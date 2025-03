虚言の国アメリカを描いた話題作！　ピュリッツァー賞候補作家ティム・オブライエン、20年ぶりの長編小説を村上春樹が全訳。

株式会社ハーパーコリンズ・ジャパン

株式会社ハーパーコリンズ・ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役:鈴木幸辰)は『虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ』を2025年2月28日に刊行いたします。

著者は全米図書賞受賞作『カチアートを追いかけて』、ピュリッツァー賞候補となった『本当の戦争の話をしよう』などベトナム戦争をテーマとした多くの名作で知られるティム・オブライエン。フェイクニュースが席捲するアメリカを舞台に描く20年ぶりの新作は、筋金入りの嘘つき男が全米を行脚するロードノベルであり、奇想天外なクライムノベルであり、アメリカ社会のカオスを文学で活写したような、今を感じる物語です。

翻訳を手がけるのは『本当の戦争の話をしよう』『ニュークリア・エイジ』など数々のオブライエン作品を担当してきた作家、村上春樹。

全米メディアが賛辞を寄せる話題の小説をぜひご一読いただき、ご書評を賜れたら幸いです。

あらすじ

ある理由で一流ジャーナリストからフェイクニュースの王に転落した中年男ボイド。カリフォルニアの田舎町でデパートの店長をしている彼は、地元銀行の窓口係アンジーに銃をつきつけ、奪った8万1千ドルと彼女を連れ、逃避行に出る。仕切り屋で喋り通しのアンジーに閉口しつつアメリカを縦断するボイドと、彼をとりまく大富豪、悪徳警官、美人妻、殺人者--追う者追われる者が入り乱れ、嘘と疫病に乗って全米を疾走するが……。

本書に寄せられた賛辞の一部

「タイムリーな冒険譚。オブライエンは「今」を読み解く地図のように、アメリカの新しい肖像を臆せず描き出している」――Entertainment Weekly(エンタテインメント・ウィークリー)

「アメリカの巨匠が帰ってきた――『本当の戦争の話をしよう』の著者が20年ぶりに書き下ろした新作は、銀行強盗をきかっけに”ペテンがはびこる国を風刺たっぷりに駆け巡る”、鮮烈かつ痛烈な叙事詩である」――Kirkus, starred review(カーカス・レビュー)

「ベトナム戦争の灼けくような物語で名声を博し、全米図書賞を受賞したオブライエン。20年ものあいだ小説の執筆から離れていた彼は今、待望の新作で現代アメリカに照準を合わせている」――GQ

「America Fantasticaは、毒された時代精神にひび割れた鏡を突きつけ、笑わずにいられるかどうかと読者に挑んでくる。抵抗は無駄だ」――Boston Globe(ボストン・グローブ紙)

「騒々しくて、同時に驚くほど共感的な小説。もしエルモア・レナードがコーエン兄弟と共同で脚本を書いたとしたら、本書に似ているかもしれない 」―― Bookreporter.com

著者紹介

ティム・オブライエン(Tim O'Brien)

『僕が戦場で死んだら』(原題If I Die in a Combat Zone/中野圭二訳)で1973年にデビュー。78年の『カチアートを追跡して』(原題Going After Cacciato/生井英考訳)が全米図書賞を受賞。90年の代表作『本当の戦争の話をしよう』(原題The Things They Carried/村上春樹訳)はピュリッツァー賞と全米批評家協会賞の最終候補となり、シカゴ・トリビューン・ハートランド賞とフランスのPrix du Meilleur Livre Etranger(外国語文学賞)を受賞。94年の『失踪(原題In the Lake of the Woods/坂口緑訳)はニューヨーク・タイムズ紙の年間ベスト10、タイム誌の年間ベスト作品に選出された。2010年には米国芸術文学アカデミーが贈るキャサリン・アン・ポーター賞を受賞。また、マーク・トウェイン文学賞、プリツカー文学賞、デイトン平和賞財団による生涯功労賞など数々の受賞歴に輝くほか、米国芸術文学アカデミー、米国芸術科学アカデミーの両方に選出されている。

訳者紹介

村上春樹(Haruki Murakami)

1949年京都生まれ。デビュー作『風の歌を聴け』で1979年に「群像」新人文学賞受賞。85年の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で谷崎潤一郎賞を受賞。主な著書に『ノルウェイの森』『ねじまき鳥クロニクル』『海辺のカフカ』『1Q84』『騎士団長殺し』『街とその不確かな壁』などがある。『レイモンド・カーヴァー全集』、サリンジャー『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、カポーティ『ティファニーで朝食を』、フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』、グリシャム『「グレート・ギャツビー」を追え』、マッカラーズ『哀しいカフェのバラード』ほか訳書多数。これまでに『本当の戦争の話をしよう』『ニュークリア・エイジ』『世界のすべての七月』をはじめ、多くのオブライエン作品を訳している。

書誌情報

『虚言の国 アメリカ・ファンタスティカ』

著者:ティム・オブライエン

訳者:村上春樹

定価:3630円(税込)

発売日:2025年2月28日(金)

発行:株式会社ハーパーコリンズ・ジャパン

判型:四六判ハードカバー

ページ数:624