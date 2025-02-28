【中目黒桜まつり2025】「The World Cafe」夜桜ラウンジオープン！
株式会社ワールドコーヒー
- コーヒー飲み放題プラン：30分800円（税抜）
- 食べ歩きグルメ持ち込みOK＆ゴミ回収サービス付き
- 企業様向け貸切プランも対応可能（要事前相談）
- 激混みの桜まつりで快適な席を確保！
- 企業様向け貸切プラン（最大20名様）
- ペットフレンドリー
担当：松井
中目黒の隠れ家カフェ「The World Cafe」（東京都目黒区青葉台）は、2025年中目黒桜まつり開催期間限定で、夜間特別営業「SAKURA LOUNGE NIGHT」を実施します。
桜まつり期間中は夜営業限定の特別プランとして、30分800円（税抜）で当店自慢のコーヒーなどノンアルコールドリンク飲み放題をご提供。
さらに、桜まつりで購入した食べ歩きグルメの持ち込みもOK。食事を楽しんだ後のゴミ回収サービスもあるので、お気軽にお立ち寄りいただけます。
また、店内ではアルコールメニューや当店自家製のグラノーラなども別途ご購入可能。お好きなドリンクやフードを自由に楽しみながら、夜桜を眺める特別な時間をお過ごしください。
【3大特典で変わる夜桜体験】
- コーヒー飲み放題プラン：30分800円（税抜）
- 食べ歩きグルメ持ち込みOK＆ゴミ回収サービス付き
- 企業様向け貸切プランも対応可能（要事前相談）
【新体験のポイント】
- 激混みの桜まつりで快適な席を確保！
- 企業様向け貸切プラン（最大20名様）
- ペットフレンドリー
春の夜風を感じながら、美しい夜桜と共にリラックスできる特別なひとときを、ぜひThe World Cafeでお過ごしください。
【実施概要】
■期間：2025年3月19日～4月3日予定（ボンボリの点灯期間）
■営業時間：20:00～22:30（ラストオーダー22:00）
■場所：The World Cafe（東京都目黒区青葉台2-20-7）
■料金：30分800円（税抜）
【お問い合わせ先】
The World Cafe
担当：松井
メール：info@the-world-cafe.com
公式Instagram：＠theworldcafe.yoru(https://www.instagram.com/theworldcafe.yoru/)