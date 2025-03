オンライン英会話ベストティーチャー、IELTS・TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーンを開催

株式会社ベストティーチャー

「書いて、話す」オンライン英会話「ベストティーチャー」を運営する株式会社ベストティーチャー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高宮敏郎)は、2025年3月1日(土)より、「IDP Education Japan共催 IELTS学習応援キャンペーン」および「ETS Japan共催 TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第2弾」を実施します。

本キャンペーンでは「初月受講料(1ヶ月分)から5,000円キャッシュバック」に加え、抽選で学習をサポートする教材をプレゼントします。

キャンペーン概要

3月31日までIELTS・TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーンを開催■キャンペーン名- IDP Education Japan共催 IELTS学習応援キャンペーン- ETS Japan共催 TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第2弾■キャンペーン期間

2025年3月1日(土)~2025年3月31日(月)

■対象コース

・IELTS対策コース

・TOEFL iBT(R)対策コース

■キャンペーン特典- 対象コース新規有料会員の方:初月受講料(1ヶ月分)から5,000円をキャッシュバック- IELTS対策コース受講者の方:応募者の中から抽選で「IDPの公認模試または公認問題集」をプレゼント- TOEFL iBT(R)対策コース受講者の方:応募者の中から抽選で「eBook版 TOEFL iBT(R)公式ガイド」をプレゼント

【IELTS対策コース】 IDP Education Japan共催 IELTS学習応援キャンペーン

IDP Education Japan共催 IELTS学習応援キャンペーンIELTSとは

IELTS(アイエルツ)とは、英語を母国語としない人の英語能力を評価するための国際的なテストです。英語圏の大学/大学院への進学や、移住・就業のビザ申請で広く認められている英語4技能試験で、世界の年間受験者数は400万人を超え、日本での受験者数も年々増加しています。

IDP Educationについて

ベストティーチャーのIELTS対策コースを監修するIDP Education(本社:オーストラリア・メルボルン)は、IELTSの共同所有者としてIELTSの運営・実施をはじめ、海外留学のサポートや語学学校の運営を行っています。1969年にオーストラリア政府により設立されて以降、世界30カ国以上にオフィスを構え事業を展開する、国際教育サービス分野における世界的リーダーです。日本では2016年よりIELTS事業を開始し、現在は全国13都市でIELTS試験実施をしています。

IDP Education Japan 公式サイトはこちら(https://ieltsjp.com/japan)

ベストティーチャーはこれまでIDP Education Japanと共催でキャンペーンを実施しております。キャンペーン参加をきっかけにIELTS学習に取り組み、目標スコアを達成、夢を実現された受講者さまも多くいらっしゃいました。

今年も「国際的な舞台の活躍を目指し、IELTSの目標スコア達成に向けて取り組む学習者の皆さまをサポートしたい」という共通の想いのもと、IDP Education Japanと共同でキャンペーンを実施します。

IELTS学習応援キャンペーン特典キャンペーン特典- キャンペーンへエントリー後、条件を満たした方全員に『初月受講料(1ヶ月分)から5,000円をキャッシュバック』します。- ・ご応募いただいた方の中から抽選で以下をプレゼントします。- - IDP Education IELTS公認模試 4回分(かんき出版):10名様- - IDP Education IELTS公認問題集(桐原書店):5名様

対象者や応募方法などの詳細については、キャンペーン特設ページにてご確認ください。

IELTSキャンペーンページへ :https://www.best-teacher-inc.com/lp/campaign?t=ielts

【TOEFL iBT(R)対策コース】 ETS Japan共催 TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第2弾

ETS Japan共催 TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第2弾TOEFL iBT(R)とは

TOEFL iBT(R)とは、世界最大級の非営利教育団体であるETSが開発した国際的なテストです。英語を母語としない人々を対象に、大学の講義やディスカッション、教授との会話など、実際のアカデミックな環境での英語4技能(読む・聞く・話す・書く)運用能力を評価するもので、世界160か国、13,000以上の大学・大学院・その他の機関で採用されています。

日本でも130万人を超える受験者に利用されており、日本国内においては大学・大学院入試、教員・公務員試験、国際機関での採用の場などでスコアの活用が広がっています。*1

*1: ETS Japan https://www.toefl-ibt.jp/test_takers/toefl_ibt/advantages.html

ベストティーチャーは昨年、TOEFL(R)テスト日本事務局であるETS Japanと共催キャンペーンを実施し、多くの受講者さまにご参加、ご好評をいただきました。

今年も「TOEFL(R)学習に取り組む皆さまをサポートしたい」という共通の想いのもと、ETS Japanと第2弾のキャンペーンを実施します。

TOEFL iBT(R)学習応援キャンペーン第2弾特典キャンペーン特典- キャンペーンへエントリー後、条件を満たした方全員に『初月受講料(1ヶ月分)から5,000円をキャッシュバック』します。- ご応募いただいた方の中から抽選で以下をプレゼントします。- - eBook版 The Official Guide to the TOEFL iBT(R) Test 7th Edition

対象者や応募方法などの詳細については、キャンペーン特設ページにてご確認ください。

TOEFL iBT(R)キャンペーンページへ :https://www.best-teacher-inc.com/lp/campaign?t=collabo

ベストティーチャーについて

自分の英語を「書いて、話す」レッスンが特長のベストティーチャー

ベストティーチャーは、英語を「書いて、話す」ことを通して習得するオンライン英会話サービスです。まず、自分の伝えたいことをライティング(英作文)し、添削によって正しい表現を学んだ後、添削を通して作られた「自分だけのオリジナル教材」を使い、スピーキングレッスンを行います。これらの一連の流れを1レッスンとすることで、正確な英語力の習得を目指します。

ウェブサイト: https://www.best-teacher-inc.com

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1130897021

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.best_teacher_inc.android(https://apps.apple.com/jp/app/id1130897021)

■公式SNS

X(旧Twitter):https://x.com/BestTeacher_jp

Instagram:https://www.instagram.com/best_teacher_jp/

Facebook:https://www.facebook.com/bestteacherinc/

YouTube:https://www.youtube.com/@BestTeacherInc

■会社概要株式会社ベストティーチャー

会社名 : 株式会社ベストティーチャー

代表者 : 代表取締役社長 高宮敏郎

所在地 : 東京都渋谷区代々木1-27-5 代々木市川ビル2F

設立 : 2011年11月1日

事業内容: 「書いて、話す」オンライン英会話 ベストティーチャーの運営

URL : https://www.best-teacher-inc.com