「北陸電気システム株式会社」様　新規パートナー決定のお知らせ

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株式会社石川ツエーゲン


この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「北陸電気システム株式会社」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。


「北陸電気システム株式会社」様 新規パートナー決定について



■契約内容
ブロンズパートナー

■法人名/代表者
北陸電気システム株式会社 / 代表取締役社長　池田 渉

■連絡先
〒920-0348 石川県金沢市松村2丁目88番地
TEL：076-267-6772
FAX：076-256-5813

■ホームページ
https://hkd-system.co.jp/

■業務内容
北陸地区の鉄道電気工事、並びに検査

■代表取締役　池田　渉　様コメント
北陸電気システムは、2025シーズンのオフィシャルパートナーとして参加させていただきます。
私たちは、スポーツを通じた地域貢献と、安全・安心な鉄道公共交通を支えていきます。