長崎サンセットマリーナ ヴィラズ長崎 ディナーメニューリニューアル＆2025年度BBQ営業開始

株式会社ポジティブドリームパーソンズ

全国でホスピタリティビジネスを展開する感動創出企業の株式会社ポジティブドリームパーソンズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:西村 輝夫) が運営する、長崎サンセットマリーナ THE VILLAS NAGASAKI(ザ ヴィラズ 長崎)の「RESTAURANT Azzurro Mare Terrace on the Bay(レストラン アズロマーレ テラスオンザベイ)」は2025年3月28日(金)よりディナーメニューがリニューアルいたします。また「SUNSET MARINA BBQ GARDEN(サンセットマリーナBBQガーデン)」は2025年4月12日(土)より2025年の営業を開始、10月31日(金)までの期間、海風を感じる開放的なバーベキューをお楽しみいただけます。

「レストラン アズロマーレ テラス オン ザ ベイ」ディナーメニューリニューアル

これまでのモダンイタリアンのスタイルはそのままに、パスタに特化した新たなフルコースをご提供いたします。前菜からデザートに至るまで、パスタを取り入れた独創的なメニュー構成で、これまでにない食の体験をお楽しみいただけます。引き続き、記念日やデート、女子会など、多様なシーンにふさわしいコースもご用意しております。美しい夜景とともに贅沢なひとときをお過ごしください。

アラカルトでは、常時9種類を超えるパスタ麺からお好みのものを選び、ソースとの組み合わせによって、お客様だけの特別な一皿をお作りいたします。

<おすすめプラン>

アズロマーレ特製パスタを使ったフルコース 全7品 \9,680/名

長崎の豊かな海と大地が育んだ厳選食材をふんだんに使用した、シェフ渾身のパスタのフルコースです。地元ならではの味わいを活かし、アズロマーレ自慢のパスタをメインに、旬を感じる前菜から華やかなメインディッシュまで全7品をご用意しました。

地産地消の想いを込め、素材本来の美味しさを引き立てた一皿一皿で、長崎の恵みを五感で楽しみ、ここでしか味わえない特別なひとときをお届けします。

Stuzzichino 海老とポルチーニのスパゲッチ マッシュルームのコンソメ

Antipasto 真鰺 パスタクスクス サルサ トマト

Zuppa 針烏賊とからすみ パスタフレゴラ

Pesce 長崎産 鯛のポワレ昆布風味 北海道灯台つぶ貝と大葉のリングイーネ

Carne 長崎牛ランプ肉のグリエ かぼちゃのニョッキ サルサ リモーリオ

Specialita 五島うどんのズッパ ディ ペッシェ

Dolce カタラーナとパスタクスクス ココアのクランブル

<リニューアル日> 2025年3月28日(金)

<価格> アラカルトパスタ \1,210~ / ディナープラン \4,950~(税・サービス料込)

<営業時間> ディナー 17:00~21:00

予約サイト :https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3644/430554

2025年度の営業開始「サンセットマリーナBBQガーデン」

目の前に海が広がり潮風を感じるマリンな雰囲気の中、手ぶらで厳選された食材を使用した本格バーベキューをお楽しみいただけます。開放的なテラス席で、家族や友人とともに、心地よい潮風を感じながらリラックスしたひとときをご堪能ください。

長崎食材「じげもん」の旬野菜盛り合わせやお肉4種のほか魚介など、各種食材の質も魅力のひとつ。こだわりのプランと思わずビールがすすむ豊富なアラカルトメニューもご用意いたします。

ランチはノンアルコールカクテル含む20種、ディナーは生ビール含む40種の120分たっぷり楽しめるフリードリンク付きです。

毎年ご好評をいただいているBBQプランに加え、今年は新たに“手作りピザ体験”を導入。お客様自身で生地を伸ばし、好きな具材をトッピングして焼き上げることで、より楽しく、特別な時間をお過ごしいただけます。

<期間> 2025年4月12日(土)~10月31日(金)

<価格> ランチ 平日\4,000 土日祝\4,300 / ディナー 平日\5,500 土日祝\5,800(税・サービス料込)

お子様料金 ~4歳まで無料、4歳~9歳 お子様メニュー \1,700(税・サービス料込)

<営業時間> ランチ 12:00~15:00 / ディナー 17:00~21:00

店舗詳細

予約サイト :https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3644/358149ランチのご予約はこちら予約サイト :https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014007601/3644/388618ディナーのご予約はこちら

施設名THE VILLAS NAGASAKI(ザ ヴィラズ 長崎)

住所 〒850-0068 長崎県長崎市福田本町1892 長崎サンセットマリーナ

TEL 095-834-4155

公式サイト https://nagasaki.villas.jp/

無料駐車場も210台を完備のほか、長崎駅前から施設までの直通シャトルバスもご利用いただけます。

1F 「MARINA CAFE (マリーナカフェ)」

営業時間 12:00~17:00(LO16:30)

定休日 月曜日・火曜日

2F 「RESTAURANT Azzurro Mare Terrace on the Bay(レストラン アズロマーレ テラスオンザベイ)」

営業時間 ランチ:11:30~14:00

デザートブッフェ:15:00~17:00

ディナー:17:30~21:00

定休日 火曜日

公式サイトhttps://nagasaki.villas.jp/restaurant/azzurromare.html

「SUNSET MARINA BBQ GARDEN(サンセットマリーナBBQガーデン)」

営業期間 2025年4月12日(土)~10月31日(金)

営業時間 ランチ:12:00~15:00

ディナー:17:00~21:00

定休日 火曜日(7月後半~8月は無休にて営業いたします)

※雨天時・悪天候時によりBBQ実施ができない場合は、店舗よりお電話にてご案内いたします。

公式サイトhttps://nagasaki.villas.jp/restaurant/bbqgarden.html

