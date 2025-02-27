いよいよ来週開催！【第11回 介護・福祉 EXPO】で2025年・2040年問題の解決策を見つけませんか？
RX Japan株式会社は、第11回 介護・福祉 EXPO［大阪］を３月５日(水)～７日(金)の3日間、
インテックス大阪にて開催いたします。
【第11回 介護・福祉EXPO 大阪】は、介護・福祉事業者向けのシステム、介護用品、移乗補助、
介護食、福祉用品、発達支援事業者向け製品など多数出展。
特に今年は【在宅医療・訪問看護】 【見守り・ICT】の特設エリアをリニューアル！
メディカルジャパン内で開催されるため、介護・福祉以外にも、ヘルスケア・サプリメント・
配送ロボット・医療DXなど見どころ満載。
新企画も多数ご用意した今年の【第11回 介護・福祉EXPO】は
3月5日（水）～7日（金）に、インテックス大阪にて 開催いたします。
ぜひ取材にお越しください。
取材のお申込はこちらから＞＞ :
https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18yJgUeWjcsxjqQGZjkPAQNXa60llCuZfg=
介護ロボット＆テックの最新研究エリアや、「訪問看護・在宅医療」「児童発達支援・放課後等デイサービス」特設エリアなど今年も見どころ盛りだくさんです。
認知症ケアやデイサービス、児童発達支援、介護報酬改定など注目テーマのセミナーも盛りだくさん。
ぜひ会場へ取材へお越しください。
介護関係者へおすすめセミナー
講演日時：3/7（金）10時～11時半
実際にM＆Aを多く経験している介護・障がい福祉の経営者と実際に融資担当として金融機関で業務していた金融のプロを交えてM＆A体験談を赤裸々に語ります。
取材のお申込はこちらから＞＞ :
https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX18yJgUeWjcsxjqQGZjkPAQNXa60llCuZfg=
来場登録はこちらから＞＞ :
https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp/visit.html
展示会開催概要
第11回 介護・福祉 EXPO【大阪】とは、介護ロボット、リハビリ機器、人材派遣など様々な介護用品・介護システム・サービスが一堂に出展する医療・介護・ヘルスケアの展示会です。
※第11回メディカルジャパン大阪（医療・介護・薬局week）内で開催。
会 期 ：2025月3月5日(水)～7日(金) 10時～17時
会場：インテックス大阪
共催：(一社)日本病院会、(一社)日本介護協会、
（公社）大阪介護老人保健施設協会
特別協力：関西広域連合
主催者情報
RX Japan株式会社
〒104-0028
東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲
八重洲セントラルタワー11階
主催 ：RX Japan株式会社