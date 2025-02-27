かぐれ LIMITED SHOP 大阪高島屋店 OPEN
2025年3月5日(水)に、かぐれ LIMITED SHOP 大阪高島屋店がオープンする運びとなりました。
これからの季節に寄り添うかぐれの春夏アイテムが並ぶほか、お得なポイントキャンペーンも開催いたします。
心地よい素材とデザインに囲まれた空間で、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
ぜひ、素敵な時間をお過ごしください。
取扱商品はこちらから(https://www.urban-research.jp/news/26357/?_ga=2.10887222.322617505.1740540441-1212689037.1738886534&_gac=1.224763368.1740553966.Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYq7YrnUHVItSbF1XdYkZI597Qd7b-BxZA_45OPOfexYNho75MjDP7MaAsbiEALw_wcB)
UR DAYS +5％ ポイントアップキャンペーン
2025年3月5日(水)から3月9日(日)の期間中にお買い物いただいたUR CLUB会員様に、通常ポイント還元率＋5%のUR CLUBポイントをプレゼントいたします。
【特典内容】
■ MEMBERS
通常時1％還元 → 期間中は 6％還元
■ PLUS
通常時3％還元 → 期間中は 8％還元
■ PREMIER
通常時5％還元 → 期間中は 10％還元
■ VIP
通常時10％還元 → 期間中は 15％還元
※ キャンペーン期間外のポイントの後付加算はいたしかねます。予めご了承いただきますようにお願いいたします。
※ 当日ご入会いただいた方も対象となります。
かぐれ LIMITED SHOP 大阪高島屋店
オープン日：2025年3月5日(水)
住所： 〒542-8510 大阪市中央区難波5-1-5 5階
電話番号：050-2017-9055
営業時間：10:00～20:00
詳しい情報はかぐれ公式Instagram(https://www.instagram.com/k_a_g_u_r_e)にてお知らせいたします。
心とからだが気持ちいい暮らし。
天然素材の着心地のよい衣服やインナー、手仕事の雑貨やナチュラルコスメなど、かぐれは、自分の五感に妥協しない女性に向けたコンセプトショップです。
ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/kagure/?_ga=2.115696644.322617505.1740540441-1212689037.1738886534&_gac=1.224943720.1740553966.Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYq7YrnUHVItSbF1XdYkZI597Qd7b-BxZA_45OPOfexYNho75MjDP7MaAsbiEALw_wcB)
Instagram @ k_a_g_u_r_e(https://www.instagram.com/k_a_g_u_r_e/)