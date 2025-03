中国ドラマ2作品をU-NEXT独占で配信開始！『奥さまは悪女～城主が愛した花嫁の秘密～』『翡翠の恋～占いから始まるロマンス～』が3月に登場

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年3月1日(土)より中国ドラマ『奥さまは悪女~城主が愛した花嫁の秘密~』、2025年3月19日(水)『翡翠の恋~占いから始まるロマンス~』を独占配信いたします。

3月配信の新作中国ドラマとして、古代中国風の世界観に謎解きやロマンスが絡み合い、スリルと胸キュンが止まらない一気観必至の中華ラブファンタジー『奥さまは悪女~城主が愛した花嫁の秘密~』、数奇な運命に翻弄される恋を描くドラマティック・ラブ時代劇『翡翠の恋~占いから始まるロマンス~』が登場。

U-NEXTでは中国ドラマ2作品をそれぞれ3月1日(土)12時、3月19日(水)12時より独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。

『奥さまは悪女~城主が愛した花嫁の秘密~』<全12話>

【価格】各330円(税込)/7日間

【STORY】

友人の小説世界に入り込んだ呉琳(ごりん)は、悪女の評判を持つ呉玉琳(ごぎょくりん)の身体に宿り、夫の宋巍(そうぎ)と共に刺客に襲われる場面に直面する。流産させようとした噂や怪しげな品“鷹笛”を巡る陰謀が渦巻く中、呉玉琳は現実に戻るため奮闘するが、刺客や疑惑が次々と立ちはだかる。果たして彼女は物語の運命を変えられるのか…。

(C) Shanghai Ako Culture Media Co., Ltd.

『翡翠の恋~占いから始まるロマンス~』<全8話>

【価格】各330円(税込)/7日間

【STORY】

偽宦官を装う督公慕容蔵(ぼよう・そう)は、ひょんなことから人の身体に触れると過去や未来が見える特殊な占い能力をもった雲嬌(うんきょう)と出会う。明るく愛嬌のある彼女に次第に惹かれていく慕容蔵だったが、二人には隠された過去があった。

(C)2024 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved.

