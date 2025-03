トレーニング、レッスン、撮影まで！自由に使えるレンタルジム「新城フィットネス」4倍の広さになって2025年3月1日リニューアルオープン！

株式会社 南荘石井事務所

株式会社 南荘石井事務所(住所:神奈川県川崎市中原区、代表:石井秀和)は、これまでコワーキングスペース「新城WORK」施設の一部だった「新城WORK FITNESS」に大幅な改修を行い、独立した新しいレンタルジム「新城フィットネス」としてリニューアルオープンいたします。従来の10平方メートル から40平方メートル へと4倍の広さとなり、より快適にトレーニングやレッスン、撮影ができる環境を整えています。

◆「新城フィットネス」とは

「新城フィットネス」は、トレーニング、パーソナルトレーニング、ダンスレッスン、ヨガ、ピラティス、さらには撮影や配信にも利用可能なレンタルジムです。完全プライベートな空間で、個人利用だけでなく、トレーナーやインストラクターの方々とのレッスンにも最適です。

◆リニューアルのポイント

広さが4倍に拡張!(10平方メートル ⇒40平方メートル )

壁面鏡、パワーラック、バイク、ランニングマシンを完備!

最大3名の定員内なら個別レッスンやチームトレーニングが可能!

撮影・動画配信対応!

公認トレーナーによるボディメイクやダイエット指導など目的に合わせたプログラムも受講可能!

パワーラックランニングマシンバイク

◆利用料金

2,310円(税込)/時間

最大3人まで同時利用可能

予約はスペースマーケットから

https://www.spacemarket.com/spaces/shinjowork_fitness/

◆アクセス

住所:神奈川県川崎市中原区上新城2-7-1 PASAR BASEの手前にある外階段を上がって2階

最寄駅:JR南武線 武蔵新城駅 徒歩3分

◆器具

TUFFSTUFFパワーラック

TUFFSTUFFハイローウェイトスタック式ケーブルアタッチメント

TUFFSTUFFマルチパーパスベンチ

IVANKOオリンピックバー

IVANKOオリンピックアームカールバー

プレート(1.25、2.5、5、10、15、20、各2枚)

IROTECトライセップロープII

BOWFLEXセレクトテックダンベル

(2、3、4、5、7、8、9、10、12、14、16、18、20、23、24)

軽量ダンベル(1kg、2kg、3kg)

アブローラー

◆設備

シャワールーム

トイレ

インターネット(Wi-Fi)

配信機材(三脚・三脚対応スマホホルダー)

◆公式サイト&SNS

公式サイト:https://seses-ishii.jp/renovate/service/4159/

公式Instagram:https://www.instagram.com/shinjofitness?igsh=bjFycmhieTE1emI4&utm_source=qr(https://www.instagram.com/shinjofitness?igsh=bjFycmhieTE1emI4&utm_source=qr)

◆会社概要

株式会社 南荘石井事務所

「Soil of Every Sprouts from Each Seeds=それぞれの種が芽吹く土壌」を意味する「セシーズイシイ(SESES ISHII)」という「新しい地域の価値を創造するブランド」を提案し、「住居」だけでなく、そこに紐づく「暮らし」「経済活動」「人と人との繋がり」を提供しています。

代表者:石井 秀和

設立:1983年1月

事業内容:不動産管理業務、および不動産管理業務に附帯する一切の業務

「セシーズイシイ」ブランドサイトURL:https://seses-ishii.jp/(https://seses-ishii.jp/)

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 南荘石井事務所

E-Mail:info@seses-ishii.jp

※リリース記載内容以外の質問にはお答えできない場合がございます。予めご了承ください。