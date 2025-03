世界中のAFTERLIFEへの出演や、TomorrowlandからBurning Manまでさまざまなビッグフェスからオファーが絶えない“Colyn”の初来日公演が決定！

株式会社TSTエンタテイメント

メロディックでエモーショナルなダンスミュージックに特化したMASANORI MORITA (STUDIO APARTMENT)が主宰する新パーティ「FLORIC」の第五弾を3月28日(金)にZEROTOKYOで開催。

Tale Of UsのレーベルAFTERLIFEから数々のオリジナル曲をリリースし、最近ではInnelleaとのコラボ曲”Set Me Free”をリリースや、Vintage CultureそしてJoris Voornなどのリミックスを行うなど、プロデューサーとしての評価も鰻登りなメロディックテクノ界の雄 “Colyn”の日本初公演が実現。

- EVENT INFORMATION

2025.3.28(金) FLORIC

OPEN 23:00

HP:https://zerotokyo.jp/event/floric-0328/

DOOR:\3,500-

FASTPASS TICKET:\3,000-(優先入場・入場料金含む)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/floric-0328

■出演者

【Z HALL】

COLYN

MASANORI MORITA(STUDIO APARTMENT)

VJ:TONTON

- ARTIST INFORMATION

■ Colyn

Colynのシグネチャーサウンドは、まるで記憶の断片が舞い上がるような感情を伝えながらも、これまでに聴いたことのない全く新しい体験を提供します。無限に広がるテクスチャーとディレイのかかったシンセが生み出すリズムは、次々と魅惑的なグルーヴへと溶け込み、そのどれもが中毒性のあるものです。一見すると新進アーティストのように思われるかもしれませんが、Colynは若いながらもすでに10年以上にわたり、時代を超えたサウンドを築き上げてきました。彼のキャリアが大きく飛躍したのは、Tale Of Usが彼の楽曲に注目し、頻繁にプレイするようになったことがきっかけでした。特に"Amor"が彼らのレーベルAfterlifeにサインされたことで、多くのリスナーの目を引く存在となりました。そして、Afterlifeからリリースした最初のEP"Resolve"は、レーベルの中でも特に人気のある作品の一つとなっています。また、ColynはFur CoatのOddity Records、DGTL Records、Rüfüs Du Solのレーベル Rose Avenueからもリリースを行い、Joris Voornのリミックスも手掛けています。さらに、代表的な楽曲である"The Future Is The Past"や、彼の弟Maurits Colijnがエモーショナルなボーカルを提供した"Running"といったヒットトラックからは、彼の多様な音楽性が感じられます。Colynのサウンドは、ハウスとテクノの間に独自の空間を生み出し、何度も恍惚の瞬間を生み出すスタイルとして確立されています。

ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT

Instagram:zerotokyo_official

X: ZEROTOKYO_JAPAN

TikTok:zerotokyo_official_

LINE:ZEROTOKYO