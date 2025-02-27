スパイとオタクのコンビニ恋愛譚(ハート)『工作員４１６　オタクを愛したスパイ』(ピーター・シュウ)が、コミックDAYSで2月28日より連載配信スタート！

株式会社講談社

任務で日本へ潜入することになった某社会主義国の工作員４１６（通称：ヨン・イム）。彼が日本社会に馴染むために選んだのは資本主義の魔窟ともいえるコンビニだった。そこで出会ったのが、引きこもりのため人との距離感がちょっとおかしいオタクの森山のぞみ。スパイとオタク、対人距離感がお互いにバグっている二人の不器用ラブコメ



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