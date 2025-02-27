新潟県として初出展！県内のサイクリングコースを関西圏にPR！「Cycle Mode Ride Osaka 2025」

公益社団法人 新潟県観光協会

新潟県の豊かな自然に恵まれたサイクルリングコースを PR し、関西圏からサイクリストの 誘客を図るため、「CYCLE MODE RIDE OSAKA（サイクルモードライドオオサカ）2025」に 4 地域振興局が合同で PR ブースを出展します。

イベントについて詳しくはこちら :https://www.cyclemode.net/ride/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYrlCaFvPT0mQt9MD7YpFfPgP_Qe01YZjCzKukp-aLvdbBXrAGl27J0aAhZvEALw_wcB

１ 日時

2025年3月1日（土曜日）、2日（日曜日）9時30分～17時00分 ※雨天決行

2 会場

万博記念公園東の広場（大阪府吹田市千里万博公園1-1）

ブース番号：4-34新潟県[会場マップ[N1] ]

３ 出展内容

（1）新潟県の主要なサイクリングコースのPR

・久比岐自転車道（上越／糸魚川地域振興局）

・雪国魚沼Golden Cycle Route（南魚沼地域振興局）

・サドイチ（佐渡地域振興局）

（2）金塊つかみ体験、ひすい探し体験

4 長野県との連携

金塊つかみ・ひすい探し体験のほか、長野県※と連携し、ガラポンに挑戦できるスタンプラリーや「ご当地トークショー＆じゃんけん大会」を実施します。

※ 信越自然郷（北信地域振興局、飯山市）、北アルプス地域振興局、長野地域振興局、（一社）長野県観光機構

５ 取材について

取材を希望される場合は、現地に行く前に次のサイトで事前登録をお願いします。（https://www.cyclemode.net/ride/press/）

【問合せ先】

新潟県上越地域振興局 玉井、生田

（直通）025-526-9325

[N1]リンク先

https://www.cyclemode.net/pdf/2025_ride/map.pdf