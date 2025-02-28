UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』が『Axis誕生日記念グッズ』を発売！

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株式会社ウタイテ

2.5次元IP開発、運営を行う株式会社ウタイテ(本社:東京都新宿区、代表取締役:倉田将志)は、UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』が2025年2月28日（金）19:00より『Axis誕生日記念グッズ』の受注販売を開始することをお知らせいたします。





『Axis誕生日記念グッズ』販売情報


＜Axis誕生日記念グッズセット＞




価格：4,000円（税込）



＜Axis誕生日記念缶バッジ＞




価格：500円（税込）


サイズ：全長約57mm


材質：ブリキ/紙/PETフィルム



＜Axis誕生日記念アクリルキーホルダー＞




価格：1,000円（税込）


サイズ：約W70×H70mm以内


材質：アクリル/鉄



＜Axis誕生日記念アクリルスタンド＞




価格：1,500円（税込）


サイズ：本体約W70×H150mm以内/台座約W70×H70mm以内


材質：アクリル



＜Axis誕生日記念ポストカード＞




価格：500円（税込）


サイズ：100mm×148mm


材質：紙



＜Axis誕生日記念ステッカー＞




価格：500円（税込）


サイズ：約70mm×50mm


材質：紙



販売概要

販売期間：2月28日(金)19:00～3月31日(月)23:59


販売ページ：https://shop.utaite.co.jp/collections/axis_bd2025_1


発送予定：2025年5月中旬頃



※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。


※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。


※配送は原則すべての商品が揃い次第のお届けとなります。また、注文確定後のお客様のご都合による分割配送は、受け付けておりません。


※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。



『BUFFLASH』とは







「人を笑顔にするエンタメ」を提供することを目的としたストリーマーグループです。


私たちは、「BUFF」（強化）、「FLASH」（閃光）、「RUSH」（急速）をイメージし、これらの要素を基に新しい価値を創造します。


【公式YouTube】


https://www.youtube.com/@BUFFLASH?sub_confirmation=1


【公式X】


https://x.com/bufflash


【公式HP】


https://portal.utaite.co.jp/talents/BUFFLASH/



会社概要







会社名：株式会社ウタイテ（https://utaite.co.jp)


代表者：倉田 将志


設立日：2022年12月28日


事業内容：2.5次元IP開発、運営


所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル18Fグロース新宿


採用応募ページ：https://utaite.co.jp/jobs/