「粗品 Official Channel」の大人気コンテンツ『チンチロ』さいたまスーパーアリーナにて開催決定！2月28日(金)よりFANY チケットにて先行受付開始のご案内
吉本興業株式会社
霜降り明星・粗品 コメント
2025年11月3日(月・祝)にさいたまスーパーアリーナにて、 “ギャンブル四兄弟” (粗品・前田龍二・シモタ・大東翔生) による「チンチロ」を開催することが決定しました。
「チンチロ」は登録者数200万人を超えるYouTubeチャンネル「粗品 Official Channel」にて大人気のコンテンツで、“ギャンブル四兄弟が「ソシー」と呼ばれる架空のチップを使ってサイコロの出た目で競うゲームです。
昨年11月には横浜アリーナで開催、チケットも完売し大きな話題となりました。今年はさらにキャパを広げ、さいたまスーパーアリーナで開催いたします。今年もチケット料金はゾロ目の『7,777円』です。2月28日(金)より、FANYチケットにて先行受付を開始いたします。
霜降り明星・粗品 コメント
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開催概要
【公演名】
「チンチロ」
公式HP：https://live.yoshimoto.co.jp/live/live-12627/
【開催日時】
2025年11月3日(月・祝) 開場12:00／開演14:00
【会場】
さいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区新都心8)
【出演】
粗品、前田龍二、シモタ、大東翔生
【チケット料金】
全席指定7,777円(税込)
【主催・企画・制作】
吉本興業株式会社/ H.I.P.
【運営】
H.I.P.
【チケット情報】
▼FANYチケット先行
受付期間：2月28日(金)19:00～3月28日(金)11:00
当落発表：4月4日(金)18:00頃
URL：https://r.ticket.fany.lol/chinchiro251103
※FANYチケット問合せダイヤル：0570-550-100 (10:00～19:00／年中無休)