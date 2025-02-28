『anyFAM』×『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』 が初コラボ 触るとデザインが変化するミラクルスパンコールTシャツなど3月6日（木）発売
株式会社オンワード樫山（本社:東京都中央区 代表取締役社長:保元 道宣）が展開する 『anyFAM（エニィファム）(https://www.anyfam.jp/)』 は、株式会社サンリオの人気キャラクター 『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』 と初めてコラボレーションした子ども服を3月6日（木）から販売開始します。
URL：https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3772
『anyFAM』×『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』
今回は、2025年に50周年のアニバーサリーイヤーを迎えた 『リトルツインスターズ（キキ＆ララ）』 と初めてコラボレーションし、刺繍入りパーカーや触るとデザインが変化する大人気のミラクルスパンコールTシャツなど夢カワデザインがたっぷり詰め込まれた全6アイテムを展開します。
本商品は、3月6日（木）から『anyFAM』 全店舗と公式通販サイト「オンワード・クローゼット(https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam-kids)」等で販売予定です。
■商品一覧
anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 刺繍パーカー
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 刺繍パーカー
販売価格：\5,300~（税込）
カラー展開：ピンク/サックスブルー
サイズ展開：110cm/120cm/130cm/140cm/150cm/160cm
販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/JKFKGS0370
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 袖レースTシャツ
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ 袖レースTシャツ
販売価格：\3,300~（税込）
カラー展開：ピンク/サックスブルー/オフホワイト
サイズ展開：90cm/100cm/110cm/120cm/130cm/140cm/150cm/160cm
販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/KKFKGM0371
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ ミラクルスパンコール長袖Tシャツ
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ ミラクルスパンコール長袖Tシャツ
販売価格：\3,300~（税込）
カラー展開：ラベンダー/オフホワイト
サイズ展開：100cm/110cm/120cm/130cm/140cm
販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/KKFKGS0372
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ シフォンスカート
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ＆ララ シフォンスカート
販売価格：\3,990~（税込）
カラー展開：サックスブルー/ピンク
サイズ展開：100cm/110cm/120cm/130cm/140cm
販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/SKFKGM0373
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ オン・オフショルダーワンピース
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ オン・オフショルダーワンピース
販売価格：\5,990~（税込）
カラー展開：サックスブルー/ピンク
サイズ展開：100cm/110cm/120cm/130cm/140cm
販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/OPFKGS0374
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ 星形ショルダーバッグ
【anyFAM×リトルツインスターズ】キキ&ララ 星形ショルダーバッグ
販売価格：\3,990（税込）
カラー展開：サックスブルー/ピンク
サイズ展開：F
販売ページ：https://crosset.onward.co.jp/items/SIFKGS0375
特集記事URL：https://crosset.onward.co.jp/mag/b-3772 ※3/6（木）12:00公開
■販売概要
【発売日】
3月6日（木）※ECでの販売は12時～
【販売チャネル】
＜店舗＞
『anyFAM』 全店舗
https://www.onward.co.jp/shop/index.php?type=brand&brand=anyfam(https://www.onward.co.jp/shop/index.php?type=brand&brand=anyfam)
※一部在庫がない店舗もございます。ご来店前に、店舗へ直接お問い合わせください。
＜EC＞
・公式通販サイト「オンワード・クローゼット」：https://crosset.onward.co.jp/shop/anyfam
・その他ECモール
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-shop/anyfam/
楽天市場：https://www.rakuten.ne.jp/gold/anyfam/
マガシーク：https://www.magaseek.com/brand/any+FAM/
丸井：https://search-voi.0101.co.jp/shop/anyfam/
タカシマヤ：https://www.t-fashion.jp/shop/anyfam
■『リトルツインスターズ』について
ゆめ星雲の思いやり星でうまれた双子のきょうだい星。立派に輝く星になるために遠い星の国からやってきた。お姉さんのララは、こわがりでちょっぴり泣き虫。弟のキキは好奇心旺盛。ちょっぴりあわてんぼうでいたずら好き。
(C)’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L656584
■『anyFAM』について
「しあわせな明日のための服」をコンセプトに、着るだけで毎日がちょっと特別になるような、ママとキッズのファッションアイテムを展開するブランドです。ママやキッズが日々の生活の中で、「これが欲しかった」と感じるひと工夫や機能性を追求し、前向きでワクワクするようなライフスタイルを提案しています。
公式サイト：https://www.anyfam.jp/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/anyfam_official/