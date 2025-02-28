【北海道・北湯沢温泉／きたゆざわ森のソラニワ】OPEN８周年。公式サイトが最安値◆20％オフタイムセールを販売開始。

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野口観光マネジメント株式会社

大浴場（イメージ）

野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、4月からの大変お得な宿泊プランを販売開始致しました。

＜公式サイトが最安値！３月中のご予約で通常料金よりなんと20％もオフに！＞


きたゆざわ森のソラニワは2025年でオープンより８周年を迎えます。
いつもご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて
なんと4～5月のご宿泊が通常料金より20％オフになるタイムセールを開催いたします！
さらにお子様に大人気のイベント「ふわふわパイレーツ」の入場券付き♪
ご予約のチャンスは3/31まで！ぜひこのお得な機会にご家族でソラニワへお越しください！


ご予約受付期間：～3/31まで
ご宿泊対象期間：4/5～5/15



■特典
ふわふわパイレーツ入場券付き（通常お１人様1000円）
※3歳以上が対象（付き添いの方がいれば2歳まで無料入場可）


プランはこちら。（移動後、日付を選択） :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19176721



アスレチックパーク「ムササビ」イメージ


レストラン（イメージ）


【施設概要】


ホテル名：きたゆざわ森のソラニワ


電話番号：0570-026574（予約受付10:00～17:00）


住所：〒052-0316　北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7


アクセス：道央自動車道　伊達ICより車で約30分


客室数：197室


URL：https://www.mori-soraniwa.com/



【会社概要】


野口観光マネジメント株式会社


〒059-0596　北海道登別市登別温泉町203番地1


https://www.noguchi-g.com/