国山ハセンさん、アメリカでの起業を決意！QQEnglishが英語コーチングで支援～英語の壁を超え、世界と日本の架け橋に～

株式会社QQ EnglishQQEnglish公式アンバサダー 国山ハセンさん

オンライン英会話とセブ島留学サービスを提供する株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光、以下QQEnglish)は、QQEnglish公式アンバサダーである国山ハセンさんのアメリカでの起業を心よりお祝いし、QQEnglishが日本人向けに開発した英会話の発話瞬発力向上プログラム【ブーストコーチング(Boost Coaching)(https://www.qqeng.com/coaching/)】を通じて、国山ハセンさんの英語力向上をサポートいたします。

国山ハセンさんのアメリカ起業に関する投稿はこちら(https://www.instagram.com/p/DGmwc0bzoPb/)

国山さんは、これまでTBSやPIVOTでのメディア経験を通じて、日本の魅力を世界に伝える重要性を強く感じ、この度ロサンゼルスと東京を拠点とし、自社YouTubeチャンネル運営の2つの事業を立ち上げます。

<YouTubeチャンネル>

- UnKnown:アメリカを中心に世界のリアルを届けるチャンネル。日本のクリエイターたちにも積極的に世界を取材してもらい、多彩なコンテンツを発信予定- UnKnown Japan:日本の知られざる文化・魅力を伝えるチャンネル。英語学習に使えるユニークなコンテンツをラインナップ(https://youtube.com/@unknownjpn?feature=shared)

また、2024年6月からは当社公式アンバサダーとして、英語学習に悩む方へのアドバイスやセブ留学を検討している方に向けて情報発信を積極的に行なっています。

【QQEnglish公式YouTubeチャンネルはこちら(https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos)】

QQEnglish代表 藤岡頼光コメント

QQEnglish代表 藤岡頼光

今回、国山さんは「映像の力で世界と日本の架け橋になること」を自分のミッションとして、新たな地で挑戦を始めます。QQEnglishは、国山さんの挑戦を全力でサポートするため、オンライン英語コーチング(Boost Coaching)を提供し、国山さんの海外での活動を後押ししています。

言葉の壁を越え、自らの信念を世界に届けるために必要なスキルを磨く--それこそが、私たちQQEnglishのミッション『To be the Gateway to the world』の真髄だと考えます。

私たちは、単なる英語学習の場を提供するだけではなく、英語で夢を叶えたいと考えている方々の“一歩踏みだす勇気”を支援し、世界へ飛び立つお手伝いをすることを使命としています。新しい世界へ一歩踏み出した国山さんの挑戦に、私たちは心からエールを送り、これからもサポートをしてまいります。

【国山ハセンさん出演 QQEnglish公式CM動画 「いつだって今日が一番若い」編】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=r3LSY3aizJM ]

【国山ハセンさんも受講するBoost Coachingについて】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=L2NeHAKWpds ]

QQEnglishについて

オンライン英会話では数少ない2500名を超える、全員正社員のプロフェッショナル教師

「To be the Gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/



子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/



QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/