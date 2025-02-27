【横浜市】シンポジウム「GREEN×EXPOから変わる ～環境と共に生きるということ～」を開催
GREEN×EXPO 2027（２０２７年国際園芸博覧会）の開催２年前プロモーションの一環で、シンポジウムを開催します。
気候変動など地球規模の課題に対してGREEN×EXPOが果たす役割や、環境と共生し、自然・人・社会がともに持続するための方策などについて議論します。多くの皆様の参加をお待ちしております。
●日時：2025年３月９日（日） 15時～17時（開場 14時30分）
●会場：関東学院大学横浜・関内キャンパス内 テンネー記念ホール（横浜市中区万代町1-1-1）
JR京浜東北線・根岸線 関内駅南出口から徒歩２分
横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅１番出口より徒歩４分
●定員：500名（事前申込制・参加費無料）
※参加不可の場合は３月８日（土）までにご連絡いたします。
●プログラム（敬称略）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/13670/table/1577_1_af9f563810fc658eb94d383e85cd5137.jpg ]
吉高 まり
肱岡 靖明
佐藤 留美
五十嵐 康之
●主催：横浜市
●共催：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会
●申込期限：３月７日（金） 17時
●申込方法：
１.申込フォーム
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/87dd6bc8-2b7e-495c-86a6-ead3260dbbef/start
２.FAX
任意の用紙にて必要事項（氏名、フリガナ、電話番号、シンポジウム申込の旨）を記載いただき、FAX番号【045-212-1223】に送付をお願いします。
■イベントの詳細は、ウェブページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/engeihaku/symposium.html
２０２７年国際園芸博覧会「GREEN×EXPO 2027」の概要
テ ー マ ：幸せを創る明日の風景
開催期間：2027年３月19日（金）～９月26日（日）
開催場所：神奈川県横浜市・旧上瀬谷通信施設
ク ラ ス ：A１（最上位）クラス（AIPH承認＋BIE認定）
■問い合わせ先■
横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局GREEN×EXPO推進課
TEL：045-671-4627