【北海道・北湯沢温泉／きたゆざわ森のソラニワ】OPEN８周年。公式サイトが最安値◆20％オフタイムセールを販売開始。
野口観光マネジメント株式会社
大浴場（イメージ）
野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、4月からの大変お得な宿泊プランを販売開始致しました。
きたゆざわ森のソラニワは2025年でオープンより８周年を迎えます。
ご予約受付期間：～3/31まで
■特典
プランはこちら。（移動後、日付を選択） :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19176721
アスレチックパーク「ムササビ」イメージ
レストラン（イメージ）
大浴場（イメージ）
野口観光マネジメント株式会社（本社：北海道登別市、代表取締役社長：野口和秀）が運営する「きたゆざわ森のソラニワ（北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7／執行役員支配人：猪股貴美恵）では、4月からの大変お得な宿泊プランを販売開始致しました。
＜公式サイトが最安値！３月中のご予約で通常料金よりなんと20％もオフに！＞
きたゆざわ森のソラニワは2025年でオープンより８周年を迎えます。
いつもご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて
なんと4～5月のご宿泊が通常料金より20％オフになるタイムセールを開催いたします！
さらにお子様に大人気のイベント「ふわふわパイレーツ」の入場券付き♪
ご予約のチャンスは3/31まで！ぜひこのお得な機会にご家族でソラニワへお越しください！
ご予約受付期間：～3/31まで
ご宿泊対象期間：4/5～5/15
■特典
ふわふわパイレーツ入場券付き（通常お１人様1000円）
※3歳以上が対象（付き添いの方がいれば2歳まで無料入場可）
プランはこちら。（移動後、日付を選択） :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=3ce10c3a78a020866e731404b3e13341&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19176721
アスレチックパーク「ムササビ」イメージ
レストラン（イメージ）
【施設概要】
ホテル名：きたゆざわ森のソラニワ
電話番号：0570-026574（予約受付10:00～17:00）
住所：〒052-0316 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町300-7
アクセス：道央自動車道 伊達ICより車で約30分
客室数：197室
URL：https://www.mori-soraniwa.com/
【会社概要】
野口観光マネジメント株式会社
〒059-0596 北海道登別市登別温泉町203番地1
https://www.noguchi-g.com/