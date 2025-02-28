医療情報誌 月刊『集中』2025年3月号 巻頭インタビュー 鈴木康裕・国際医療福祉大学 学長／集中OPINION 辻 哲夫・元厚生労働事務次官 他
▲月刊『集中』3月号
巻頭インタビュー
鈴木 康裕 国際医療福祉大学 学長
グローバルで活躍する医療人を養成 ～世界水準の医療を基準に独自カリキュラムを展開～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2503_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
新潟県立十日町病院 笑顔の似顔絵が癒やしと活力の素に
第84回「日本の医療の未来を考える会」リポート
理解と信頼を得て事態悪化を防ぐ 組織強化に繋がる危機管理の要諦
石川 慶子 広報コンサルタント、社会構想大学院大学 教授
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2503_MirainoKai_84.pdf
集中OPINION
辻 哲夫
東京大学 客員研究員、元厚生労働事務次官、一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会 理事長、フレイル予防推進会議 事務局長
高齢者が自宅で幸せに生活出来る 地域包括ケアの理想モデルを追求
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2503_ShuchuOPINION.pdf
CONTENTS
政治
・参院選の低投票率を目論む石破政権の不埒
・厚労省、医師偏在対策で「規制」と「支援」
・後退ばかりを余儀無くされる公的年金制度改革案
・厚労省ウォッチング
認知症施策推進基本計画決定で自治体はどう動くか
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2503_kw203.pdf
・厚労省人事ウォッチング
成功するか！？厚労省のアルムナイ採用
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2503_kjw89.pdf
・政界サーチ
親トランプ・石破のプラスとマイナス
経済
・2025年はM&A加速の1年になるか？
社会
・ゼロゼロ融資の返済が本格化、経済の新陳代謝が進む
・未確認情報
今度こそネットとメディアの融合なるか！？
トランプ関税で米国は輸入税国家に戻るのか？
・ミッドタウンクリニックが牽引するインバウンド・メディカルツーリズム
・医師の世論調査「組織の危機管理について」
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2503_YoronChosa.pdf
連載
・私と医療 尾崎 治夫 公益社団法人東京都医師会 会長
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・医師が患者になって見えた事
加藤 雄大 長野県立総合リハビリテーションセンター リハビリテーション科／下
塚崎 朝子 ジャーナリスト
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation ナチュール エ サンス／ダ テッラ
・「日本の医療」を展望する世界目線
真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録
友池 仁暢
NTT物性科学基礎研究所 リサーチプロフェッサー
・患者のキモチ 医師のココロ
香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判 型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/
集中出版株式会社について
医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師519人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2404_519Dr.pdf
日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：
東京都港区赤坂3-5-5ストロング赤坂ビル６F
UKオフィス：
Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK