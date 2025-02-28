表紙＆特典写真を公開！　『上坂すみれフォトブック すみぺのほっこり本』はいよいよ3月14日発売！

株式会社イマジカインフォス

連載「上坂すみれの同志諸君に告ぐ(ハート)」の“フルーツ酒”“隅田川”“コンカフェ”など、24テーマのアザーカットを掲載。

撮り下ろしは福岡・熊本で撮影。

中洲の屋台、室見川、熊本の城下町や温泉でのんびりしている様子をお届けします。



【上坂すみれさんコメント】

まさかの５冊目のフォトブックということで驚いておりますが、声グラの連載は私自身の成長アルバムでもあるので、また新たに思い出と成長記録ができたなと思っています。

こんなに遠出をした声グラのロケは初！

私のゆかりの地・室見川で「むろみ！ ここだ！」を達成することもできましたし、お風呂も入ってるよ(ハート)

リッチな一人女子旅を余すところなく収録しているはずです。

二泊三日ずっと楽しくて、おいしくて、酩酊して、笑いと発見と学びと焼酎の旅でした。





表紙は通常版、インフォスクエア限定版、電子版の3パターン。『上坂すみれフォトブック すみぺのほっこり本』通常版表紙『上坂すみれフォトブック すみぺのほっこり本』インフォスクエア限定版表紙『上坂すみれフォトブック すみぺのほっこり本』電子版表紙

限定版・特典情報

●アニメイト

共通特典

複製サイン＆コメント入りフォト風ブロマイド2枚セット

複製サイン＆コメント入りフォト風ブロマイド複製サイン＆コメント入りフォト風ブロマイド

限定セットpremium

A5アナザーフォトブック + ボイスメッセージDLシリアル付き

5,720円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045383/

A5アナザーフォトブック 表紙

限定セットA

A5アナザーフォトブック付き

5,280円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045381/



限定セットB

ボイスメッセージDLシリアル付き

4,400円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045382/

アニメイト通常版

3,960円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3045378/

●ゲーマーズ

共通特典

L判ブロマイド3枚セット

L判ブロマイド3枚セットL判ブロマイド3枚セットL判ブロマイド3枚セット

ゲーマーズ限定版

B5アナザーフォトブック+缶バッジ3個セット付き

6,380円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10773686/

B5アナザーフォトブック表紙缶バッジ3個セット

ゲーマーズ通常版

3,960円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10773684/

AKIHABARAゲーマーズ本店・通販でご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、AKIHABARAゲーマーズ本店・通販限定複製サイン＆コメント入りブロマイド1枚をプレゼント！

AKIHABARAゲーマーズ本店・通販限定複製サイン＆コメント入りブロマイド

●インフォスクエア

共通特典

１.インフォスクエア限定カバー

※通常カバーはつきません

インフォスクエア限定カバー

２.クリアファイル

クリアファイル

３.ランダムメッセージ付きフォトカード(全2種より1枚)

ランダムメッセージ付きフォトカードランダムメッセージ付きフォトカード

インフォスクエア限定版

B2タペストリー＋アクリルスタンド付き

7,260円(税込)

https://infosquare.shop/?pid=184408359

B2タペストリーアクリルスタンド

インフォスクエア通常版

3,960円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=184408135



■イベント情報

4月12日(土)トークショーを開催！

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエア

【応募方式】抽選

【対象期間】

アニメイト・ゲーマーズ：2025年3月17日(月)まで

インフォスクエア：2025年3月23日(日)まで

【イベント日程・会場】

2025年4月12日(土)＠都内某所

【イベント内容】

トークショー

アニメイト イベント詳細▼

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112611

ゲーマーズ イベント詳細▼

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=5952

インフォスクエア イベント詳細▼

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3051568&sort=n(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3051568&sort=n)

※インフォスクエア限定版・通常版の各商品ページをご確認ください。

■パネル展情報

AKIHABARAゲーマーズ本店

【展示期間】

2025年3月12日(水）～ 2025年3月23日(日)

【プレゼントキャンペーン】

キャンペーン期間中にゲーマーズ全店舗、オンラインショップで『上坂すみれフォトブック(仮)』をご購入頂いたお客様に、1冊につき1枚プレゼント応募用紙をお渡し。ご応募頂いたお客様の中から抽選で展示に使用したパネルにご当選者のお名前&上坂さんのコメントと直筆サインを入れてプレゼントいたします。

【パネルプレゼントキャンペーン期間】

2025年3月12日（水）～ 2025年4月13日(日)

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。