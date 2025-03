ÍÕ¾¼¶Ñ¤µ¤óÀ©ºî¤ÎÃ»ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖDancing in the rain¡×¤¬ËÌÊÆºÇÂç¤Î¤³¤É¤â¸þ¤±±Ç²èº×¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È

葉デザイン工房

三重県桑名市在住の台湾出身のデザイナー、葉昭均さん(33)制作の短編アニメーション「Dancing in the rain」が北米最大のこども向け映画祭であるニューヨーク国際こども映画祭で最優秀作品にノミネートされました。「Dancing in the rain」は本映画祭にて2025年2月28日から3月16日まで上映されます。さらに本作はスウェーデンの歴史あるこども向け映画祭であるマルメ青少年国際映画祭でもグランプリにノミネートされ、こちらでは3月15日から21日まで映画祭の会場で上映されるとともに、映画祭のサテライトプログラムを通じて怪我や病気や障害などで入院中で映画祭に来れない子供達向けにデジタルデバイスを使ってスウェーデンの多くの病院で本映画が無料で公開されることになりました。



[作品について]

作品名:Dancing in the rain

ジャンル:こども向け短編アニメーション

制作期間:2020年4月から2024年11月

ストーリー概要:舞台は大雨の降り出した蒸し暑い台北。アパートの一室でうとうとと眠ってしまった少女が夢の世界の中でネズミに導かれゴミだらけの台北の街を探索し、ネズミたちと水中でダンスを踊るというファンタジー。

本作の受賞歴:ニューヨーク国際こども映画祭(アメリカ)、マルメ青少年国際映画祭(スウェーデン)、チェスターアニメーション映画祭(イギリス)、三鷹の森インディーズフェスタ、つくばショートアニメーションコンペティションなど各国の映画祭でグランプリにノミネート。その他世界各国の映画祭で上映予定。

[葉昭均さんのコメント]

この度、ニューヨーク国際こども映画祭とマルメ青少年国際映画祭で入選できたことを大変嬉しく思っております。本作では台北の雨の日が私にもたらす様々なイメージを描いています。主人公の女の子は、私の心の分身であり、退屈な日々から私を奇妙で幻想的な街へと連れて行ってくれます。アニメーションを通して台北という街の個性を周囲に住む人々のライフスタイルと共に表現しました。私は街の散らかり具合を物語に書き込み、台湾のゴミ収集車の音楽「乙女の祈り」を使って、女の子、ネズミ、そしてゴミの間の想像力豊かな物語を繋ぎ合わせました。小さなお子さんから大人まで楽しめる映画になっています。ぜひご覧になってください。最後になりましたが日本の映画祭でもスウェーデンのように病気や障害などで入院中で映画館に来れないこどもたちに無料で映画を届けるプログラムができればと願っています。

[葉昭均さんについて]

1991年生まれ。台湾台中市出身。国立台湾芸術大学卒。2019年より日本に住みフリーデザインーとして活動。2024年に三重県桑名市で「葉デザイン工房」を設立し、さまざまな媒体でのイラストレーション、アニメーション、グラフィックデザインの仕事を行う。日本人の夫を持つ2歳と0歳の子供の母。イラストレーターズ通信、日本イラストレーター協会会員。主な受賞歴:「空の母さんへ」(2017)で札幌国際短編映画祭にて入選。「鉄農夫」(共同制作、2021)でシカゴ国際こども映画祭にて入選。iJungleイラストレーションコンペ(2024、ポルトガル)にて入選など。



葉デザイン工房のウェブサイト(映画の予告編もあります):

https://morrieangelnick.myportfolio.com/work

X:

https://x.com/Uchiyama2170

インスタグラム:

https://www.instagram.com/yehdesignkobo/

イラストレーターズ通信(葉さんのページ):

https://iratsu.com/illustrators/udetail/?id=17036

ニューヨーク国際こども映画祭:

https://nyicff.org/

マルメ青少年国際映画祭:

https://www.buff.se/en/

[ニューヨーク国際こども映画祭]

ニューヨーク国際こども映画祭(NYICFF)はこどもとティーンエイジャーのための質の高い映画を紹介する北米最大の映画祭。1997年に設立され、単なるエンターテイメントではなく、こどもたちの思考力や感性を育む映画を選定し、上映することを重視しています。オスカーの予選となる映画祭であり、アニメーションや実写の短編映画部門で受賞した作品は、アカデミー賞の候補となる資格を得られます。過去には細田守監督の「サマーウォーズ」、「コクリコ坂から」や「千と千尋の神隠し」などのジブリ作品などが上映されています。

[マルメ青少年国際映画祭]

マルメ青少年国際映画祭(BUFF international film festival)は1984年に設立されたこどもと若者向けの国際映画祭。ヨーロッパこども映画協会(European children's film association)のメンバーでヨーロッパで主要なこども向け映画祭の一つ。上映作品は映画としての質だけではなくこどもと若者の成長に貢献できる内容であることも重視されています。本映画祭ではさまざまなワークショップやサテライトプログラムが行われ、その一つである「BUFF in hostpitals」では怪我や病気や障害などで入院中で映画祭会場に来られない子供達向けにスウェーデンの多くの病院(今年度は27の病院)でデジタルデバイスを使って映画祭で上映される映画を無料で公開しています。