シネマティック・アクション格闘ゲーム『The Hidden Ones』プレアルファテスト実施中！追加募集は3月3日（月）午前11時まで！まるで映画のような格闘の世界を、一足早く体験しよう！

テンセントおよびその子会社であるTencent Gamesのスタジオ・Morefun Studiosは、シネマティックなアニメーションスタイルで描かれる3Dアクション格闘ゲーム『The Hidden Ones(ザ・ヒドゥン・ワンズ)』のプレアルファテストを、PCおよびAndroid向けに期間限定で実施中です。

現在、公式サイトにて追加募集を受付中です。応募締切は3月3日(月)午前11時までなので、ぜひこの機会に登録し、いち早くプレイを体験してください!

▼プレアルファテストの参加はこちらから!

『The Hidden Ones』公式サイト:https://playthehiddenones.com/(https://playthehiddenones.com/)



今回のプレアルファテストでは、シネマティックなアニメーションで描かれる美麗な3Dビジュアルに加え、格闘ゲームならではの爽快なアクション、そして個性豊かなキャラクターたちをいち早く体験できます。

さらに、実機プレイを収めた最新のゲームプレイトレーラーも公開中です。ぜひ動画でその迫力をチェックしてみてください。

▼『The Hidden Ones』最新ゲームプレイトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=jkq88Hl1YOw(https://www.youtube.com/watch?v=jkq88Hl1YOw)

『The Hidden Ones』の最新情報は、公式サイトおよび以下の公式アカウントで随時発信中です!

公式X(旧Twitter):https://x.com/TheHiddenOnesJP(https://x.com/TheHiddenOnesJP)

公式Discord:https://discord.com/invite/thehiddenones(https://discord.com/invite/thehiddenones)

ぜひフォロー&参加して、最新情報をチェックしてください!

■ プレアルファテストで登場するコンテンツ

<ゲームモード:ストーリー>

映画のようなカットシーンを体験できるストーリーゲームモード第3章「同じ川を二度渡る」に挑戦可能。全8編で構成されています。



<ゲームモード:道の深淵試練>

伝説のボス4名と戦う「道の深淵」試練モード。各ボスには4つの難易度レベルが用意されています。

<ゲームモード:デュエル -武術/三人対決- >

4つのマッチ階層をプレイ可能。各階層には3つのサブ階層と2つのマップを収録。また、1対1と3対3の2つのデュエルモードを搭載。

<アウトキャスト>

プレイヤーは3人のアウトキャスト(張楚嵐、冯宝宝、王也)でゲームを開始します。進行に応じて、ミスティックコインやエーテルコインを使用することで、新たな11人のアウトキャストをアンロックできます。これらのコインは、タスクの完了や毎日のサインインで獲得可能です。

■『The Hidden Ones』概要

『The Hidden Ones』は、人気の漫画・アニメ『一人之下(ひとりのした)The Outcast』を原作にインスパイアされ、中華の伝統的な要素と現代都市の超自然的な能力を基盤にしたミステリアスな世界が舞台となっています。プレイヤーはユニークなスキルセットを駆使して能力を開発し、エキサイティングで戦略的、アクション満載のバトルに挑みます。映画的なビジュアルで描かれる武術と戦闘が特徴で、視覚的に圧倒されるゲーム体験を提供することを目指しています。

▶ゲーム特徴

・魅力的なアウトキャストの物語とスピード感あふれる戦闘。アウトキャストの古代物語を解き明かし、多様なゲームモードでエレクトリックな戦闘を楽しめます。

・超自然的な能力と武術が融合した映画的なデザイン。都市伝説に触発された古代の要素を取り入れた映画のようなシーンで、ユニークな武術と戦闘を体験できます。

・完全に公平なPvP体験。 『The Hidden Ones』の核心となる価値観は、公平な競技プレイを保証し、チートに対して厳格なゼロトレランスポリシーを遵守することです。

■Morefun Studiosについて

2010年設立のMorefun Studiosは、テンセントゲームズの子会社として、『NARUTO-ナルト-』や『Rock Kingdom』など、世界的に有名なIPを活用した数々のプロジェクトを手掛けてきました。アクション、シューティング、RPG、カジュアルゲームと幅広いジャンルで経験を持つ同スタジオは、世界中のプレイヤーに高品質なコンテンツと卓越したゲーム体験を提供することに全力を注いでいます。

■ゲーム概要

タイトル: 『The Hidden Ones』

ジャンル: シネマティック・アクション格闘ゲーム

対応プラットフォーム:PC、スマートフォン

料金: 基本無料、アプリ内課金あり

配信日: 未定

言語:英語、今後日本語を含む多国言語にも対応予定

公式サイト: https://playthehiddenones.com/(https://playthehiddenones.com/)

公式X(旧Twitter): https://x.com/TheHiddenOnesJP(https://x.com/TheHiddenOnesJP)

権利表記: (C) PROXIMA BETA PTE. LTD. (C) Morefun Studios

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。