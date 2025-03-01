吉野梅郷 梅まつり 梅の里、花さきほこる吉野の春
青梅市
「吉野梅郷 梅まつり」の期間中は、ガイドツアーや観梅市民まつりなど、さまざまなイベントが企画されています。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/26_1_7a061aa94a55bb23ba4b132c16e9c20a.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/26_2_c0eb439bbe2ac7eedb99c21e23edf5ec.jpg ]
青梅市観光協会ホームページ :
https://www.omekanko.gr.jp/event/8659/
詳細は青梅市観光協会ホームページからご確認ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BSyMg17KtFo ]
公共交通機関によるアクセス
【電車】
【バス】
駐車場
吉野梅郷梅まつりリーフレット（表）
吉野梅郷梅まつりリーフレット（裏）
「吉野梅郷 梅まつり」の期間中は、ガイドツアーや観梅市民まつりなど、さまざまなイベントが企画されています。
梅花の香りや色とりどりの山野草で、ぜひ春の訪れを感じてください。
吉野梅郷梅まつり
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/26_1_7a061aa94a55bb23ba4b132c16e9c20a.jpg ]
観梅市民まつり
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143664/table/26_2_c0eb439bbe2ac7eedb99c21e23edf5ec.jpg ]
青梅市観光協会ホームページ :
https://www.omekanko.gr.jp/event/8659/
詳細は青梅市観光協会ホームページからご確認ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BSyMg17KtFo ]
昨年の観梅市民まつりの様子
公共交通機関によるアクセス
【電車】
JR青梅線（東京アドベンチャーライン）「日向和田」駅下車後、徒歩約１５分
【バス】
JR青梅線「青梅」駅前より「吉野」行きバス（梅76）で「吉野梅林」バス停下車
駐車場
梅の公園駐車場は障がい者用区画のみとなります。
問合せ先
青梅市地域経済部シティプロモーション課観光係
電話番号０４２８-２２-１１１１ 内線２３０７・２３０８
（午前８時３０分～午後５時）
吉野梅郷梅まつりリーフレット（表）
吉野梅郷梅まつりリーフレット（裏）