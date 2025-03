【UNTITLED】朝比奈 彩×Oggi×UNTITLED初のスペシャルコラボアイテムを2月28日（金）より発売

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「UNTITLED(アンタイトル)」は、モデル・俳優として多方面で活躍する朝比奈 彩さんが専属モデルを務めるファッション誌『Oggi』とコラボレーションしたスペシャルアイテムを2月28日(金)より全国店頭・オフィシャルサイトで発売いたします。

UNTITLED(アンタイトル)は、常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信 するリアルクローズを提案するブランドとして、百貨店を中心に展開するキャリアブランドです。

今春、アンタイトルは、ファッション誌、映画、TV と幅広いフィールドで活躍し、その飾らないナチュラルな人柄で同性からも絶大な人気を誇る朝比奈 彩さん、ファッション誌『Oggi』との初コラボレーションによるスペシャルな2アイテムを発売いたします!

朝比奈 彩×Oggi×UNTITLED スペシャルなトリプルコラボが実現!

昨年の秋から何度も打ち合わせを重ね、朝比奈さんのこだわりを詰め込んだブラウスとオールインワン は、シンプルながら一枚でコーディネートが完成し、着るだけで映えるデザインが魅力です。しなやかで肌触りのよい高級感のある素材感を持ちながら、ジャージのようなコンフォータブルな着心地と動きやすい伸縮性も備えています。

さらに、デザインだけでなく、しわになりにくい素材、洗濯機で洗えるマシンウォッシャブルや撥水機能、といった機能性にも富んだアイテムは、働く女性はもちろん、幅広い女性に愛用していただける逸品です。

朝比奈 彩×Oggi×UNTITLED:バルーンヘムブラウス朝比奈 彩×Oggi×UNTITLED:バルーンヘムブラウス朝比奈 彩×Oggi×UNTITLED:シャツカラーオールインワン

朝比奈さん本人が着用したヴィジュアルは、2月28日(金)発売の『Oggi』4月号、またアンタイトル のオフィシャルサイト内の特集ページ(https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/feature/oggi/)SNS にて公開いたします!

アンタイトルの特集ページでは、シンプルでハンサムなデザインが大人の上品さを漂わせるシャツカラ ーオールインワンと、大人の抜け感を演出するシンプルなスキッパー襟、ほどよいシルエットのバルーンヘムが特徴の甘辛デザインのブラウスの着こなしと、商品の詳細なこだわりポイントをご紹介しています。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/feature/oggi/

『Oggi』4 月号、アンタイトル店頭・オンラインストアでぜひチェックしてみてください!

朝比奈 彩さんのYouTubeチャンネル「朝比奈ちゃんねる」では、本人によるコラボレーション アイテムの解説動画を公開!

こだわりポイントを熱く語る朝比奈さんはここでしか見られません。

ぜひ 「朝比奈ちゃんねる」もチェックしてください!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SdgcXrjnEXg ]

【 朝比奈 彩×Oggi×UNTITLED スペシャルコラボアイテム 】

■シャツカラーオールインワン

・価格:\31,900(税込)

・カラー展開:ブラック、チャコールグレー(全2色)

・サイズ展開:00(XS)/01(S)/02(M)/44(3L)(全4サイズ展開)

大人の上品さ漂うシンプルでハンサムなオールインワン。高級感のあるメタルボタンや印象的な胸ポケット、共布ベルトでサイズ調整が可能。ウエストのゴムや伸縮性のある素材でストレスフリーな着心地を実現し、適度な清涼感と高級感を持つ一着です。

■バルーンヘムブラウス

・価格:\20,900(税込)

・カラー展開:ホワイト、ブラック(全2色)

・サイズ展開:00(XS)/02(M)/04(2LT)/44(3L)/48(5L)(全5サイズ展開)

大人の抜け感を演出するスキッパー襟とバルーンヘムのブラウス。絶妙なボリューム感で、前後差のある着丈が気になる部分をカバーします。しなやかなナイロン素材は2WAYストレッチと撥水機能を備え、洗濯機で洗えるため普段使いに便利です。

※本リリースに掲載された写真は、「Oggi」より使用許諾を取得しております。

【 朝比奈 彩さんプロフィール 】

1993年10月6日生まれ、兵庫県 淡路島出身。

ファッション誌のモデルや映画、テレビ番組を通じて幅広いジャンルで活躍。

現在、Instagramでは155万フォロワーを超え、YouTubeチャンネル「朝比奈ちゃんねる」では多彩なコンテンツを発信中です。

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCJydJSBQ5vTaAn2Qghh6C-g

Instagram @asahina_aya

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/untitled/

■ 全国店舗 https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR153)

【 UNTITLED Brand Concept 】

The Body Is Your Canvas

~自分を自由に描く服~

常に変化する時代の中で前向きでしなやかに生きる女性に向けて発信するリアルクローズ。

上質でシンプルでいつでも心地よく、からだをきれいに見せてくれる。そんな洋服を飾らず気取らず、

自分の感性で自由に着こなしていただきたい、「そのひとらしい美しさ」を感じていただきたい。

[上質を日常で着るよろこびを、すべての女性にー]

【 Brand Social Media】

■ 公式Instagram @untitled_official.jp

■ 公式LINE @UNTITLED/アンタイトル

<会社概要>

・名称:株式会社フィールズインターナショナル(株式会社ワールド100% 子会社)

・代表者:丸山 紀之

・所在地:〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト:https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト:https://store.world.co.jp/