UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』が『Axis誕生日記念グッズ』を発売！
2.5次元IP開発、運営を行う株式会社ウタイテ(本社:東京都新宿区、代表取締役:倉田将志)は、UTAITEのストリーマーグループ『BUFFLASH』が2025年2月28日（金）19:00より『Axis誕生日記念グッズ』の受注販売を開始することをお知らせいたします。
『Axis誕生日記念グッズ』販売情報
＜Axis誕生日記念グッズセット＞
価格：4,000円（税込）
＜Axis誕生日記念缶バッジ＞
価格：500円（税込）
サイズ：全長約57mm
材質：ブリキ/紙/PETフィルム
＜Axis誕生日記念アクリルキーホルダー＞
価格：1,000円（税込）
サイズ：約W70×H70mm以内
材質：アクリル/鉄
＜Axis誕生日記念アクリルスタンド＞
価格：1,500円（税込）
サイズ：本体約W70×H150mm以内/台座約W70×H70mm以内
材質：アクリル
＜Axis誕生日記念ポストカード＞
価格：500円（税込）
サイズ：100mm×148mm
材質：紙
＜Axis誕生日記念ステッカー＞
価格：500円（税込）
サイズ：約70mm×50mm
材質：紙
販売概要
販売期間：2月28日(金)19:00～3月31日(月)23:59
販売ページ：https://shop.utaite.co.jp/collections/axis_bd2025_1
発送予定：2025年5月中旬頃
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※配送は原則すべての商品が揃い次第のお届けとなります。また、注文確定後のお客様のご都合による分割配送は、受け付けておりません。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
『BUFFLASH』とは
「人を笑顔にするエンタメ」を提供することを目的としたストリーマーグループです。
私たちは、「BUFF」（強化）、「FLASH」（閃光）、「RUSH」（急速）をイメージし、これらの要素を基に新しい価値を創造します。
【公式YouTube】
https://www.youtube.com/@BUFFLASH?sub_confirmation=1
【公式X】
https://x.com/bufflash
【公式HP】
https://portal.utaite.co.jp/talents/BUFFLASH/
会社概要
会社名：株式会社ウタイテ（https://utaite.co.jp)
代表者：倉田 将志
設立日：2022年12月28日
事業内容：2.5次元IP開発、運営
所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル18Fグロース新宿
採用応募ページ：https://utaite.co.jp/jobs/