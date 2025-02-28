VR BASE TOKYO利用者数1万人突破記念！ZOTAC(R)コラボキャンペーンを実施

株式会社ダイナモアミューズメント

株式会社ダイナモアミューズメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：小川直樹）と株式会社TOKYO TOWER（本社：東京都港区、代表取締役：前田伸）が共催しているVR BASE TOKYOは、日本市場に高性能グラフィックスカードやミニPCを展開する株式会社ゾタック日本（本社：東京都千代田区、代表取締役：James Liu）とコラボキャンペーンを実施いたします。

VR BASE TOKYO施設全体の延べ利用者数が10,000人を突破したことを記念し、コラボキャンペーンを開催。VR BASE TOKYOのXアカウントをフォロー、期間中に対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選で10名様に、最新VR・MRヘッドセット『Meta Quest 3S（128G）』や「ZOTAC GAMING」ブランドの容量23LのオリジナルバックパックやTシャツ、VR BASE TOKYOご招待券などの賞品を抽選でプレゼントします。

＜キャンペーン概要＞

・名称：VR BASE TOKYO利用者数1万人突破記念！総勢10名様に当たるVR BASE TOKYO×ZOTAC(R)コラボキャンペーン

・期間：2025年2月28日17:00~3月7日23:59

・参加方法：VR BASE TOKYOのXアカウントをフォローし、キャンペーン期間中に対象の投稿をリポスト

・賞品ラインナップ：

A賞（1名様）：Meta Quest 3S（128G）

B賞（3名様）：ZOTAC GAMINGオリジナルバックパック＋Tシャツ セット

C賞（6名様）：VR BASE TOKYOフリーパスチケット（5000円分相当）

※当選者のみにVR BASE TOKYO公式XよりDMにてご連絡いたします。

■ZOTAC GAMINGとは

ZOTAC GAMINGは、コンピュータメーカー「ZOTAC」が展開するゲーミングハードウェアのブランドです。ゲームをPCで楽しむすべてのプレイヤーに向けて、高性能で高品質なグラフィックスカードやゲーミングシステムを提供しています。

【公式スプレッダー決定！】

登録ユーザー15万人以上、世界11カ国で展開されVR BASE TOKYOでも遊べるVR-eSportsアーケードシューターVAR BOXの大会で優勝した経験のあるAKITO（アキト）と、同じくVAR BOXユーザーのFENRIR（フェンリル）がこの度、VR BASE TOKYOの公式スプレッダーに就任します。

スプレッダーは、各ゲームやアトラクションの遊び方をYouTubeやSNS等で紹介したり、来場されたお客様と一緒に遊んだりなど、VR BASE TOKYOがより楽しくなるような活動を行っていきます。

各スプレッダーがVR BASE TOKYOに来場する日はそれぞれのXをご確認ください。

＜プロフィール＞

AKITO（アキト）

実績：2022/11/27 VAR JAPAN TOUR 優勝

2023/05/15 VARBOX日本代表選手

X：@MASKEDGUNNER

YouTube：https://www.youtube.com/@orthrosnipers1110

FENRIR（フェンリル）

実績：2023/05/15 VARBOX日本代表選手

X：@FENRIR_RIRTIME

AKITO・FENRIRの詳細なプロフィールや彼らが就任することになった経緯、「スプレッダー」と名付けた思いは、VR BASE TOKYO 公式ホームページにて公開中。あわせてご確認ください。

公式HP：https://www.vr-base.com/

■VR BASE TOKYO開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61580/table/12_1_f96015752d28d15ae9de6015af49c752.jpg ]

■ダイナモアミューズメントとは

誰も感じたことがない「驚き」をプロデュースする会社です。

前身の会社時代を含めて「ロケーションベース・エンターテインメント」ビジネスにおいて25年の「知見」を有し、XR技術を用いてテーマパークや遊園地、イベント、ライブなどの企画立案からコンテンツ制作、ハードウェア運用、ビジネス展開まで一貫したサービスを行っています。

公式HP：https://dynamoamusement.jp/