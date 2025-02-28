【3月13日（木）開催：書籍進呈特典付！建設業企業向け・ハイブリッドセミナー】「若手が集まる・辞めない企業に変身を！建設業の賃金管理セミナー」

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社（取締役社長：舩曵 真一郎、以下「三井住友海上」）は、株式会社北見式賃金研究所所長で社会保険労務士の 北見 昌朗 氏をゲストにお招きし、全国の建設業企業を対象とした「若手が集まる・辞めない企業に変身を！建設業の賃金管理セミナー」を3月13日（木）に開催します。Web併用・ハイブリッド形式で、会場参加者には講師の新著「小さな建設会社の賃金管理」をもれなく進呈する特典付きです。なお、本セミナーは三井住友海上にて企業の経営を支援している組織「MS&AD経営サポートセンター」が主催します。

特典：書籍進呈（会場参加者限定）会場参加者 お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9757/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_7&utm_content=banner_real_aWeb参加者 お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9755/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_7&utm_content=banner_web_a

【こんな方におススメのセミナーです】

・建設業界のリアルな賃金水準の実態を聞きたい

・初任給引き上げや昇給の方法、中途採用者やシニア社員向けの給与体系を知りたい

・建設業にマッチした納得感が高まる評価制度、社員が辞めないための教育制度を作りたい 等

◆セミナー概要

建設業界では人材の獲得競争が激しくなる一方で、「社員が引き抜かれてしまった」という話を各方面で聞くようになりました。そこで問題になるのは「賃金」です。今回の講師は、建設業を対象にして賃金調査を行い、賃金明細を大量に集めた「ズバリ！実在賃金（建設業版）」を完成させた北見式賃金研究所の北見昌朗氏です。会場参加者には、講師の新著「小さな建設会社の賃金管理」をもれなく進呈します。定員になり次第、締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。

◆セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90956/table/37_1_a08cbe0477cc56d82ca03ae6e1e1609c.jpg ]会場参加者 お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9757/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_7&utm_content=banner_real_bWeb参加者 お申込はこちら :https://mscompass.ms-ins.com/seminar/9755/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=press_release_2025_3_7&utm_content=banner_web_b三井住友海上火災保険株式会社

リテールマーケット戦略部 MS＆AD経営サポートセンター

担当：早川・青木・蛭沼（連絡先： keiei_support@ms-ins.com）