Instagram分析ツール「SINIS for Instagram」、X分析ツール「SINIS for X」投稿予約機能 提供開始

テテマーチ株式会社

企業向け SNSマーケティング支援を中心としたビジネス展開をするテテマーチ株式会社(本社:目黒区、代表取締役:上田 大介)が運営するInstagram分析ツール「SINIS for Instagram(サイニス フォー インスタグラム)」のPROFESSIONALプランと、X分析ツール「SINIS for X(サイニス フォー エックス)」のBASICプランで、投稿予約機能を提供開始しました。

「SINIS for Instagram」と「SINIS for X」は、企業のInstagram・XアカウントのインサイトデータをPC上で管理・分析することができ、効果的に運用のサポートをする分析ツールです。

■新機能概要

「SINIS for Instagram」PROFESSIONALプラン、「SINIS for X」BASICプランに新しく追加された新機能は下記6つです。

・投稿予約機能

指定した日時に投稿(*1) を自動で公開可能です。

(*1) Instagramはフィードとリール

・プレビューの確認【図1】

スマートフォンで確認した際の投稿時の見た目を事前にチェック可能です。画像・動画・キャプションをプレビューにて確認できます。

・投稿予約の削除

予約した投稿を削除可能です。

・投稿予約一覧画面確認【図2】/カレンダー画面確認(「SINIS for Instagram」のみ)【図3】

日時指定済みと公開済みの投稿を一覧で確認・削除できます。

・下書き保存(「SINIS for X」のみ)

作成した投稿を一時保存し、後で予約が可能です。

・投稿予約の変更(「SINIS for X」のみ)

投稿文・メディア・投稿日時を変更可能です。

【図1】「SINIS for X」プレビューの確認のイメージ

【図2】「SINIS for Instagram」投稿予約一覧画面のイメージ

【図3】「SINIS for Instagram」カレンダー画面確認のイメージ■開発背景

当社は、Instagram分析ツール「SINIS for Instagram」を2018年9月にリリース、X分析ツール「SINIS for X」を2022年11月にリリースし、2025年2月時点でアカウント登録数は「SINIS for Instagram」で60,000件、「SINIS for X」で10,000件を突破しました。

企業のSNS運用は、広報やマーケティング担当者が他の業務と並行して行っているケースも多く、常に時間や人的リソースの不足が課題となっています。そのためSINISとしては、業務の作業負担を減らし、より戦略的な業務やクリエイティブな部分に注力できる環境を整えていきたいと考えています。

これまで弊社のツールはInstagramやXの分析を主軸としていましたが、さらにSNS担当者の業務全体を支援するために、運用をサポートする機能の強化を進めています。その一環として、今回「投稿予約機能」をリリースしました。

弊社では今後、単に予約ができるだけでなく、より直感的で便利な体験を提供できるような機能の追加を予定しています。

■セミナー情報

【SINISの新機能】「投稿予約機能」がついにリリース!開発者が活用方法や使い心地をお話しします。

「投稿予約」の機能・便利な活用方法・料金等について、実際の画面を見ながら開発者自ら紹介するオンライン形式のセミナーです。

〇開催日時:2025年3月4日(火) 12:00-12:30

〇開催形式:オンライン形式(Zoom)

〇応募締切:2025年3月4日(火) 11:30(参加費無料)

■「SINIS for X」ではX運用のノウハウを無料で公開中!

当社では「サキダチ、ヤクダツ。」をミッションに掲げ、「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現するべく、企業の SNSマーケティング活動を支援しています。「SINIS for Instagram」・「SINIS for X」でも、初心者向けの説明会や各投稿機能の活用・分析術に加え、運用担当者=いわゆる「中の人」との交流会は、毎回大きな反響をいただいています。



各種セミナーの詳細・お申込みは以下よりご確認ください。

〇「SINIS for Instagram」セミナー一覧:https://sinis-i.tetemarche.co.jp/content/event

〇「SINIS for X」セミナー一覧:https://x.sinis.jp/seminar

〇SNS中の人交流会:https://tetemarche.co.jp/news/tete-24052901

■「SINIS for Instagram」・「SINIS for X」に関するお問い合わせ先

〇「SINIS for Instagram」

テテマーチ株式会社

担当:池本(いけもと)

連絡先:cs@Instagram.sinis.jp

サービスサイト:https://sinis-i.tetemarche.co.jp/

〇「SINIS for X」

テテマーチ株式会社

担当:大鷲(おおわし)

連絡先:cs@x.sinis.jp

サービスサイト:https://x.sinis.jp

テテマーチ株式会社とは

テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。



会社概要

〇社名 :テテマーチ株式会社

〇所在地:東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者:代表取締役 上田 大介

〇設立 :2015年6月12日

〇社員数:93名(パート・アルバイト含む)(2025年1月末時点)

〇事業 :SNSマーケティング支援/プロダクト開発/プロモーション支援/ブランドプロデュース

〇URL :https://tetemarche.co.jp