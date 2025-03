ファミリー層急増の柏の葉エリアに「GiGOららぽーと柏の葉」が3月1日(土)リニューアルオープン

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、2025年3月1日(土)に「GiGO(ギーゴ))ららぽーと柏の葉」を改装オープンいたします。

店内には、国内23か所目となるお子さま向けのコーナー「キッズマーケット」が登場し、3月14日(金)にはファミリー向け屋内パーク「FUN VILLAGE in KASHIWANOHA(ファンヴィレッジ イン かしわのは)」が続けてオープンいたします。

■柏の葉にファミリー向け屋内パークが誕生! 国内初の魅力的なコンテンツも展開

今回オープンする「FUN VILLAGE in KASHIWANOHA」は、当社が運営するファミリー向け屋内パーク「FUN VILLAGE」としては全国で8店舗目、タカラトミーの玩具ブランドを使用した店舗としては国内5店舗目となります。今回、同パークでは「トミカ」「リカちゃん」(発売元:株式会社タカラトミー)のコンテンツを起用しています。

■「キッズマーケット」について

GiGOの店舗内に設置しているお子様向けのコーナーです。ゲームで遊んでポイントをため、お買い物体験ができます。

■「FUN VILLAGE」について

幅広い層に人気のキャラクターを起用してGENDA GiGO Entertainmentが運営するファミリー向け屋内パークです。安全で快適な遊び場を確保し、家族の皆様が心ゆくまで楽しめる特別な時間をご提供します。

■「トミカコーナー」について

自宅では体験できないたくさんのトミカに囲まれて遊ぶことができる「トミカプレイゾーン」、車型の筐体に乗って大画面でドライブ体験を楽しむ「トミカ エンジョイドライビング」や、運転席がフォトスポットになる「トミカ お片付け消防車」、ゆっくり読書を楽しめる「トミカ・リカちゃん リーディングハウス」など、色んな遊びを通じてトミカの楽しさを満喫できます。

※写真はイメージ FUN VILLAGE with トミカ(GiGOイオンモール高岡)

■「リカちゃんコーナー」について

お好きなドレスやアイテムを選んで自由にリカちゃんをコーディネートできる「リカちゃん カラフルクローゼット」や、リカちゃんのおもちゃで遊ぶことができる「リカちゃん プレイテーブル」がございます。また、玩具のパッケージ型のフォトスポット「リカちゃん フォトボックス」もご用意しており、リカちゃんの世界を思いっきり楽しめる空間を展開しています。

※写真はイメージ FUN VILLAGE in URAWAMISONO

※トミカとは

「トミカ」(発売元:株式会社タカラトミー)は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台(※)(2024年12月時点)を超えています。

(※)「トミカ」(スタンダードシリーズ)、「ドリームトミカ」、「トミカプレミアム」、「トミカリミテッドヴィンテージ」(発売元:株式会社トミーテック)の他、国内外のシリーズ総合計。「トミカワールド」などダイキャスト製ミニカー以外の商品は除く。

公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica/

※リカちゃんとは

1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきました。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴です。 近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げている ほか、「リカちゃん」自身の SNS も大きな話題となっています。

■「GiGOららぽーと柏の葉」 概要

●住所:〒277-8518 千葉県柏市若柴175ららぽーと柏の葉 本館3階

●アクセス

鉄道:つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」西口前 ららぽーと柏の葉 内

車:常磐自動車道・柏I.Cから2.4Km 国道16号野田方面から、つくばエクスプレス高架橋手前、正連寺交差点右折約900m

柏方面から、つくばエクスプレス高架橋先、正連寺交差点左折約900m

バス:JR柏駅西口東武バス柏09系統柏の葉キャンパス駅東口

●営業時間:平日・日祝10:00~20:00 土曜日10:00~21:00

●営業面積:170.45坪 (FUN VILLAGE込み220.47坪)

●設置台数:合計138台 クレーンゲーム/104台、体感その他/12台、プリントシール機/2台、キッズカードゲームその他/20台 カプセルトイ186面

●店舗URL : https://tempo.gendagigo.jp/am/kashiwanoha

●店舗X: https://x.com/gigo_kasiwanoha

■「FUN VILLAGE in KASHIWANOHA」 概要

●営業時間:平日・日祝10:00~20:00 土曜日10:00~21:00

●営業面積:50坪

●設置コーナー:トミカ・リカちゃん

●店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/funvillage/

●店舗X:https://x.com/gigo_kasiwanoha

●ご利用料金

■著作権表記

(C) TOMY 「トミカ」「リカちゃん」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。