【映像制作会社P.I.C.S.】グローバルコミュニケーションを実現する新ブランド「P.I.C.S. C4N」始動

映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けする株式会社IMAGICA GROUP(本社:東京都港区、代表取締役社長:長瀬 俊二郎)のグループ会社で、ジャンルを問わず新しい映像表現を追求する株式会社ピクス ( 本社 : 東京都渋谷区、代表取締役社長:平賀 大介、以下「P.I.C.S. 」) は、グローバルブランド<P.I.C.S. C4N(https://www.pics.tokyo/c4n/)>を始動し、PR戦略から企画立案、映像・グラフィック制作まで、一貫したクリエイティブを提供します。

P.I.C.S. は創業以来、「驚きのあるもの」や「楽しいもの」を追求してきました。ミュージックビデオ、LIVE、CM、映画、ドラマ、アニメなど、ジャンルを問わず映像・グラフィックの企画・制作を手掛けており、ディレクター、脚本家、アニメーション作家など、個性豊かなクリエイターをマネジメントしています。

日本のクリエイティブはグローバル市場でますます注目され、その需要は増加しています。P.I.C.S. もアメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東などの地域でのグローバルプロジェクトに積極的に参加しており、その流れを加速するために、この度新ブランド「P.I.C.S. C4N(https://www.pics.tokyo/c4n/)」を立ち上げました。

<制作実績>

(上段左から)Qiddiya Gaming UBAR(TM) オフィシャルトレーラー@東京ゲームショウ 2024、元気寿司香港 2023 ブランドムービー、香港 東海道Arome「AROME x YUKAKO」STRAWBERRY PLAY!、香港Octopus Digital Card「Art Tokyo Portraits」、Nescafe 香港「一罐醒神 / 自分らしく、だれかのために。」

P.I.C.S. C4N では今まで培って来たクリエイティブプロデュースの力を活かし、言葉や文化を超えたビジュアルコミュニケーションを実現します。グローバル案件に多数関わったメンバーが、個性的で才能あふれるクリエイターをパートナーに、プロジェクトに合わせて最適化したチームを編成。ブランド名の由来でもある「Creative 4 Need.」の信念のもと、グローバルへ発信したい方々、また日本での展開を求める世界中の人々に向けて、最適なクリエイティブを提供します。

これからもP.I.C.S. はクリエイティブで世界に驚きを提案します。

■P.I.C.S. C4N

https://www.pics.tokyo/c4n/



Creative 4 Need.

クリエイティブの力でボーダーを超える。

言葉の、文化の、国境の向こう側へ驚きを届けます。

P.I.C.S. C4N (Creative for Need) は、言葉や文化を超えたビジュアルコミュニケーションを実現するクリエイティブブランドです。グローバル案件に多数関わってきたスタッフがプロジェクトに合わせて最適化したチームを構成。PR戦略から企画立案、制作まで、一貫したクリエイティブをプロデュースします。個性的で才能あふれるクリエイターをパートナーに、日本と世界中を映像で繋ぎます。

Creative for Need - Breaking Boundaries with the Power of Creaitvity.

We deliver wonder beyond borders-beyond words, cultures, and nations.

P.I.C.S. C4N is a creative brand dedicated to executing visual communication that transcends language and cultural barriers. With who have been involved in many global projects, we will organize the most suitable team for your project. From PR strategies and concept development to production, we deliver seamless and unified creative solutions. Partnering with original and talented creators, we connect Japan and the world through the power of film and visual storytelling.

株式会社ピクス

世界に「楽しい驚き」を。



・会社名:株式会社ピクス / P.I.C.S. Co., Ltd.

・代表者:代表取締役社長 平賀 大介

・所在地:〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番19号 サイシンビル

・創立:2000年4月25日

・資本金:5,000万円

・事業内容:映像・グラフィック企画制作、空間デザイン・設計、ライブエンタテインメントに関わる映像制作、デジタルコンテンツ企画・制作 (AR、MR、VR)、MV・テレビCM制作、IPコンテンツの企画 (劇場映画、TVドラマ、アニメーションなど)

株式会社IMAGICA GROUP

1935年の創業以来、新たな“映像”の価値創出に挑戦し続け、これからも「世界の人々に”驚きと感動”を与える映像コミュニケーショングループ」を目指してまいります。

・会社名:株式会社IMAGICA GROUP / IMAGICA GROUP Inc.

(東証プライム市場、証券コード:6879 イマジカG)

・代表者:代表取締役社長 社長執行役員 長瀬 俊二郎

・所在地:〒105‐0022 東京都港区海岸一丁目14番2号

・創業:1935年2月18日

・資本金:33億6百万円

・事業内容:映像コンテンツ事業、映像制作サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括

