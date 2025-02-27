映像関連機器　AmazonスマイルSALE参加のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、2025年2月28日(金)より開催される第3回Amazon スマイルSALEに参加することをお知らせいたします。

今回のセールでは、映像関連機器として対象製品全て過去最安値で販売いたします。

超小型で軽量のプロジェクターNX1は51%OFFの\18,000でご提供いたします。そのほか、スマホなどのデバイスで、充電と外部機器への給電＆データ出力を同時に行うPDPアダプターや、映像データをワイヤレスでHDMI機器へ転送するHDMIワイヤレスアダプターも、過去最安値となります。

＜第3回AmazonスマイルSALE＞

2025年2月28日（金）9:00 ～ 2025年3月4日(火)23:59

Amazon Nextorage公式ストア セール対象商品ページ（映像関連機器）

https://amzn.to/3Dg3JWL

【セール対象製品】※表記価格はすべて税込みです。

■PDPアダプター

・映像出力やデータ転送と同時に給電可能なマルチアダプター

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/123_1_719d08ec45a262dc186833528237c894.jpg ]

NX-PDPA1製品ページ: https://www.nextorage.net/vre/pdpa1/

■ベッドルームプロジェクター

・小型軽量静音設計のプロジェクター

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/123_2_06bc6ab63547bb5ee7b5701d759ab7e6.jpg ]

NMP-NX1製品ページ: https://www.nextorage.net/nx1/

■HDMIワイヤレスアダプター

・プラグアンドプレイで簡単接続。ワイヤレスで映像を楽しめるHDMIアダプター

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/123_3_dbe93fc52a7e0f2b0545a5c9147baf9e.jpg ]

ワイヤレスアダプター製品ページ: https://www.nextorage.net/adapter/nmp-hc1/

[注]

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