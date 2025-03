【パルティグランデ】ついに蜂蜜酒コラボが決定🐝第6回VTuberコンテストに参加した華月みくるさんがプリントされた特別仕様　

グラビティゲームアライズ株式会社

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、『パルティグランデ』にて『第6回VTuberコンテスト』の報酬である蜂蜜酒コラボの詳細が決定したことをお知らせします。

【目次】

◆ パルティグランデ×蜂蜜酒コラボ開催決定!

パルティグランデでは第6回VTuberコンテストの報酬である蜂蜜酒コラボの販売がついに決定しました!

コラボ期間中、蜂蜜専門店ミールミィさんより「華月みくる」さんがプリントされた蜂蜜酒が販売!

オンラインでの販売となりますので是非この機会に購入してみてください!

【商品情報】

商品名:The MEAD(ザ・ミード)∼VTuber華月みくる × パルティグランデ限定コラボパッケージ∼

価格:3,850円(税込)

内容量:500ml

アルコール度数:7%

販売期間:2025年3月1日(土)~2025年3月31日(月)

販売ページ:https://miel-mie.com/

【コラボVTuber】

華月みくる

月からやってきた美少女VTuber

【公式 YouTube】https://www.youtube.com/@kadukimikuruch.7072

【公式X】https://x.com/kadukimikuru

【店舗情報】

株式会社 金市商店

1930年創業で、国内外の養蜂家から蜂蜜を直接仕入れ、商品開発、製造を行う。「蜂蜜専門店ミールミィ」の運営のほか、全国のスーパー、百貨店に蜂蜜製品を卸売りしている。蜂蜜酒は10年以上前から全国で先駆けて輸入し、取扱い国、種類は国内随一。2020年6月で創業90周年を迎えた。

■直営店舗

蜂蜜専門店ミールミィ3店舗(三条本店、京都高島屋店、阪急うめだ店)

京都蜂蜜酒醸造所(2024年3月オープン)

(金市商店公式サイト)https://kaneichi.kyoto/

注意事項

・開催期間やココラボ種の内容は店舗都合で変更となる場合があります。

・コラボ酒は在庫が無くなり次第終了となります。

・コラボ酒の在庫につきましては、各店舗に確認するようお願いいたします。

イベントお知らせページ: https://nadejo.jp/6617/

基本情報

タイトル:『パルティグランデ』(略称:パルグラ)

ジャンル:美少女カードバトルRPG

対応OS: iOS / Android

配信開始日:2023年8月29日(火)

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://nadejo.jp/(https://nadejo.jp/)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/nadejo_official(https://twitter.com/nadejo_official)

公式Discord:https://discord.gg/Hyqbxpnf8N(https://discord.gg/Hyqbxpnf8N)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C) GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. / (C) Shanghai Yu Long Information Technology Co., Ltd.

グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)