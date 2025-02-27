株式会社FIT・J-GBF ネイチャーポジティブ宣言とは

「J-GBF ネイチャーポジティブ宣言」とは、企業や団体が連携し、生物多様性の保全や自然環境の回復を推進する取り組みです。企業が率先して環境保全の重要性を発信し、具体的な行動を実践することで、社会全体で自然との共生を促進し、生態系の健全化を目指しています。

最終的には、人と自然が調和し、豊かな生態系が次世代へと受け継がれる持続可能な社会の実現につなげることを目的としています。

・当社の取り組み

当社は、「J-GBF ネイチャーポジティブ宣言」の参加団体として、生物多様性の保全や自然環境の回復に向けた意識向上と取り組みの推進に努めてまいります。

この活動の一環として、環境負荷の低減に向けた社内の取り組みを強化し、持続可能な社会の実現に貢献するための啓発活動を積極的に展開していきます。

企業としての社会的責任を果たし、社員一人ひとりが自然と調和した持続可能な未来を築ける環境を整えることを使命とし、ネイチャーポジティブの実現に向けて真剣に取り組んでいきます。

今後とも、株式会社FITをよろしくお願い申し上げます。

・不用品回収いちばんについて

不用品回収いちばんは、不用品回収・粗大ごみ処分のプロフェッショナルとして、自治体では対応が難しい家具や家電の回収をスムーズに行います。

タンス、ベッド、ソファ、テーブルなどの大型家具はもちろん、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジといった家電製品も、分別不要でそのままお引き取り。少量から大量の回収まで、スピーディーかつ丁寧に対応し、お客様の負担を最小限に抑えます。

面倒な仕分けや運び出しは不要！手間なく不用品を処分し、快適な空間を提供いたします。

・不用品回収いちばんブログとは

「不用品回収いちばんブログ」では、家電・家具・生活用品の適切な処分方法や、日々の暮らしに役立つ情報をお届けしています。

正しい不用品処分の知識を広めることで、誰もが安心してスムーズに不要品を手放せるようサポートし、お客様にとって価値のある情報を発信しています。

家具・家電の処分に関する疑問やお悩みに寄り添い、実践的な解決策を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください！



不用品回収いちばんブログ（https://cleanitiban.com/blog/）

不用品回収いちばんブログ お役立ちコラム（https://cleanitiban.com/blog/category/お役立ちコラム/(https://cleanitiban.com/blog/category/%e3%81%8a%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/)）

不用品回収いちばんブログ 家電の処分・回収方法（https://cleanitiban.com/blog/category/家電の処分・回収/(https://cleanitiban.com/blog/category/%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%87%a6%e5%88%86%e3%83%bb%e5%9b%9e%e5%8f%8e/)）

不用品回収いちばんブログ 家具の処分・回収方法（https://cleanitiban.com/blog/category/家具の処分・回収/(https://cleanitiban.com/blog/category/%E5%AE%B6%E5%85%B7%E3%81%AE%E5%87%A6%E5%88%86%E3%83%BB%E5%9B%9E%E5%8F%8E/))

・不用品回収いちばんへのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせ、お見積りのご依頼は、下記３つの方法からお選びください。

・お電話（年中無休）：0120-429-660

・メール（24時間受付中）：https://cleanitiban.com/contact/contact.php

・公式LINE：https://page.line.me/285dbktw

【企業概要】

配信企業名：株式会社FIT

設立日：2022年4月12日

代表者名：遁所 直史

代表者役職：代表取締役

本社所在地：神奈川県相模原市中央区田名7415-1

電話番号：050-5369-5371

上場区分：未上場

資本金：8,250万円

社員数：15名

URL：https://cleanitiban.com/