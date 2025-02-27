『無期迷途』メインストーリー新章開放記念でＧratteコラボ第2弾スタート！
AISNO Gamesがパブリッシングを行うダウンロード無料のスマホゲーム、罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』において、2025年2月27日（木）より、メインストーリー新章開放記念でＧratteコラボ第2弾を開催することをお知らせいたします。
■ 無期迷途 × Gratte コラボ本日より開催！
■ 開催期間
2025年2月27日（木）～4月6日（日）
■ グラッテ開催店舗
アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・名古屋・大阪日本橋
2025年2月27日（木）より『無期迷途』のグラッテコラボを開催いたします。
グラッテコラボでは、局長やコンビクトのイラストをプリントされたラテやクッキーをお楽しみいただけます。
メニューより9種の絵柄からお好きなプリントを選んでご注文が可能です。
Gratte（グラッテ）とはクリームにキャラクターをプリントした“グラフィックラテ”です。
グラッテの販売は予約制ではございませんので、お気軽にメニューをお楽しみいただけます。
※混雑状況によっては整理券でのご案内及びご購入数の制限をかけさせていただく場合がございます。
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止となる場合がございます。
【渋谷限定】新メニュー「グラフィックアイス」
アニメイト渋谷限定で新メニュー「グラフィックアイス」が登場！
■ Gratteコラボの写真投稿キャンペーンも実施中！
■ 参加方法
無期迷途（むきめいと）公式X（旧Twitter） をフォローし、2025年2月27日（木）～4月6日（日）の期間中に#無期グラッテ #無期迷途 のハッシュタグをつけて、店内で購入したコラボドリンク、クッキーを撮影した写真と感想をX（旧Twitter）にシェアして抽選に参加しよう！
■ 賞品内容
■【MBCC賞】
缶バッジセット＋Amazonギフトカード1万円分 1名
■【ラッキー局長賞】
ランダムマウスパッド（1個）＋Amazonギフトカード5千円分 10名
■【ムキメイト賞】
ランダムグッズ（1個）＋Amazonギフトカード2千円分 30名
■ 注意事項
・本キャンペーンはAISNO Gamesが主催しております。本キャンペーンに関するご意見並びにご質問等がございましたら、【mukimeitojp@ziyitech.net】までお問い合わせください。
・撮影する際、他のお客様が写真に入らないようご配慮をお願いいたします。
・写り込んでしまった際は、撮り直しをお願いいたします。
・当選された方へは無期迷途公式XよりDMにてご連絡いたします。
・賞品は予告なく変更になる可能性がございます。
・賞品は全て非売品になります。
■ 本告知ポストで抽選キャンペーンを実施中！
下記リンクから抽選キャンペーンに参加して、Amazonギフトカードやグッズをゲット！
https://x.com/PathtoNowhereJP/status/1894953103482593548
『無期迷途』とは？
『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。
▼ダウンロードURL（iOS/Android共通）
https://bit.ly/3VTvc57
▼『無期迷途』公式サイト
https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home
▼『無期迷途』公式X
https://x.com/PathtoNowhereJP
製品概要
タイトル ：無期迷途
公式サイト ：https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home
公式X ：https://x.com/PathtoNowhereJP
ジャンル ：罪悪都市プリズン戦略RPG
プラットフォーム ：App Store／Google Playストア
配信 ：AISNO Games
権利表記 ：(C) AISNO Games