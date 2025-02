¥¤¥Þ¥¸¥ó¡¦¥É¥é¥´¥ó¥º ¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡ØIMAGINE DRAGONS: LIVE FROM THE HOLLYWOOD BOWL¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

カルチャヴィル合同会社

世界的に人気を博するグラミー賞受賞バンド、イマジン・ドラゴンズが、LAフィルム・オーケストラを起用し、音楽アーティストにとっては象徴的なライブ会場であるハリウッド・ボウルで彼らの大ヒット曲とチャート上位を賑わした新曲を演奏しました。そのバンド史上最高だったと言われる演奏が、日本の映画館のスクリーンでお楽しみいただけます。

『IMAGINE DRAGONS: LIVE FROM THE HOLLYWOOD BOWL』

ステージではバンドの爆発的でカタルシスをもたらすサウンドが炸裂し、50人以上のミュージシャンがゴージャスで複雑なシンフォニックをアレンジして融合させ、会場の観客はイマジン・ドラゴンズの世界観を存分に楽しみました。映画でも、その盛り上がりと会場の興奮は余すことなく捉えられ、時には会場全体を見渡すショット、時には熱唱するバンドメンバーの近影など、工夫された撮影で、会場のベストシートを超越した視線でコンサートを体験できるのです。セットリストには、彼らの定番曲「レディオアクティヴ」、「ディーモンズ」、「ビリーヴァー」などを再構築したアレンジが含まれ、フィナーレは豪華な花火が飾りました。

イマジン・ドラゴンズは、昨年6年ぶりの来日公演を成功させ、ヴォーカルのダン・レイノルズは昨年TV放映された人気アニメ『怪獣8号』のオープニングテーマ「Abyss (怪獣8号OPテーマ)」もYUNGBLUDと共作で手がけており、日本での知名度はますます上がっています。今、話題のバンドのコンサート映画をスクリーンでお楽しみください。

本日、解禁になった日本劇場公開向け予告編は以下です。

予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YPwfUIxqgHQ ]

本作のセットリストは以下です。イマジン・ドラゴンズのファンはもちろん、ちょっと聴いたことがあるなという感じの方もお楽しみいただける人気曲満載のコンサートになっております。

セットリスト

Fire in these Hills

Thunder

Bones

Tiptoe

Take Me To The Beach

Whatever It Takes

Bad Liar

Nice To Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Don't Forget Me

Sharks

Enemy

Follow You

In Your Corner

Children of the Sky (a Starfield song)

(Live debut)

Eyes Closed

It's Time

Believer

Fire in these Hills (instrumental)

映画作品概要

タイトル: Imagine Dragons: Loom World Tour

収録日:2024年10月27日、ハリウッド・ボウルにて撮影

上映日: 3/26(水)~ 劇場により上映日は異なります

上映時間: 124分

上映フォーマット:2D DCP, ScreenX

Aspect ratio: FLAT Framerate: 24fps / SMPTE Sound: 5.1

*本作は日本語字幕なしの上映となります。あらかじめご了承ください。

コピーライト:(C) 2025 Interscope Records, a division of UMG Recordings, Inc.

公開表記:3月26日(水) より公開

公開作HP: https://www.culture-ville.jp/imaginedragons

鑑賞料金:2500円一律(劇場およびスクリーンによりアップチャージ料金がある可能性がございます。詳細は、直接、ご鑑賞予定の劇場へお問い合わせください)

配給:カルチャヴィル合同会社

協力:ユニバーサル・ミュージック

上映劇場

3/26(水)、3/30(日)

《東京》 TOHOシネマズ新宿/TOHOシネマズ池袋(Screen X)/TOHOシネマズ日本橋

《京都》 TOHOシネマズ二条

《大阪》 TOHOシネマズなんば(轟音)

《神奈川》 109シネマズゆめが丘(Screen X)

3/26(水)のみ

《名古屋》 ミッドランドシネマ名古屋空港

4/2(水)、4/3(木)

《東京》 イオンシネマむさし村山

《福岡》 イオンシネマ戸畑

4/3(木)のみ

《三重》 109シネマズ明和(Screen X)

《宮城》 109シネマズ富谷(Screen X)

イマジン・ドラゴンズ:ミニバイオグラフィー

Imagine Dragons

2009年アメリカ・ラスベガスで結成。2012年のメジャー・デビュー曲「イッツ・タイム」がメガヒット、グラミー賞受賞シングル「レディオアクティヴ」を収録したファースト・アルバム『ナイト・ヴィジョンズ』で世界的大ブレイク。その後も「ビリーヴァー」、「サンダー」など、現代のロック・バンドとしては驚異的な大ヒットを生み出し、世界を震撼させた。2022年7月に、ダブル・アルバム『マーキュリー - アクト1 & 2』をリリースし、大人気ゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」に基づくアニメ『アーケイン』のテーマ曲となった楽曲「エネミー」は全米トップ5入りを果たす長期的大ヒット、また「ボーンズ」はプライムビデオ『ザ・ボーイズ』シーズン3の予告編動画に起用され、バイラル・ヒット。今年4月より放送した人気アニメ『怪獣8号』の、ヤングブラッドが歌唱するオープニングテーマ「Abyss (怪獣8号OPテーマ)」では、ダン・レイノルズ(Vo.)が共作となっている。

OFFICIAL IMAGINE DRAGONS CHANNELS

日本公式HP: https://www.universal-music.co.jp/imagine-dragons/

Instagram: https://www.instagram.com/imaginedragons/

Twitter: https://twitter.com/Imaginedragons

Facebook: https://www.facebook.com/ImagineDragons/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT9zcQNlyht7fRlcjmflRSA