『anyFAM』×『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』　が初コラボ　触るとデザインが変化するミラクルスパンコールTシャツなど3月6日（木）発売

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株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社:東京都中央区　代表取締役社長:保元 道宣）が展開する 『anyFAM（エニィファム）(https://www.anyfam.jp/)』 は、株式会社サンリオの人気キャラクター　『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』 と初めてコラボレーションした子ども服を3月6日（木）から販売開始します。



URL：https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3772




『anyFAM』×『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』

今回は、2025年に50周年のアニバーサリーイヤーを迎えた 『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』 と初めてコラボレーションし、刺繍入りパーカーや触るとデザインが変化する大人気のミラクルスパンコールTシャツなど夢カワデザインがたっぷり詰め込まれた全6アイテムを展開します。



本商品は、3月6日（木）から『anyFAM』 全店舗と公式通販サイト「オンワード・クローゼット(https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam-kids)」等で販売予定です。



■商品一覧



anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 刺繍パーカー

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 刺繍パーカー


販売価格：\5,300~（税込）


カラー展開：ピンク/サックスブルー


サイズ展開：110cm/120cm/130cm/140cm/150cm/160cm


販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/JKFKGS0370




【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 袖レースTシャツ

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 袖レースTシャツ


販売価格：\3,300~（税込）


カラー展開：ピンク/サックスブルー/オフホワイト


サイズ展開：90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm/150cm/160cm


販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/KKFKGM0371




【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ ミラクルスパンコール長袖Tシャツ

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ ミラクルスパンコール長袖Tシャツ


販売価格：\3,300~（税込）


カラー展開：ラベンダー/オフホワイト


サイズ展開：100cm/110cm/120cm/130cm/140cm


販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/KKFKGS0372




【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ シフォンスカート

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ シフォンスカート


販売価格：\3,990~（税込）


カラー展開：サックスブルー/ピンク


サイズ展開：100cm/110cm/120cm/130cm/140cm


販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/SKFKGM0373




【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ オン・オフショルダーワンピース

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ オン・オフショルダーワンピース


販売価格：\5,990~（税込）


カラー展開：サックスブルー/ピンク


サイズ展開：100cm/110cm/120cm/130cm/140cm


販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/OPFKGS0374




【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ 星形ショルダーバッグ

【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ 星形ショルダーバッグ


販売価格：\3,990（税込）


カラー展開：サックスブルー/ピンク


サイズ展開：F


販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/SIFKGS0375



特集記事URL：https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3772　※3/6（木）12:00公開



■販売概要


【発売日】


3月6日（木）※ECでの販売は12時～



【販売チャネル】


＜店舗＞


『anyFAM』　全店舗


https://www.onward.co.jp/shop/index.php?type=brand&brand=anyfam(https://www.onward.co.jp/shop/index.php?type=brand&brand=anyfam)


※一部在庫がない店舗もございます。ご来店前に、店舗へ直接お問い合わせください。



＜EC＞


・公式通販サイト「オンワード・クローゼット」：https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam


・その他ECモール


ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-shop/anyfam/


楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/anyfam/


マガシーク：https://www.magaseek.com/brand/any+FAM/


丸井：https://search-voi.0101.co.jp/shop/anyfam/


タカシマヤ：https://www.t-fashion.jp/shop/anyfam



■『リトルツインスターズ』について




ゆめ星雲の思いやり星でうまれた双子のきょうだい星。立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた。お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。弟のキキは好奇心旺盛。ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。



(C)’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656584



■『anyFAM』について




「しあわせな明日のための服」をコンセプトに、着るだけで毎日がちょっと特別になるような、ママとキッズのファッションアイテムを展開するブランドです。ママやキッズが日々の生活の中で、「これが欲しかった」と感じるひと工夫や機能性を追求し、前向きでワクワクするようなライフスタイルを提案しています。



公式サイト：https://www.anyfam.jp/


公式インスタグラム：https://www.instagram.com/anyfam_official/