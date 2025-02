【士郎正宗の世界展 ～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～】チケット情報が本日解禁！ 3月8日(土)より抽選分受付開始が決定!!

株式会社パルコ

2025年4月12日(土)より開催する【士郎正宗の世界展 ~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~】のチケット情報を本日解禁。一般チケットに加え、”展覧会オリジナルスペシャルトートバッグ”付きチケットの販売も決定。

会期初めの2025年4月12日(土)、4月13日(日)の入場チケットは完全日時指定にて抽選販売。抽選分受付開始は3月8日(土)10時を予定しています。詳細は、展覧会公式ウェブサイトや公式SNSをご確認ください。

また、期間中、来場者特典として「士郎正宗イラストミニカード(曜日変わり・全6種)」を配布いたします。展覧会用に描き下ろされたイラストをはじめ、『攻殻機動隊』から『ブラックマジック』、『アップルシード』、『ドミニオン』、『仙術超攻殻オリオン』のイラストが使用されているファン注目のアイテムとなっております。

さらに、グラフィックデザインに坂脇慶、飛鷹宏明、空間構成にはトラフ建築設計事務所を起用。

GUCCI日本上陸60周年記念展「Bamboo 1947: Then and Now」や小浪次郎写真集のデザインなど、革新的なビジュアル表現で注目を集め、それぞれの個性が光るデザインワークにより書籍、ファッション、CDアートワークなど広告やビジュアルアートの分野で活躍するアートディレクター/グラフィックデザイナー坂脇慶、飛鷹宏明がグラフィックデザインを担当。

空間デザインは鈴野浩一氏と禿真哉氏によって2004年に設立された、日本を代表する建築設計事務所のトラフ建築設計事務所が担当。「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO」や「イソップ南青山店」の店舗デザインなどの建築設計をはじめ、建築設計にとどまらず、インテリアデザイン、プロダクトデザイン、インスタレーション、舞台美術など、多岐にわたる分野で活動しています。

展示作品から先んじて11点の各作品初出しの原画も公開。『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』カバーや「ヤングマガジン海賊版」1991年11月号 本文扉(攻殻機動隊)、『アップルシード』第1巻予告ポスター、東芝映像ソフト『ドミニオンACT.1 犯罪軍団』ビデオパッケージ など公開されています。こちらも展覧会公式ウェブサイトでも公開されているのでぜひチェックしてください。

徐々に全貌が明らかになってきた【士郎正宗の世界展~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~】。「攻殻機動隊」の原画を含む士郎正宗の作品原画を300点以上のを展示を予定している本展覧会。更なる続報にもご注目ください。

チケット情報

・一般:1500円(1200円)

・65歳以上・大学・高校生:900円(720円)

・小・中学生:450円(360円)

・障害者手帳をお持ちの方:700円(600円)

※()内団体割引・「せたがやアーツカード」割引料金〈当日券のみ〉

・特典グッズ付きチケット:4000円

※各種割引対象外となります。

※全日対象、なくなり次第終了となります。

特典グッズ:展覧会オリジナル スペシャルトートバッグ

※価格はすべて税込。

ご来場特典:

期間中、ご来場特典として士郎正宗イラストミニカード(曜日変わり・全6種、下記参照)をご来場時にお渡しいたします。

※入場券をご購入の方のみ、お一人様1枚まで。

ご来場特典:士郎正宗イラストミニカード ※5/5(月・祝)は水曜日の絵柄、7/21(月・祝)、8/11(月・祝)は火曜日の絵柄になります。

販売スケジュール:

◎会期初めの2025年4月12日(土)、4月13日(日)の入場チケットは完全日時指定にて抽選販売をおこないます。(当日券の販売はございません。)

■抽選分受付期間:3月8日(土)10:00~3月16日(日)23:59

■抽選当落発表:3月19日(水)

※コンビニ入金締め切り:3月22日(土)21:00

◎4月15日(火)以降の入場チケット販売

■販売期間:3月20日(木)12:00~ ※先着販売・日時指定

発売:

イープラス(URL):https://eplus.jp/setabun2025shirow-ex/(https://eplus.jp/setabun2025shirow-ex/%E2%80%8B)

※オンラインチケットページは順次公開となります。

企画概要

熱狂的な人気を誇る『攻殻機動隊』の作者・士郎正宗は、1985年にSF漫画『アップルシード』でメジャーデビュー、1989年に『攻殻機動隊』の連載を開始しています。当時はまだ世に浸透していなかった先端技術を独自の感覚で取り入れた、情報化社会の現代を予見しているかのような世界観は、多くの人たちを魅了してきました。細部まで描きこまれた絵、膨大な情報で組まれたプロット、〈欄外〉にまで及ぶ作家の言葉が、作品に熱量を持たせるとともに、読む人の想像力をかきたてます。哲学的な探求が織り込まれる士郎正宗の世界観に、多くのクリエイターが影響を受け、様々なジャンルで作品を生み出し続けています。

超巨人級のコンピュータ〈ネメシス〉が政治を担う世界を描いた初期作品集『ブラックマジック』。 第五次大戦後、廃墟となった街で生きていたSWATのデュナンと全身サイボーグのブリアレオスの姿を描くSFアクション『アップルシード』。 「警察戦車隊」所属のレオナと愛機の小型戦車・ボナパルトの、悪党・武悪一味との戦いをコミカルに描く『ドミニオン』。首相直轄の攻性組織「公安9課」の戦いを描く『攻殻機動隊』。超古代の魔術師たちと召喚された神々が「仙術九頭龍」をめぐって争うファンタジー作品『仙術超攻殻ORION』。

本展では、多様な広がりをみせる作品群と現在の活動までを、〈アナログ原稿〉〈デジタル出力原稿〉で辿るとともに、作家の蔵書やコメントもふんだんに紹介し、「士郎正宗」のパーソナルな部分にも迫ります。「士郎正宗」初の大規模展覧会をお楽しみください。

展示作品抜粋

展覧会概要

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』カバー (C)士郎正宗/講談社「ヤングマガジン海賊版」1991年11月号 本文扉(攻殻機動隊)(C)士郎正宗/講談社「アップルシード」第1巻予告ポスター (C)士郎正宗/青心社東芝映像ソフト『ドミニオンACT.1 犯罪軍団』ビデオパッケージ (C)士郎正宗/青心社・ユーメックス「ヤングマガジン海賊版」1989年5月号 本文扉(攻殻機動隊)(C)士郎正宗/講談社「ヤングマガジン海賊版」1990年12月号 本文扉 (攻殻機動隊)(C)士郎正宗/講談社「ヤングマガジン」1992年No.26 本文扉 (攻殻機動隊)(C)士郎正宗/講談社「ヤングマガジン」1995年No.49 本文扉 (攻殻機動隊) (C)士郎正宗/講談社未発表「ヤングマガジン海賊版」1989年5月号 本文(攻殻機動隊)(C)士郎正宗/講談社『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』本文 (C)士郎正宗/講談社

展覧会名:士郎正宗の世界展 ~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~

■会期:2025年4月12日(土)~8月17日(日)※月曜日は休館日(祝日の場合は開館、翌平日休館)

■会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)

■主催:公益財団法人せたがや文化財団世田谷文学館、講談社、パルコ

■企画協力:青心社

■特別協力:士郎正宗

■後援:世田谷区、世田谷区教育委員会

■グラフィックデザイン:坂脇慶、飛鷹宏明

■空間構成:トラフ建築設計事務所

展覧会 公式ウェブサイト:https://www.shirow-masamune-ex.jp

公式X:https://x.com/shirow_ex

攻殻機動隊 公式ウェブサイト:https://theghostintheshell.jp

公式X:https://x.com/thegitsofficial

公式YouTubeチャンネル:アカウントユーザー名@GhostintheShellChannel

公式グローバルサイト:https://theghostintheshell.jp

士郎正宗プロフィール

兵庫県生まれ。漫画家・イラストレーター。1980 年にマンガやイラストの分野で活動開始、1985 年に『アップルシード』で商業デビュー。1989 年に代表作『攻殻機動隊』の連載を開始。アニメ作品『ブラックマジック M-66』には共同監督として参加している。そのほか、ゲームや画集などさまざまな制作分野で活躍。