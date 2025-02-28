「北陸電気システム株式会社」様 新規パートナー決定のお知らせ
株式会社石川ツエーゲン
■契約内容■法人名/代表者
北陸電気システム株式会社 / 代表取締役社長 池田 渉
■連絡先
〒920-0348 石川県金沢市松村2丁目88番地
TEL：076-267-6772
FAX：076-256-5813
■ホームページ
https://hkd-system.co.jp/
■業務内容
北陸地区の鉄道電気工事、並びに検査
■代表取締役 池田 渉 様コメント
北陸電気システムは、2025シーズンのオフィシャルパートナーとして参加させていただきます。
私たちは、スポーツを通じた地域貢献と、安全・安心な鉄道公共交通を支えていきます。
この度、ツエーゲン金沢のオフィシャルパートナーとして、「北陸電気システム株式会社」様にご協賛いただくことになりましたので、お知らせいたします。
「北陸電気システム株式会社」様 新規パートナー決定について
■契約内容
ブロンズパートナー
北陸電気システム株式会社 / 代表取締役社長 池田 渉
■連絡先
〒920-0348 石川県金沢市松村2丁目88番地
TEL：076-267-6772
FAX：076-256-5813
■ホームページ
https://hkd-system.co.jp/
■業務内容
北陸地区の鉄道電気工事、並びに検査
■代表取締役 池田 渉 様コメント
北陸電気システムは、2025シーズンのオフィシャルパートナーとして参加させていただきます。
私たちは、スポーツを通じた地域貢献と、安全・安心な鉄道公共交通を支えていきます。