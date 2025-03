2025年1月度ストリーミング認定～Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」がダイヤモンド認定！

一般社団法人日本レコード協会

日本レコード協会は、2025年1月度ストリーミング認定作品を公表いたしました。

▶ストリーミング認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html

・ダイヤモンド認定作品

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」

・トリプル・プラチナ認定作品

瑛人「香水」

King Gnu「SPECIALZ」

Novelbright「愛とか恋とか」

YOASOBI「祝福」

・ダブル・プラチナ認定作品

ILLIT「Magnetic」

GReeeeN「キセキ」

Vaundy「タイムパラドックス」

Mrs. GREEN APPLE「StaRt」

ヨルシカ「春泥棒」

・プラチナ認定作品

家入 レオ「未完成」久保田 利伸( with NAOMI CAMPBELL)「LA・LA・LA LOVE SONG」Creepy Nuts「オトノケ - Otonoke」Creepy Nuts×Ayase×幾田 りら「ばかまじめ」三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「R.Y.U.S.E.I.」sumika「願い」ちゃんみな「Angel」TM NETWORK「Get Wild」西野 カナ「if」秦 基博「鱗(うろこ)」back number「幸せ」BAD HOP「Last Party Never End (feat. Tiji Jojo, YZERR, Vingo & Yellow Pato)」FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」マルシィ「ラブソング」Mrs. GREEN APPLE「familie」ゆある「アスノヨゾラ哨戒班」米津玄師「LADY」RADWIMPS「カナタハルカ」SHAUN「Way Back Home」ROSE & Bruno Mars「APT.」

その他、1月度は23作品(邦楽21作品、洋楽2作品)がゴールド認定となりました。

詳細は以下URLをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d10908-590-a7c422980da58a003fd9226478ef8f2e.pdf

▼日本レコード協会 ストリーミング認定

https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/st.html