「粗品 Official Channel」の大人気コンテンツ『チンチロ』さいたまスーパーアリーナにて開催決定！2月28日(金)よりFANY チケットにて先行受付開始のご案内

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吉本興業株式会社

　2025年11月3日(月・祝)にさいたまスーパーアリーナにて、 “ギャンブル四兄弟” (粗品・前田龍二・シモタ・大東翔生) による「チンチロ」を開催することが決定しました。



　「チンチロ」は登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「粗品 Official Channel」にて大人気のコンテンツで、“ギャンブル四兄弟が「ソシー」と呼ばれる架空のチップを使ってサイコロの出た目で競うゲームです。



　昨年11月には横浜アリーナで開催、チケットも完売し大きな話題となりました。今年はさらにキャパを広げ、さいたまスーパーアリーナで開催いたします。今年もチケット料金はゾロ目の『7,777円』です。2月28日(金)より、FANYチケットにて先行受付を開始いたします。



霜降り明星・粗品　コメント




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開催概要


【公演名】


「チンチロ」


公式HP：https://live.yoshimoto.co.jp/live/live-12627/


【開催日時】


2025年11月3日(月・祝) 開場12:00／開演14:00


【会場】


さいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区新都心8)


【出演】


粗品、前田龍二、シモタ、大東翔生


【チケット料金】


全席指定7,777円(税込)


【主催・企画・制作】


吉本興業株式会社/ H.I.P.


【運営】


H.I.P.


【チケット情報】


▼FANYチケット先行


受付期間：2月28日(金)19:00～3月28日(金)11:00


当落発表：4月4日(金)18:00頃


URL：https://r.ticket.fany.lol/chinchiro251103


※FANYチケット問合せダイヤル：0570-550-100　　(10:00～19:00／年中無休)