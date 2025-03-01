ブドーさん備える不動産小口投資「新小岩プロジェクト任意組合」販売開始のお知らせ

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2025年3月1日（土）より不動産特定共同事業法に基づく「ブドーさん 備える不動産小口投資」の第7弾商品である新小岩プロジェクト任意組合の募集を開始しましたことをお知らせいたします。

新小岩は、都心への利便性に優れているだけでなく、駅前の再開発が進み将来への期待が高まるなど、幅広い層から人気のあるエリアです。住みやすい街の住みやすいレジデンスを小口化不動産としてみなさまにお届けします。

対象物件

■組合組成の概要について

組合組成日：2025年8月１日（金）

組成口数 ：600口（1口 100万円）※最低申込口数3口

組成総額 ：6億円

■「ブドーさん 備える不動産小口投資」新小岩プロジェクト任意組合の概要

名 称 ：新小岩プロジェクト

組合形態：不動産特定共同事業法に基づく任意組合契約

理 事 長 ：株式会社ムゲンエステート

物件名称：モノリス

所在 ：東京都葛飾区西新小岩四丁目38番13号

延床面積：976.29平方メートル （295.32坪）

構造 ：鉄筋コンクリート造陸屋根9階建

用途 ：近隣商業地域

表面想定利回り：約４.４％～５.８％

株式会社ムゲンエステート

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）