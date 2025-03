1月のLemino韓流・アジア人気ランキング発表！！第1位は青春ロマンス韓国時代劇「チェックイン漢陽（ハニャン）」

株式会社NTTドコモ

NTTドコモの映像配信サービス「Lemino(R)」は、2025年1月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計し、「Lemino人気作品月間ランキング」を発表いたします。1月は、韓国時代劇ドラマ『チェックイン漢陽』が第1位に輝きました。新着コンテンツでは、G-DRAGONが「今年の歌」を作る音楽プロジェクト『Good Day』のほか、20組以上の豪華アーティストが集結した第39回GOLDEN DISC AWARDSのアーカイブ映像、中国ドラマなど12作品が配信開始となります。

集計対象期間:2025年1月1日(水) ~ 1月31日(金)

対象コンテンツ:集計対象期間にLeminoで配信された韓流・アジアコンテンツ

ランキング基準:集計対象期間の視聴数

※複数エピソードで構成される作品については、視聴数が一番多いエピソードを集計。

※PPV配信コンテンツは含まない。

韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2025年1月ランキングの1位には、韓国時代劇ドラマ「チェックイン漢陽」がランクイン。本作は、朝鮮最大の旅閣・龍天楼(ヨンチョンル)を舞台に、そこに集まった若者たちの愛と絆、そして復讐を描いた青春ロマンス時代劇です。ある事情からイ・ウノという偽名で龍天楼に潜入した王子イ・ウン役にペ・イニョク、父の死の真相を探るため男装して龍天楼に入ったホン・ドクス役にキム・ジウン、龍天楼の後継者であることを隠し、見習いとして働くチョン・ジュナ役にチョン・ゴンジュ、没落した一族を再興するため誰よりも「龍天楼」での成功を夢見るコ・スラ役にパク・ジェチャンが扮します。秘密を抱えて龍天楼に集まった4人の若者たちは、いつしか「ハオナ四人衆」と呼ばれる問題児チームに。共に過ごすうちにかけがえのない友情を育んでいきます。華やかな宮廷をしのぐ豪奢な旅閣を背景に、笑いと感動、そして切ない運命が交錯する本作を楽しめるのはLeminoだけ!話が進むごとに視聴率が上昇し、見始めたら止まらないと話題を集めました。ぜひLeminoで、韓国時代劇の新たな魅力をお楽しみください!

人気作品ランキング2位は、韓国ドラマ「秘密の家~愛と復讐の迷宮~」。失踪した母を探す弁護士ジファンが、大企業一家の闇に足を踏み入れ、隠された秘密と嘘を暴いていくスリリングな復讐劇です。司法試験合格をめざしていたジファンは、母ギョンソンの突然の失踪により人生が一変。母の行方を追ううちに、大企業一家の隠蔽された事件や衝撃の事実と向き合うことになります。主演は『オクニョ 運命の女(ひと)』のソ・ハジュン。心優しき青年が復讐に駆り立てられる姿を熱演し、視聴者の心をつかみました。韓国では2022年春から秋にかけて放送され、好評につき延長された話題作。復讐、裏切り、愛憎が交錯する刺激的なストーリーと、スピーディーな展開で1話も見逃せない中毒性抜群のイルイルドラマです。ぜひLeminoでお楽しみください。

3位には韓国ドラマ「ずっとあなたを待っていました」がランクイン。田舎町で起きた殺人事件をきっかけに、刑事オ・ジンソン(ナ・イヌ)が巨大な陰謀に巻き込まれていくミステリーサスペンスです。50年間大きな事件がなかった町・ウジンで、連続殺人と酷似した事件が発生。弟ジヌ(レン)が容疑者にされるも無実が証明されるが、直後に何者かに襲われ命を落とします。弟の死に疑問を抱き続けていたジンソンのもとに、事件の真相に迫る映像が届き、事態は思わぬ方向へと進んでいきます。『私の夫と結婚して』で話題のナ・イヌが刑事役に初挑戦し、家族の秘密や隠された陰謀に迫る緊迫感あふれる演技を披露する本作。敵と味方が二転三転するスリリングな展開、黒幕の正体が明かされる衝撃のクライマックスをぜひLeminoでご覧ください!

(C) Channel A & PONY CANYON All Rights Reserved(C)2022MBC(C)2023 KT StudioGenie.,Co.Ltd

【Leminoで2025年1月に視聴されている人気の韓流・アジアコンテンツTOP10】[表: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/598_1_95a992183dcab1cc501c75264d1e54cd.jpg ]

また、Leminoでは様々な韓流・アジアコンテンツの人気作品をご覧いただけます。2025年3月31日までの期間限定で、韓流アジア作品計37作品を全話無料開放中ですので、この期間にぜひお楽しみください。

【全話無料配信中作品】

・王道韓国ラブコメ:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1541/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1541/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-freelovecome-0227)

・50話以上作品 3ヵ月無料!:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1537/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1537/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-freeover50-0227)

・中国古装ドラマ:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1480/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1480/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-freechinaold-0227)

・タイドラマ:

https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1538/genre/2-1-104(https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup1538/genre/2-1-104?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-freethai-0227)

【新着コンテンツラインアップ】

■「Good Day」

<日本初独占配信中>全8話、毎週日曜日22:40最新話更新予定

(C) TEO corp.

第1話は無料配信!

俳優、歌手、アイドルなど、さまざまなジャンルで活躍する人物たちと共に「今年の歌」を完成させる特別な音楽プロジェクト。G-DRAGONが音楽制作の架け橋となり、多彩な人々のエピソードや想いを音楽で表現する過程を見せてくれます。

G-DRAGONならではのプロデュースと、超豪華出演者たちの化学反応に期待が高まります。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJkYTk=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-goodday-0227

■「第39回GOLDEN DISC AWARDS」

<配信中>全2話、一挙配信

(C) HLL

第39回Golden Disc Awardsが2025年1月4日、5日の2日間、みずほPayPayドーム福岡にて開催。1日目はデジタル音楽部門の授賞式を中心に行われ、2日目はアルバム部門の受賞が行われ、2日間を通して最新の音楽シーンが炸裂した。SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、aespa、NewJeansなど20組以上の豪華アーティストが集結。昨年もMCを務めたチャ・ウヌとソン・シギョンに加え、ムン・ガヨンが新たにMCとして登壇。2024年に大活躍したスターたちの熱いパフォーマンスと心に響くスピーチが、音楽ファンを魅了します。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJmNDI=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-goldendiskawards-0227

■「結婚はしていませんがバツイチです」

<2025年3月1日(土)より日本初独占配信>全12話、毎週土・日曜日0:00最新話更新

(C)WHYNOT MEDIA Co., Ltd. All rights reserved.

20代の頃、ソンイは理想の人生を歩めると信じていた。そして35歳になった今、ついに誰もが認める大企業に勤める彼氏と結婚し、新都市のマンションで幸せに暮らす――はずだった。しかし、彼氏や新居や住民たちのせいで、結婚式を挙げる前に“バツイチで5歳児のママ”となってしまい、ソンイの運命が狂い始める。出身も性格も多様な人たちが集う新都市で、バツイチとしてたくましく生きるソンイのドタバタラブコメディー。

特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000112/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-batsuichi-0227

■「臆病者」

<2025年3月5日(水)より日本初独占配信>全16話、毎週水曜日0:00 3話ずつ最新話更新

(C)Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd.

物語は3つの時間軸が交錯しながら展開する。1999年冬、高校1年生のチン・リー、ワン・ディー、フォン・シェジャオのクラスに芸術学校から転校してきたホアン・シューが加わり、4人は特別な友情を築く。2001年、ホアン・シューの遺体が雪上に放置されているのが発見され、全身裸で手がかりは雪に覆い隠されていた。犯行手口も動機も謎のまま。2011年、同じ手口でまた一人の少女が裸のまま雪の中で発見され、刑事のフォン・グオジンは迷宮入りした事件に再び挑む。封印されていた過去の事件が明るみに出る中、4人の少年少女の間に隠されていた真実が、徐々に明らかになっていく...

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJmYTI=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-okubyomono-0227

■「問心」

<2025年3月5日(水)より日本初独占配信>全38話、毎週水曜日0:00 3話ずつ最新話更新

(C)Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd.

優秀だが性格に難ありの心臓外科医リン・イーは、師匠の推薦で東立病院に新設された心臓病センターに赴任。冷静かつ慎重な心臓内科医のジョウ・シャオフォンと冠動脈チーム内でのパートナーとなった。2人の天才が競い合い、連携し合う中で、人を治しつつ、自分自身も癒していく物語。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJmYTM=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-theheart-0227

■「二十不惑2~私たちが夢見た未来へ~」

<2025年3月5日(水)より日本初独占配信>全40話、毎週水曜日0:00 3話ずつ最新話更新

(C)Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd.

社会に出て、ようやくコスメインフルエンサーになったが全く順調ではないリアン・シュアン、華やかでエリートに見えるが、残業ばかりで多忙な毎日を送るジアン・シアオグオ、のんきで裕福なお嬢様だが、家業が経営不振に陥ったため、人生の現実と向き合い始めたドワン・ジアバオ、変わらない生活に飽きて新たな選択にしたルオ・イエンが、様々な失敗を経験していく中で、成長していく20代女性たちの青春ストーリー。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJmYTQ=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-nijufuwaku2-0227

■「元カレはツンデレ名射手~彼女のハートを射抜け!~」

<2025年3月1日(土)より配信>全40話、一挙配信

(C) 2022 T.H ENTERTAINMENT&Maoyan Entertainment.

高校時代に恋に落ちたタン・シン(シン・フェイ)とシェン・チンユエン(フー・イーティエン)。しかしその後二人は別れ、別々の道を選び、タン・シンはスポーツ専門チャンネルの見習いキャスターに、シェン・チンユエンは50mピストル射撃の国内トップ選手となる。やがてメインキャスターとなったタン・シンは、シェン・チンユエンの所属する射撃チームを担当することに。しかし彼はなぜか彼女を覚えておらず、冷たい態度をとる。再会を重ねるうち、シェン・チンユエンは次第にタン・シンの存在が気になり始めるが、それが競技生活に影響を及ぼし……。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJkMzk=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-tsundere-0227

■「Falling Into Your Smile 君の笑顔にメロメロ」

<2025年3月1日(土)より配信>全31話、一挙配信

(C) New Style Media Group

ゲームに恋人を奪われたトン・ヤウは、eスポーツのZGDXチームと契約を結び、女性ゲーマーも男性ゲーマー達に負けずに頭角を現わせるということを自分の実力で証明してみせると決心する。その決心のとおり、トン・ヤウはeスポーツ界で女性初のプロゲーマーとして活躍すると同時に、チームリーダーのルー・シーチェンにだんだん惹かれていく。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJkM2E=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-smile-0227

■「天官の継承者 ディン・ユンチー ~ 秘宝と愛の物語」

<2025年3月1日(土)より配信>全36話、一挙配信

(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

中国民国時代--五門派の葛藤が続く中、天官の継承者ディン・ユンチーは争いを避けるため海外で医学を学んでいた。しかし、父の危機を知らせる電報を受け、急ぎ帰国する。

彼は、五門の争いを終わらせる鍵が秘宝にあり、自身こそがその宝倉庫を開ける唯一の人物だと知るが、その噂が広がると五門のみならず警察までが彼を追い始めた。敵か味方かも分からぬ混乱の中、唯一信じられるのはウー・シュアン。共に危機を乗り越え秘宝に迫るが、彼らを狙う勢力も激化していく。果たして、二人は秘宝を見つけ出せるのか?

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJkM2I=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-yunchi-0227

■「25時間恋愛」

<2025年3月1日(土)より配信>全24話、一挙配信

(C) Tencent Technology (Beijing) Co., Ltd.

9年前、大学4年生のアン・ラン(ハー・ホンシャン)は、美貌と人気を誇る存在。後輩のイエン・ユエ(ウィンウィン)は密かに彼女に憧れていた。約10年後、アン・ランは起業家として成功をめざし、イエン・ユエは正体を隠す超人気声優に。運命に導かれるように、二人はビジネスパートナーとなる。共に過ごすうちにイエン・ユエの想いは再燃するが、果たしてアン・ランの心は--?

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJkM2M=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-25hlove-0227

■「ふしぎの国の聖使」

<2025年3月1日(土)より配信>全42話、一挙配信

(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

遊園地でアルバイト中の花霓(ホアニ)は、突如古代中国の「孔雀城」へタイムスリップ。孔雀教の聖使となった彼女は、教団と暗殺組織「白華殺」に狙われるが、礼部郎中の李牧陽(リー・ムヤン)に助けられる。優しく礼儀正しい彼に心を奪われる花霓。しかし、李牧陽こそが「白華殺」の首長だった。やがて、二人の恋の前に隠された秘密が明かされていく--。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJkM2Q=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-seishi-0227

■「山河之影 錦衣衛と謀りの王朝」

<2025年3月1日(土)より配信>全24話、一挙配信

(C) BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.

「悪事を働く者は、決して許さぬ」。10年前、幼くして父を殺された陸錚(りく・そう)は、そう誓いを立て、長じて錦衣衛総旗となっていた。父を殺め、彼自身にもケガを負わせた下手人と目されるのは、こそ泥の少年李霧(り・む)。その男は相変わらず泥棒稼業から足を洗えずにいたが、あの事件の夜、背中に傷を負わせてしまった、名も知らぬ少年への罪悪感が消えず、消息を追い続けていたのだった。そんななか、北方の諜報組織・夜不収(やふしゅう)の千総(せんそう)・李東方(り・とうほう)が都に現れ…。

視聴ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDE1YmQ=?pit_git_type=SERIES&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202502_nr-sanga-0227

【「Lemino」概要】

ドコモの新しい映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※2 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。