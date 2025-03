関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」サンエックスキャラクターズイルミネーションに新キャラ登場！

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区、以下 サンエックス)は、「さがみ湖MORI MORI」(神奈川県相模原市)が開催しているイルミネーションイベント「さがみ湖イルミリオン/サンエックスキャラクターズイルミネーション」に、2025年3月15日(土)よりサンエックスのキャラクター「じんべえさん」「いしよわちゃん」「チキップダンサーズ」が新しく仲間入りすることをお知らせします。

新しく追加される「じんべえさん」「いしよわちゃん」「チキップダンサーズ」の3キャラクターのフォトスポットとノベルティ付きコラボフードが新たに登場するほか、コラボグッズにも新商品が登場します。

サンエックスキャラクターズイルミネーション 桜まつりに合わせて新企画登場

「じんべえさん」「いしよわちゃん」「チキップダンサーズ」が仲間入り

全長250m、虹色に輝く虹のリフトに乗り、降りたった山頂に広がる「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリアには、サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」「アフロ犬」「こげぱん」「にゃんにゃんにゃんこ」「センチメンタルサーカス」の7キャラクターをテーマにしたイルミネーションスポットがあります。

そして、さがみ湖桜まつり開催に合わせて、3月15日(土)より、今年10周年を迎える「じんべえさん」、三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ「いしよわちゃん」、個性的なキャラクターたちがダンスで大活躍の「チキップダンサーズ」が新たに仲間入り。

3キャラクターのイルミネーションフォトスポットのほか、虹のリフトにも3キャラクターが登場します。

じんべえさんいしよわちゃんチキップダンサーズ

サンエックスキャラクターズイルミネーションコラボグッズに、新商品が登場!

サンエックスキャラクターズが集合したデザインのTシャツと、フェイスマスクが新登場しました。

コラボグッズを含む税込4,000円以上お買い上げで、オリジナルペーパーバッグ1枚プレゼント中です。

▲Tシャツ(130cm・150cm)各3,000円

▲Tシャツ(M・L)各3,000円

▲フェイスマスク(1枚入り)400円

▲オリジナルペーパーバッグ※非売品

3/15(土)より、桜にちなんだノベルティ付きコラボフードが登場

園内レストラン「ワイルドダイニング」では、3月15日(土)より、桜をモチーフにした可愛らしいフードやドリンクが登場します。

また、「じんべえさん10周年!お祝いめんたいクリームパスタ」を含め、フードメニュー 1品につきランチョンマットを1枚ランダムでプレゼントしています。

「じんべえさんのさくら色ソーダ」と「いしよわちゃんのふかふかおふとんクレープ」などのドリンクとスイーツには1品につき1枚ランダムでコースターをプレゼント。

3月15日(土)からは、新たに「いしよわちゃん」「じんべえさん」のコースターも加わります。

▲じんべえさん10周年!お祝いめんたいクリームパスタ 税込1,700円

▲じんべえさんのさくら色ソーダ 税込800円

▲いしよわちゃんのふかふかおふとんクレープ 税込700円

フード1品につきランチョンマット1枚プレゼント(全2種・ランダム)

ドリンク・スイーツ1品につきコースター1枚プレゼント(全11種・ランダム)

さがみ湖イルミリオンオリジナル【ぶらさげぬいぐるみ】好評発売中

さがみ湖イルミリオンオリジナルの「ぶらさげぬいぐるみ」を販売中です。

「サンエックスのようせい」を抱っこした「すみっコぐらし」の6キャラクターが、「リラックマ」「たれぱんだ」など「サンエックスキャラクターズイルミネーション」に登場するキャラクターになりきったスペシャルなコラボぬいぐるみです。

なお、6種のうち「しろくま(リラックマ)」、「ぺんぎん?(アフロ犬)」、「ねこ(にゃんにゃんにゃんこ)」の3種はさがみ湖イルミリオンでしか手に入れることのできない限定商品です。

※全6種 各1,870円

関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」

◆2018年~「関東三大イルミネーション」認定

2024年度「International Illumination Award」イルミネーションイベント部門

優秀エンタテインメント賞3位

今年で16回目となる「さがみ湖イルミリオン」は、都心から約50分という立地でありながら広大な土地と斜面の高低差を生かし、大自然と一体となった光の絶景を満喫できる関東最大級600万球のイルミネーションイベントで、2018年より「関東三大イルミネーション」に認定されています。

また、2024年11月6日(火)に開催された、「International Illumination Award」授与式にて、イルミネーションイベント部門 優秀エンタテインメント賞3位を獲得しています。

さがみ湖MORI MORI 営業概要

営業時間 平日10時~20時、休日9時30分~20時30分

※時期により異なります。

※16時以降は「さがみ湖イルミリオン」を開催。

3月14日(金)~4月6日(日)の期間、毎日営業。

4月7日(月)以降は、土日祝のみ営業。

最終入場は営業終了の30分前まで。

昼間からご入園の方は、追加料金なしでイルミリオンを観覧できます。

料 金

入園料(16 時からリフト無料) 大人2,000円、小人/シニア1,300円、愛犬1,000円

フリーパス 大人 4,500 円、小人/シニア3,700 円、愛犬2,000円

ナイトフリーパス(14時から販売) 大人3,000円、小人/シニア2,400円、愛犬1,500円

※小人は 3 歳~小学生以下、シニアは 65 歳以上

※料金は時期により異なります。

所 在 地 神奈川県相模原市緑区若柳 1634

交 通 車/【東京埼玉方面から】中央自動車道相模湖東出口から約 7 分

【横浜方面から】圏央道相模原ICから約15分、圏央道高尾山ICから約 20分

電車/JR 中央本線相模湖駅下車三ヶ木行き約 8 分さがみ湖MORIMORI前下車

JR 横浜線橋本駅(三ヶ木バスターミナル乗換え)相模湖駅行き約 50 分

さがみ湖MORIMORI前下車

お問合せ さがみ湖MORI MORI 0570-037-353

https://www.sagamiko-resort.jp/

■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.