待望！手越祐也初となるベストアルバム発売決定！併せて2025年ツアーも発表、ニュービジュアルも公開！

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株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント


昨夜放送、手越祐也のレギュラー番組「スぺプラ手越～Music Connect～ season2」の番組内にて自身初となるベストアルバム「手越祐也 SINGLES BEST」のリリースと2025年度のツアー開催がサプライズ発表された。


気になるベストアルバムの内容は2021年ソロとしてのデビュー以来、シングルとしてリリースした全ての楽曲13曲プラス初音源化となるライブのみで披露されていた本人作詞の「wake me up」、更に「新曲」も収録される予定！今回、手越祐也としては初となる3形態でのリリースも楽しみなところ。『手越祐也LIVE TOUR 2024 OVER YOU』ツアーファイナルのライブ映像を収録したBlu-ray（メイキングフル収録）付、DVD（メイキングは12月20日のみ）付、CD単体での3形態が用意されている。更にBlu-ray付仕様には本人と歌える本人コーラス入りカラオケCDもセットされた豪華仕様となっておりこれまで5年間の軌跡を辿る楽曲の数々をファン自らの歌唱でも楽しめる内容となっている。現在までの「ベスト」であると同時に更なる未来を感じさせる盛りだくさんな内容になっている。



もう一つの発表が5月20日（火）KT Zepp Yokohamaからスタートする自身7度目の全国ソロツアー開催！今回ソロツアー最大規模となる全国10会場となっており、更にツアー後半にはホールでの開催と今まで以上にパワーアップしたツアーになること間違いなし。


成長と飛躍を続ける手越祐也の活躍から今年も目が離せない。




＜新譜情報＞


発売日：2025年5月14日（水）


タイトル：手越祐也 SINGLES BEST（テゴシユウヤ シングルス ベスト）



▼３形態でのリリース


１. BEST ALBUM + 本人コーラス入りカラオケ（CD：2枚組）+ Blu-ray付


ライブ映像（Blu-ray）＋本人と歌える本人コーラス入りカラオケCD＋BOXケース付の豪華盤


LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像＋メイキングフル収録のBlu-ray付


・2CD（ベスト盤1枚+ベストカラオケ盤1枚）＋Blu-ray＝合計3枚組／\11,000（税込）FLCF-4538







２. BEST ALBUM（CD：1枚）+DVD付


LIVE TOUR 2024 OVER YOUのツアーファイナルライブ映像＋メイキング最終日収録のDVD付


・CD（ベスト盤1枚）＋DVD＝合計2枚組／\8,800（税込）FLCF-4539







３. BEST ALBUM（CD：1枚）


・CD（ベスト盤1枚）＝合計1枚／\3,300（税込）FLCF-4540







各CDショップ別オリジナル特典など詳しくは下記をご覧ください


フォーライフ ミュージックエンタテイメント


＜2CD＋Blu-ray付＞


http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4538/



＜CD＋DVD付＞


http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4539/



＜CD＞


http://www.forlife.co.jp/disco/flcf4540/




＜CD共通収録内容＞


―収録内容（順不同）―


０１：シナモン


０２：ARE U READY


０３：LUV ME, LUV ME


０４：ウインク


０５：ONE LIFE


０６：モガケ！


０７：MAZE WORLD


０８：OVER YOU（feat.マイキ）


０９：HOTEL


１０：Comfort Zone


１１：SUPER SESSION　※アルバム初収録


１２：アダルトブルー


１３：Flash back　※アルバム初収録


＋「wake me up」※初音源化（作詞：手越祐也/作曲：JUON）


＋「新曲」




＜Blu-ray&DVD 共通収録内容＞


手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU


2024.12.20 Zepp Haneda


～Opening～


01：wake me up


02：アダルトブルー


03：My Own Beat


MC1


04：LUV ME, LUV ME


05：ラヴァゲラ


06：御どれ踊れや⼰が苑


07：サイダー


08：プラトニック


09：Encore


10：Lover


MC2


BAND＆DANCER scene


11：Venus Symphony


12：Comfort Zone


13：Come Back To Me


14：MAZE WORLD


15：MAKE ME ALIVE


16：Flash back


17：LOVE SENSATION


18：I'm coming


19：Gluttony


～Encore～


20：everlasting


21：この手とその手


22：プロポーズ


MC3


23：OVER YOU（feat.マイキ）


～Ending～




＜Blu-ray/Behind The Scenes＞


01：Rehearsal


02：2024.10.16 KT Zepp Yokohama


03：2024.10.17 KT Zepp Yokohama


04：2024.10.31 Zepp Nagoya


05：2024.11.01 Zepp Nagoya


06：2024.11.07 Zepp Fukuoka


07：2024.11.08 Zepp Fukuoka


08：2024.11.23 SENDAI GIGS


09：2024.11.24 SENDAI GIGS


10：2024.12.01 Zepp Osaka Bayside


11：2024.12.02 Zepp Osaka Bayside


12：2024.12.14 Zepp Sapporo


13：2024.12.19 Zepp Haneda


14：2024.12.20 Zepp Haneda



＜DVD/ Behind The Scenes＞


2024.12.20 Zepp Haneda




＜ツアースケジュール＞


手越祐也 LIVE TOUR 2025「タイトル未定」


5月20日(火) KT Zepp Yokohama【神奈川】


5月21日(水) KT Zepp Yokohama【神奈川】


6月4日(水) Zepp Namba【大阪】


6月5日(木) Zepp Namba【大阪】


6月21日(土) 仙台GIGS【宮城】


6月22日(日) 仙台GIGS【宮城】


6月26日(木) COMTEC PORTBASE【愛知】


6月27日(金) COMTEC PORTBASE【愛知】


7月9日(水) Zepp DiverCity【東京】


7月10日(木) Zepp DiverCity【東京】


7月22日(火) Zepp Fukuoka【福岡】


7月23日(水) Zepp Fukuoka【福岡】


8月5日(火) Zepp Sapporo【北海道】


8月6日(水) Zepp Sapporo【北海道】


8月29日(金) NHK大阪ホール【大阪】


9月4日(木) 岡谷鋼機名古屋公会堂【愛知】


9月15日(月・祝) 立川ステージガーデン【東京】



詳しくはこちらをご覧ください


https://yuyategoshi.com/news/detail/947




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【手越祐也（てごし・ゆうや）】


1987 年 11 月 11 日生まれ


神奈川県横浜市出身



15歳から芸能活動開始。2003年9月のデビューから2020年6月独立までの約17年間


男性アイドルグループのメンバーとして活動。


在籍期間中、歌手活動だけでなく、「FIFA クラブワールドカップ」「FIFA ワールドカップ」で


メインキャスターを務め、人気バラエティー番組へのレギュラー出演、俳優など幅広く活動。



フリー転身後は、自身のTwitter、Instagram、YouTubeチャンネルなどのSNSを開設。


2021年7月からは6ヶ月連続新曲配信などアーティストとして精力的に活動


7/7　 1st Digital Single 「シナモン」


8/18　 2nd Digital Single 「ARE U READY」


9/22　 3rd Digital Single 「LUV ME, LUV ME」


10/13　4th Digital Single 「ウインク」


11/24　5th Digital Single 「ONE LIFE」


12/15　6th Digital Single 「モガケ！」


2021年9月にソロとして初の東名阪ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2021【ARE YOU READY？】をスタート


2021年12月22日1stソロアルバム「NEW FRONTIER」リリース



2022年1月には全国ツアー「手越祐也 LIVE TOUR 2022 NEW FRONTIER」のべ8ヶ所14公演を実施


2022年5月11日、12日「スぺプラ手越FES.2022」パシフィコ横浜にて開催


4/30 7th Digital Single「MAZE WORLD」


7/7　 8th Digital Single「OVER YOU (feat. マイキ)」


8/31　9th Digital Single「HOTEL」


9/3　 MAKE A MONOGATARI 2022 出演


9/7　 Blu-ray＆DVD　手越祐也 LIVE TOUR 2022 「NEW FRONTIER」週間チャート1位


9/29　Novelbright presents KICK THE AGE TOUR vol.2（Zepp Osaka Bayside）出演


10/5　1st Mini Album「Music Connect」リリース


10/9　長岡米百俵フェス2022（東山ファミリーランド）出演


10/12より『手越祐也LIVE TOUR 2022「Music Connect」』7か所12公演を実施


10/22　タイ・ジャパン アイコニック ミュージックフェス2022（ICONSIAM）出演


10/26より　スペースシャワーTV「スぺプラ手越～Music Connect～シーズン２」スタート



2023年


3/15　Blu-ray＆DVD　手越祐也 LIVE TOUR 2022 「Music Connect」リリース


3/29　10th Digital Single「Comfort Zone」リリース


4/5　2nd ソロアルバム「CHECKMATE」リリース


4/12より『手越祐也LIVE TOUR 2023「CHECKMATE」』5か所11公演を実施


5/4　手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.1開催（東京オペラシティコンサートホール）


7/7　11th Digital Single「SUPER SESSION」リリース


7/15　JOIN ALIVE出演


8/12　手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.2開催（東京オペラシティコンサートホール）


8/31～9/27　2ペプラ手越-TWO MAN ZEPP TOUR-　3ヶ所6公演実施


10/14　 MAKE A MONOGATARI 2023 出演


10/25　 Blu-ray＆DVD手越祐也 LIVE TOUR 2023 「CHECKMATE」リリース


11/4　12th Digital Single「アダルトブルー」リリース


11/11　手越祐也 BIRTHDAY LIVE 2023開催（Billboard Live YOKOHAMA）



2024年


1/24　2nd Mini Album「絆 -KIZUNA-」リリース


2/1より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 絆 -KIZUNA-』 5か所10公演を実施


5/4　手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催（東京オペラシティコンサートホール）


5/11 手越祐也 Symphonic Concert 2023 Vol.3開催（京都コンサートホール）


6/19 Blu-ray&DVD手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」 リリース


6/19 Digital　手越祐也LIVE TOUR 2024 「絆 -KIZUNA-」ライブ音源配信リリース


6/24より『スペプラ手越LIVE ～Music Concept～』 3か所6公演実施


9/6 黒フェス出演


9/8 TOMAKOMAI MIRAI FEST2024出演


10/13 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」出演


10/16より『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU』7か所14公演を実施


11/11 13th Digital Single「Flash back」リリース　日本テレビ系「DayDay.」12月エンディングテーマ



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