¥ê¥¾ー¥ÈÌ±Çñ¥é¥ó¥­¥ó¥°¤¬È¯É½¡ªÂè°ì°Ì¤Ï¡ÖPrivate beach retreat Resort villa iki by ritomaru¡×¡ÖBEST OF RESORT MINPAKU 2025¡×

民泊革命株式会社

「BEST OF RESORT MINPAKU 2025」に輝いた宿「Private beach retreat Resort villa iki by ritomaru」オーシャンビューの浴室「BEST OF MINPAKU 2025」

民泊革命株式会社 榊原啓祐(民泊専門家)と田尻夏樹(民泊運営アドバイザー兼観光系インフルエンサー)が主催する日本一の民泊を決めるコンテスト「BEST OF MINPAKU 2025(ベストオブミンパク2025)」が2025年2月10日にホテルモントレ大阪(大阪府大阪市)で開催されました。

「BEST OF MINPAKU」は、「コロナ禍で大きな影響を受けた業界の活性化」「インバウンド需要の増加」「日本人の旅行の選択肢の一つに民泊を」をテーマに、第二回目を開催。

今回は、1092室がエントリーしたコンテスト。リゾート地部門は新たに「BEST OF RESORT MINPAKU(ベストオブリゾート民泊)」に名称をリニューアル。リニューアル後の、第一回目の頂点に輝いたのは、長崎県壱岐市のリゾート民泊「Private beach retreat Resort villa iki by ritomaru」が選ばれ、「BEST OF RESORT MINPAKU 2025」に輝きました。

「BEST OF RESORT MINPAKU 2025」に輝いた宿「Private beach retreat Resort villa iki by ritomaru」は目の前にプライベートビーチが!「BEST OF MINPAKU 2025」

【BEST OF RESORT MINPAKU~BEST OF MINPAKU リゾート地部門 施設詳細】

施設名:Private beach retreat Resort villa iki by ritomaru

住所:長崎県壱岐市石田町筒城仲触1820

公式HP:https://ritomaru.co.jp/nanaminato/

プライベートビーチが目の前の Hideawayリトリートヴィラ風光明媚な玄界灘の半島に佇み、絶景のプライベートビーチを目前に眺める壱岐対馬国定公園内に開業した、長崎県初のラグジュアリープライベートビーチリゾート。手つかずの自然と調和し、メインルームと離れのゲストルームからは、四季折々の景色を一望できます。オーシャンビューダイニングでは壱岐産の個性豊かな食材を“ご自身で調達し作って食べる”を楽しむキュイジーヌ体験と地元の食材を知り尽くしたシェフによるケータリングサービスもお楽しみいただけます。 ドリンク類は壱岐島を中心とし、日本や世界の離島から取り寄せたワイン、ビール、ウイスキーなどを取り揃えたフリーフローカウンターバー、五感を研ぎ澄ます癒しのジャグジーバスとサウナ。「離泊|りとまる」 として初の試みとなり、ゲストの皆様には離島でしか味わうことのできないこだわった体験を提供いたします。日本遺産第一号に認定された壱岐島は、豊かな自然、伝統文化、悠久の歴史を刻む街 として知られる人気のデスティネーション。自然のながれや暮らしに根づいた地域の行事ごとが、今もおおく受継がれています。プライベートビーチの磯では、時期になると、何百年と続く伝統の文化を目の前で楽しむことができ、採ったばかりの生きているウニを殻からご自身で身を取り出して食べることができます。

「Private beach retreat Resort villa iki by ritomaru」の寝室は広々とした空間「BEST OF RESORT MINPAKU 2025」に輝いた宿「BEST OF RESORT MINPAKU 2025」に輝いた宿「Private beach retreat Resort villa iki by ritomaru」

【BEST OF RESORT MINPAKU~リゾート地部門~】

第一位:Private beach retreat Resort villa iki by ritomaru/長崎県壱岐市(https://ritomaru.co.jp/nanaminato/)

第二位:ジャパビスタ ルスツ/ 北海道虻田郡(https://bijousuites.airhost.co/ja/houses/381367)

第三位:世界遺産リトリート 荒船いとわ/群馬県甘楽郡(https://www.airbnb.jp/rooms/1054767146805056324)

第四位:鳥羽オーシャンハウス/三重県鳥羽市(https://www.airbnb.jp/rooms/1283087244423032749)

第五位:Mahina/Luana House/沖縄県名護市(https://www.airbnb.jp/rooms/893196424880135562)

第六位:アイステイはなはな/沖縄県石垣市(https://www.airbnb.jp/rooms/29587035)

第七位:VILLA KAWAZU -Umi-/静岡県賀茂郡(https://izuminpaku-yoyaku.com/kawazu/vk-umi/)

第八位:Yuigahama 千世/神奈川県鎌倉市(https://yuigahamachiyo.site/)

第九位:pono 118/沖縄県名護市(https://www.airbnb.jp/rooms/1272323346544042461)

第十位:THE 離泊 壱岐 風の御宿/長崎県壱岐市(https://ritomaru.co.jp/katsumoto/)

BEST OF RESORT MINPAKU 2025「リゾート地部門」で第二位~第六位に選ばれた宿。リゾートの名にふさわしい民泊ばかり!

【審査員】

・東京都江東区区議会議員(民泊大学創設者)高野 勇斗様

・一般社団法人日本民泊協会 事務局長 大植 敏生様

・株式会社 KPG HOTEL & RESORT KPG LUXURY HOTELS 取締役社長 兼 COO 大金 直矢様

・株式会社Yogibo執行役員 大森一弘様

・ホテルモントレ大阪 副総支配人 田中 司様

※順不同



【御来賓】

・衆議院議員 馬場 伸幸 様

・衆議院議員 浦野 靖人 様

・衆議院議員 梅村 聡 様

・参議院議員 石川 博崇 様

・参議院議員 柳ヶ瀬 裕文 様

・参議院議員 高木 かおり 様

※順不同

【ご祝辞】

・財務大臣 衆議院議員 加藤 勝信 様

・前大阪府知事 参議院議員 太田 房江 様

・衆議院議員 逢沢 一郎 様

・元滋賀県知事 参議院議員 嘉田 由紀子 様

・参議院議員 杉 ひさたけ 様

・前衆議院議員 谷川 とむ 様

・前衆議院議員 佐藤 しげき 様

※順不同

【メインスポンサー】

●ネクストレベルホールディングス株式会社様(https://nextlevelholdings.co.jp)

スキマバイトアプリ「ネクストレベル」や、大人気Youtube番組「社長ファイトクラブ」「年収オークション」の運営を手掛ける。

<スキマバイトするならネクストレベル>

https://www.e-nextlevel.jp

<社長ファイトクラブ>

https://youtube.com/@n-fightclub

<年収オークション>

https://youtube.com/channel(https://youtube.com/channel/UCW8CPueeKzhW8FuDTJjlYeA?si=_GSsNK0FeYnMCSsx)



【ゴールドスポンサー】

●Seven Star合同会社(https://www.sevenstargoudougaisya.com/)様

●大阪民泊清掃代行株式会社(https://minpaku-cleaning-agency.com/)様

●大阪民泊運営代行株式会社(https://minpaku-management-agency.com/)様



【シルバースポンサー】

●株式会社ブロードエンタープライズ(https://broad-e.co.jp/)様

●株式会社KINUJO(https://kinujo.jp/)様



【Yogibo賞】

●株式会社Yogibo(https://yogibo.inc/)様

【BEST OF RESORT MINPAKU 2025】

2025年2月10日に第二回を開催した「BEST OF MINPAKU」から、リゾート地部門として新たに【BEST OF RESORT MINPAKU】が誕生しました。

非日常を味わえる貸切宿で、ホテルと違った贅沢な体験ができる魅力を、本コンテストを通じて、観光客に知っていただける機会になり、旅行の滞在先のひとつに「リゾート民泊」や「ヴィラ」を選んで頂けるようになるきっかけになればという思いから「BEST OF MINPAKU」を開催し、今年からリゾート地部門の名称を「BEST OF RESORT MINPAKU」へ改め、開催致しました。

旅行の滞在先として「リゾート民泊」が一般的に選ばれることを目指し、開催を続けて参ります。

主催の2人(左:榊原啓祐、右:田尻夏樹)

主 催:榊原 啓祐(さかきばら けいすけ)

民泊革命株式会社代表取締役兼、民泊経営連合会会長。ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か6年で650店舗以上を出店。民泊事業には2015年8月に参入し、現在では民泊運営と共に、リゾート地でのプール付きのヴィラも経営。大阪で初めて民泊清掃事業を立ち上げた民泊清掃の第一人者。



主 催:田尻 夏樹(たじり なつき)

大阪民泊運営代行株式会社 代表取締役。Amazonプライム「バチェラージャパン3」に出演。温泉ソムリエの資格を持ち、観光系インフルエンサーとしての経験から宿泊業、民泊業に参入。 地域の魅力やおすすめスポットを発見し、快適な滞在に関する情報の発信も行う。

【BEST OF MINPAKU 2025 運営会社】

会社名:民泊革命株式会社(ミンパクカクメイカブシキガイシャ)

代表者:代表取締役 榊原啓祐

本店:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店:〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目1番18号

E-mail:info@bestofminpaku.com

TEL:06-6624-9959

公式HP:https://bestofminpaku.com

【BEST OF MINPAKU 2025 グランプリ・特別賞一覧】

●BEST OF MINPAKU グランプリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU 準グランプリ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU~Yogibo賞~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000155058.html)

【BEST OF MINPAKU 2025 各部門一覧】

●BEST OF MINPAKU~マンション民泊部門~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU~転貸民泊部門~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU~一戸建て民泊部門~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU~ビギナー部門~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000155058.html)

●BEST OF MINPAKU~リゾート地部門~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000155058.html)

【BEST OF VIILA 2025 各部門一覧】

●BEST OF VILLA~貸別荘部門~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000155058.html)

【BEST OF GLAMPING 2025&BEST OF CAMP 2025 各部門一覧】

●BEST OF GLAMPING&CAMP~グランピング・キャンプ場部門~(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000155058.html)