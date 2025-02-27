【BPカストロール】2025 MOTOR SPORTS Castrol with TEIN　全日本ラリー選手権&全日本ダートトライアル選手権参戦を発表

BPカストロール株式会社

BPカストロール株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：平川 雅規）は、自動車用サスペンション専門メーカーである株式会社テイン（本社：神奈川県横浜市：代表取締役社長：市野諮）とともに、Castrol with TEIN として、ドライバーに鎌田卓麻を起用し 2025 年全日本ラリー選手権（JRC）および 2025 年全日本ダートトライアル選手権(JDC)に参戦することを発表いたします。

カストロールは高性能な潤滑油をサポート、テインはラリー & ダートトライアルフィールドに於いて、製品開発及びエンジニアリングサポートをしてまいります。

「2026 年シーズンは JRC に於いて、Toyota GR Yaris Rally2 車両にて参戦を視野に入れて継続的なモータースポーツ支援を検討しております。」

中央：BPカストロール 代表取締役社長 平川雅規

右：ドライバー 鎌 田 卓 麻

左：コ・ドライバー 松 本 優 一

参戦マシン

■全日本ラリー選手権

チーム名：Castrol with TEIN

チーム代表：鎌田 卓麻

メンテナンスガレージ：SYMS Racing

企画・運営：株式会社 TKM

参戦車両：SKODA FABIA R5

ドライバー：鎌田 卓麻

コ・ドライバー：松本 優一

≪日 程≫

Rd.1 2 月 28 日～ 3 月 2 日 ラリー三河湾（愛知県） ターマック

Rd.2 4 月 11 日～ 13 日 ツール・ド・九州 2025 in 唐津（佐賀県） ターマック

Rd.3 5 月 16 日～ 18 日 ラリー飛鳥（奈良県） ターマック

Rd.4 6 月 6 日～ 8 日 モントレー（群馬県） ターマック

Rd.5 7 月 4 日～ 6 日 ラリー・カムイ（北海道） グラベル

Rd.6 9 月 5 日～ 7 日 ラリー北海道（北海道） グラベル

Rd.7 10 月 3 日～ 5 日 久万高原ラリー（愛媛県） ターマック

Rd.8 10 月 18 日～ 20 日 ラリーハイランドマスターズ（岐阜県） ターマック

■全日本ダートトライアル選手権

チーム名：Castrol with TEIN

チーム代表：栗原 善宏

メンテナンスガレージ：栗原オート企画

企画・運営：株式会社 TKM

参戦車両：スバル BRZ

ドライバー：鎌田 卓麻

≪日程≫

Rd.1 3 月 15 日～ 16 日 トライアル関西 in いなべ

Rd.2 4 月 5 日～ 6 日 KYUSYU SPRING TRIAL IN TAKATA

Rd.3 4 月 26 日～ 27 日 DIRT-TRIAL in NASU

Rd.4 5 月 24 日～ 25 日 北海道ダートスペシャル in スナガワ

Rd.5 6 月 21 日～ 22 日 TEIN CUP ALL JAPAN SUPER DT in EBISU

Rd.6 7 月 19 日～ 20 日 東北ダートトライアル IN KIRIYANAI

Rd.7 9 月 20 日～ 21 日 DIRT-SPRINT in INABE

Rd.8 10 月 11 日～ 12 日 ダートトライアル in タカタ



ドライバープロフィール

鎌 田 卓 麻 Takuma Kamada

生年月日 1974/6/21

出身地 北海道

最終学歴 紋別市立紋別北高等学校卒業

身長・体重 171cm・65kg

血液型 B 型

趣 味 ラジコン、ドライブ

2014 年 全日本ラリー選手権 - JN５クラス シリーズチャンピオン（スバル BRZ）

全日本ダートトライアル選手権 - PN2 クラス シリーズチャンピオン(スバル BRZ)

2015 年 全日本ラリー選手権 - JN6 クラス シリーズ 7 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - PN2 クラス シリーズチャンピオン (スバル BRZ)

2016 年 全日本ラリー選手権 - JN6 クラス シリーズ 4 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - SA2 クラス シリーズ 2 位 (スバル WRXSTI）

2017 年 全日本ラリー選手権 - JN6 クラス シリーズ 5 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - SA2 クラス シリーズ 3 位 (スバル WRXSTI)

2018 年 全日本ラリー選手権 - JN6 クラス シリーズ 4 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - SA2 シリーズチャンピオン (スバル WRXSTI)

2019 年 全日本ラリー選手権 - JN6 クラス シリーズ 5 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - D クラス シリーズ 5 位 (スバル BRZ)

2020 年 全日本ラリー選手権 - JN6 クラス シリーズ 4 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - D クラス シリーズ 2 位 (スバル BRZ)

2021 年 全日本ラリー選手権 - JN1 クラス シリーズ 3 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - JD1 クラス シリーズ 3 位 (スバル BRZ)

2022 年 全日本ラリー選手権 - JN1 クラス シリーズ 6 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - JD1 クラス シリーズ 2 位 (スバル BRZ)

2023 年 全日本ラリー選手権 - JN1 クラス シリーズ 4 位 (スバル WRXSTI)

2024 年 全日本ラリー選手権 - JN1 クラス シリーズ 7 位 (スバル WRXSTI)

全日本ダートトライアル選手権 - D クラス シリーズ 2 位 (スバル BRZ)

カストロールについて

世界をリードする潤滑油ブランドであるカストロールは、誇りある革新の伝統を有し、先駆者の夢を刺激してきました。当社の性能に向けた熱意は、パートナー関係に取り組む信条と相まって、100年以上にわたり地上、空中、海洋、宇宙における多数の技術的業績の中核に存在し続ける潤滑油とグリースを開発することを可能にしてきました。

カストロールはBPグループの一員であり、自動車、海洋、工業、エネルギーの領域で顧客と一般消費者にサービスを提供しています。カストロールブランドの製品は、プレミアム品質と最先端技術に対するコミットメントを通じた革新と高性能で、世界的に高い評価を受けています。

カストロールについての詳細は、www.castrol.comでご覧ください。