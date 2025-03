『anyFAM』×『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』　が初コラボ　触るとデザインが変化するミラクルスパンコールTシャツなど3月6日（木）発売

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山(本社:東京都中央区 代表取締役社長:保元 道宣)が展開する 『anyFAM(エニィファム)(https://www.anyfam.jp/)』 は、株式会社サンリオの人気キャラクター 『リトルツインスターズ(キキ&ララ)』 と初めてコラボレーションした子ども服を3月6日(木)から販売開始します。

URL:https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3772

『anyFAM』×『リトルツインスターズ(キキ&ララ)』

今回は、2025年に50周年のアニバーサリーイヤーを迎えた 『リトルツインスターズ(キキ&ララ)』 と初めてコラボレーションし、刺繍入りパーカーや触るとデザインが変化する大人気のミラクルスパンコールTシャツなど夢カワデザインがたっぷり詰め込まれた全6アイテムを展開します。

本商品は、3月6日(木)から『anyFAM』 全店舗と公式通販サイト「オンワード・クローゼット(https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam-kids)」等で販売予定です。

■商品一覧

anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ 刺繍パーカー

販売価格:\5,300~(税込)

カラー展開:ピンク/サックスブルー

サイズ展開:110cm/120cm/130cm/140cm/150cm/160cm

販売ページ:https://crosset.onward.co.jp/items/JKFKGS0370

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ 袖レースTシャツ

販売価格:\3,300~(税込)

カラー展開:ピンク/サックスブルー/オフホワイト

サイズ展開:90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm/150cm/160cm

販売ページ:https://crosset.onward.co.jp/items/KKFKGM0371

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ ミラクルスパンコール長袖Tシャツ

販売価格:\3,300~(税込)

カラー展開:ラベンダー/オフホワイト

サイズ展開:100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

販売ページ:https://crosset.onward.co.jp/items/KKFKGS0372

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ シフォンスカート

販売価格:\3,990~(税込)

カラー展開:サックスブルー/ピンク

サイズ展開:100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

販売ページ:https://crosset.onward.co.jp/items/SKFKGM0373

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ オン・オフショルダーワンピース

販売価格:\5,990~(税込)

カラー展開:サックスブルー/ピンク

サイズ展開:100cm/110cm/120cm/130cm/140cm

販売ページ:https://crosset.onward.co.jp/items/OPFKGS0374

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ 星形ショルダーバッグ

販売価格:\3,990(税込)

カラー展開:サックスブルー/ピンク

サイズ展開:F

販売ページ:https://crosset.onward.co.jp/items/SIFKGS0375

特集記事URL:https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3772 ※3/6(木)12:00公開

■販売概要

【発売日】

3月6日(木)※ECでの販売は12時~

【販売チャネル】

<店舗>

『anyFAM』 全店舗

https://www.onward.co.jp/shop/index.php?type=brand&brand=anyfam(https://www.onward.co.jp/shop/index.php?type=brand&brand=anyfam)

※一部在庫がない店舗もございます。ご来店前に、店舗へ直接お問い合わせください。

<EC>

・公式通販サイト「オンワード・クローゼット」:https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam

・その他ECモール

ZOZOTOWN:https://zozo.jp/women-shop/anyfam/

楽天市場:https://www.rakuten.ne.jp/gold/anyfam/

マガシーク:https://www.magaseek.com/brand/any+FAM/

丸井:https://search-voi.0101.co.jp/shop/anyfam/

タカシマヤ:https://www.t-fashion.jp/shop/anyfam

■『リトルツインスターズ』について

ゆめ星雲の思いやり星でうまれた双子のきょうだい星。立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた。お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。弟のキキは好奇心旺盛。ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。

(C)’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656584

■『anyFAM』について

「しあわせな明日のための服」をコンセプトに、着るだけで毎日がちょっと特別になるような、ママとキッズのファッションアイテムを展開するブランドです。ママやキッズが日々の生活の中で、「これが欲しかった」と感じるひと工夫や機能性を追求し、前向きでワクワクするようなライフスタイルを提案しています。

公式サイト:https://www.anyfam.jp/

公式インスタグラム:https://www.instagram.com/anyfam_official/