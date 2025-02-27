上田桃子プロデュースの特別チャンネル配信決定！「上田桃子が届ける！日本人選手専用カメラ フォード選手権」WOWOWオンデマンド ペイパービュー配信チケット本日発売！

株式会社WOWOW

世界最高峰のLPGA女子ゴルフツアーを生中継・ライブ配信中心でお届けしているWOWOWでは、日本時間3/28（金）～31（月）に開催される「フォード選手権」にて、通常の大会中継や日本人選手専用カメラ配信に加えて、『上田桃子が届ける！日本人選手専用カメラ フォード選手権』を、WOWOWオンデマンドペイパービュー（PPV、都度課金）で配信することが決定！

上田桃子が自らプロデュースし、フォード選手権に出場する日本人選手のプレーを自身の解説でお届けするスペシャルライブ配信。日米ツアー通算17勝の上田桃子がどんな選手にフォーカスするか、独自の視点での解説もお楽しみに！ 通常の大会中継や日本人選手専用カメラに加えて、新たな楽しみ方ができる特別チャンネルをぜひご覧ください。

【上田桃子 コメント】 私らしい目線でアメリカツアーで戦う素晴らしい選手の魅力をお伝え出来たらなと思ってます！配信をお楽しみに！

「上田桃子が届ける！日本人選手専用カメラ フォード選手権」配信チケット 詳細

◆視聴方法：WOWOWオンデマンド PPV（ベイパービュー、都度課金）配信チケット購入者様限定でご視聴可能

※WOWOWにご加入中の方は、通常の配信番組と2つの端末で同時にご視聴いただけます

※配信時間は変更になることがあります

◆販売期間：2/27(木)12:00～11/30(日)23：59

◆視聴期間：購入後～2025/12/31（水）23：59 ※ライブ配信期間：現地時間 3/27(木)～3/30(日)

◆配信チケット

【加入者限定半額】上田桃子が届ける！日本人選手専用カメラ フォード選手権 全日程チケット(第1日～最終日)／1,320円

【加入者限定半額】上田桃子が届ける！日本人選手専用カメラ フォード選手権 最終日チケット（最終日のみ）／990円

上田桃子が届ける！日本人選手専用カメラ フォード選手権 全日程チケット(第1日～最終日)／2,640円

上田桃子が届ける！日本人選手専用カメラ フォード選手権 最終日チケット(最終日のみ)／1,980円 ※価格は全て税込

◆販売URL：https://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/42308

【詳しくは［WOWOW LPGA］で検索】

＜LPGA女子ゴルフツアー「フォード選手権」出場予定日本人選手＞

［古江彩佳］

Getty Images

［竹田麗央］

Getty Images

［岩井明愛］

Getty Images

［畑岡奈紗］

Getty Images

［西郷真央］

Getty Images

［岩井千怜］

Getty Images

［渋野日向子］

Getty Images

［勝みなみ］

Getty Images

［西村優菜］

Getty Images

［吉田優利］

Getty Images

［馬場咲希］

Getty Images

LPGA女子ゴルフツアー 「フォード選手権」 放送・配信 情報

＜第１日＞ 3/28（金） 午前7:00～ ［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

＜第２日＞ 3/29（日） 午前7:00～ ［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

＜第３日＞ 3/30（土） 午前7:00～ ［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

＜最終日＞ 3/31（月） 午前7:00～ ［WOWOWライブ］［WOWOWオンデマンド］

※日本人選手専用カメラをライブ配信（通常版）

※放送・配信時間は変更になることがあります

■WOWOW オンデマンド LPGA （https://wod.wowow.co.jp/genre/107）

■WOWOW LPGA オフィシャルサイト （https://www.wowow.co.jp/sports/lpga/）

■WOWOW 公式X＆インスタグラム アカウント （＠wowowgolf）