好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」、「開幕！クラウド・レルム対抗戦」を開催！

株式会社アカツキゲームス(本社:東京都品川区、代表取締役:戸塚 佑貴、株式会社アカツキ100%子会社)は、株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生 隆司、以下スクウェア・エニックス)から好評配信中の「ロマンシング サガ リ・ユニバース」において、2025年2月28日(金)より「開幕!クラウド・レルム対抗戦」を開催することをお知らせいたします。

■開幕!クラウド・レルム対抗戦ログインボーナスを開催!

<1> 開幕!クラウド・レルム対抗戦ログインボーナス開催!

期間中、最大13日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。

・15,000ジュエル

・ゴールドピース ×800

・スタミナ回復剤(小)×780

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月1日(火) 4:00

<2> 陽vs陰!大学対抗戦ログインボーナス開催!

期間中、最大5日間ログインで以下のアイテムをプレゼントいたします。

・開幕!クラウド・レルム対抗戦 最終皇帝(女)編 無料10回ガチャチケット[期間限定] ×1

・開幕!クラウド・レルム対抗戦 ロックブーケ編 無料10回ガチャチケット[期間限定] ×1

・SS[皆の連携が重要です]最終皇帝(女)のピース ×25

・SS[勝利に全てを捧げよう]アデルのピース ×25

・SS[皆の為にやるぜ!]ポルカ・リン・ウッドのピース ×25

・SS[私は一人でいいの]ロックブーケのピース ×25

・SS[騒ぐな、陽キャども]ヴァンパイアレディのピース ×25

・SS[陰キャには似合わない]アセルスのピース ×25

・遠征即時帰還チケット ×10,000

・スタミナ回復剤(小)×300

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月2日(水) 4:00

■開幕!クラウド・レルム対抗戦 Romancing祭を開催!

<1> 「開幕!クラウド・レルム対抗戦 Romancing祭 最終皇帝(女)編」開催!

新ガチャ「開幕!クラウド・レルム対抗戦 Romancing祭 最終皇帝(女)編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月2日(水) 4:00

<2> 「開幕!クラウド・レルム対抗戦 Romancing祭 ロックブーケ編」開催!

新ガチャ「開幕!クラウド・レルム対抗戦 Romancing祭 ロックブーケ編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャにおいては、ステップ2&ステップ4は無料で実行でき、ステップ6ではSSスタイル1体確定、ステップ7ではPick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月2日(水) 4:00

<3> 復刻ガチャ「Romancing祭Re;vival ターミン&ジニー編」開催!

Romancing祭限定スタイルの中から2つのスタイルが再登場&Pick UPした「Romancing祭Re;vival ターミン&ジニー編」を開催いたします。

本ガチャでは、通常ガチャと有償ジュエルで実行できるステップガチャの2種類をご用意しております。

ステップガチャは2周限りでステップ1~5まで実行することが可能で、ステップ5は有償1,000ジュエルで実行できるうえ、Pick UPSSスタイルが1体確定となっております。

スタイル、キャラクター詳細はゲーム内の各ガチャをご覧ください。

▼ガチャ開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年3月7日(金) 4:00

■開幕!クラウド・レルム対抗戦の様々なイベントを開催!

<1> ジュエルSALE開催!

「開幕!クラウド・レルム対抗戦」開催を記念して、ジュエルセールを開催いたします。

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月2日(水) 4:00

<2> スペシャルショップに2種のパックが登場!

スペシャルショップにて、「開幕!クラウド・レルム対抗戦 SS1体確定サガ魂ガチャチケット[期間限定]」が含まれた、「強者の称号・九の段パック」や「雲海の雷窟調査応援パック」を販売します。

本パックは無償ジュエル、有償ジュエルどちらでも購入可能で、購入上限は5回までです。

詳細はゲーム内のスペシャルショップをご覧ください。

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月2日(水) 4:00

<3> 「開幕!クラウド・レルム対抗戦 サガ魂ガチャ」開催!

本ガチャでは、通常ガチャと「開幕!クラウド・レルム対抗戦 SS1体確定サガ魂ガチャチケット[期間限定]」で実行できるガチャの2種類をご用意しております。

10回ガチャで2024年10月17日(木)までに登場したサガ魂ガチャ限定SSスタイルが1体確定となっております。

「開幕!クラウド・レルム対抗戦 SS1体確定サガ魂ガチャチケット[期間限定]」は、5回まで購入可能な「強者の称号・九の段パック」を購入することで獲得できます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月9日(水) 4:00

<4> 「開幕!クラウド・レルム対抗戦 SS3体確定!63連ガチャ Romancing祭」開催!

本ガチャでは、通常ガチャと「集めて実行!SS3体確定!63連ガチャ Romancing祭チケット[期間限定]」を63枚集めることで実行できるガチャの2種類をご用意しております。

63連ガチャで2024年11月1日(金)までに登場したRomancing祭限定SSスタイルが3体確定となっております。

「集めて実行!SS3体確定!63連ガチャ Romancing祭チケット[期間限定]」は、2025年2月28日(金)メンテナンス後から開催している期間限定イベント「陽vs陰!大学対抗戦」や、今後開催予定のイベントから獲得できます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月9日(水) 4:00

<5> 期間限定イベント「陽vs陰!大学対抗戦」開催!

アイテムを集めて、イベント限定交換所で1,000ジュエルや光術威力付きのSSS大剣武器「アンジェラスブレイド」、SSS杖武器「(闇)ディアボロワンド」などと交換できます。

また、本イベントより「育成プラスクエスト」が登場します。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼イベント開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年3月7日(金) 12:00

▼イベントアイテムドロップ期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年3月7日(金) 12:00

▼イベント限定交換所開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年3月14日(金) 4:00

<6> キャンペーン「陽vs陰!大学対抗戦」開催!

期間限定イベント「陽vs陰!大学対抗戦」で「陽結晶」、「陰結晶」を集めると、キャンペーンに参加できます。

それぞれ累積獲得数に応じて、獲得できるSS装飾品のアビリティが強化されます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年3月7日(金) 12:00

<7> 集めて実行!SS3体確定!63連ガチャ Romancing祭チケットドロップキャンペーン開催!

期間中、期間限定イベント「陽vs陰!大学対抗戦」を含む対象イベントをクリアすると、集めて実行!SS3体確定!63連ガチャ Romancing祭チケット[期間限定]がごくごく稀にドロップします。

集めて実行!SS3体確定!63連ガチャ Romancing祭チケット[期間限定]を63枚集めると、「開幕!クラウド・レルム対抗戦 SS3体確定!63連チケットガチャ Romancing祭」を実行することができます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月2日(水) 4:00

<8> 開幕!クラウド・レルム対抗戦ミッション開催!

ミッションを全てクリアすると、3,000ジュエルなどの報酬が獲得できます。

▼開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年3月7日(金) 12:00

<9> 常設コンテンツ「闘者の関門」に新しいボスが登場!

闘者の関門に「闘者の関門-ブラッククロス-」および育成目安、成長判定が追加されました。

闘者の関門では、他のクエストで記憶再戦実行中でも、ドロップ報酬を獲得できます。

また、「闘者の関門-ブラッククロス-」では、闘者の関門-ブラッククロス- 特別クエストチケット[期間限定]が期間限定でドロップします。

闘者の関門-ブラッククロス- 特別クエストチケット[期間限定]を使用することで、特別クエストに挑戦でき、専用進化素材「黒壊銃ブラスターX進化煌星」を追加で1,000個獲得できます。

詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

▼特別クエストチケットドロップ期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月1日(火) 4:00

▼特別クエスト開催期間

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年5月1日(木) 12:00

▼特別クエストチケット使用期限

2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~ 2025年5月1日(木) 12:00

■その他にも多数のキャンペーンを開催!

上述した内容以外にも、キャンペーンを多数開催いたします。詳細はゲーム内お知らせをご覧ください。

<2025年2月28日(金) メンテナンス後 ~>

・育成応援キャンペーン開催!

・オーラムが追加ドロップ!

・ロマンシングメダルのドロップ量が2倍!

・ホームBGM&Loading中イラスト変更!

・芸術の都ファーゴにコンテンツ追加!

<2025年3月1日(土) 4:00 ~>

・「追憶の幻闘場」難易度Hardに新しい強敵が登場&追憶武器に更なる進化段階を追加!

<2025年3月6日(木) 4:00 ~>

・ロマンシングショップにラインナップ追加!

