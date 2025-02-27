2025年1月度ストリーミング認定～Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」がダイヤモンド認定！
一般社団法人日本レコード協会
日本レコード協会は、2025年1月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
・ダイヤモンド認定作品
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
・トリプル・プラチナ認定作品
King Gnu「SPECIALZ」
Novelbright「愛とか恋とか」
YOASOBI「祝福」
・ダブル・プラチナ認定作品
ILLIT「Magnetic」
GReeeeN「キセキ」
Vaundy「タイムパラドックス」
Mrs. GREEN APPLE「StaRt」
ヨルシカ「春泥棒」
・プラチナ認定作品
家入 レオ「未完成」
久保田 利伸( with NAOMI CAMPBELL)「LA・LA・LA LOVE SONG」
Creepy Nuts「オトノケ - Otonoke」
Creepy Nuts×Ayase×幾田 りら「ばかまじめ」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「R.Y.U.S.E.I.」
sumika「願い」
ちゃんみな「Angel」
TM NETWORK「Get Wild」
西野 カナ「if」
秦 基博「鱗（うろこ）」
back number「幸せ」
BAD HOP「Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato)」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
マルシィ「ラブソング」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
ゆある「アスノヨゾラ哨戒班」
米津玄師「LADY」
RADWIMPS「カナタハルカ」
SHAUN「Way Back Home」
ROSE ＆ Bruno Mars「APT．」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-590-a7c422980da58a003fd9226478ef8f2e.pdf
日本レコード協会は、2025年1月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。
▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html
・ダイヤモンド認定作品
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」
・トリプル・プラチナ認定作品
瑛人「香水」
King Gnu「SPECIALZ」
Novelbright「愛とか恋とか」
YOASOBI「祝福」
・ダブル・プラチナ認定作品
ILLIT「Magnetic」
GReeeeN「キセキ」
Vaundy「タイムパラドックス」
Mrs. GREEN APPLE「StaRt」
ヨルシカ「春泥棒」
・プラチナ認定作品
家入 レオ「未完成」
久保田 利伸( with NAOMI CAMPBELL)「LA・LA・LA LOVE SONG」
Creepy Nuts「オトノケ - Otonoke」
Creepy Nuts×Ayase×幾田 りら「ばかまじめ」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「R.Y.U.S.E.I.」
sumika「願い」
ちゃんみな「Angel」
TM NETWORK「Get Wild」
西野 カナ「if」
秦 基博「鱗（うろこ）」
back number「幸せ」
BAD HOP「Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato)」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
マルシィ「ラブソング」
Mrs. GREEN APPLE「familie」
ゆある「アスノヨゾラ哨戒班」
米津玄師「LADY」
RADWIMPS「カナタハルカ」
SHAUN「Way Back Home」
ROSE ＆ Bruno Mars「APT．」
その他、1月度は23作品（邦楽21作品、洋楽2作品)がゴールド認定となりました。
詳細は以下URLをご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-590-a7c422980da58a003fd9226478ef8f2e.pdf
▼日本レコード協会 ストリーミング認定
https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html