新潟県として初出展！県内のサイクリングコースを関西圏にPR！「Cycle Mode Ride Osaka 2025」
公益社団法人 新潟県観光協会
イベントについて詳しくはこちら :
https://www.cyclemode.net/ride/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYrlCaFvPT0mQt9MD7YpFfPgP_Qe01YZjCzKukp-aLvdbBXrAGl27J0aAhZvEALw_wcB
１ 日時
2 会場
３ 出展内容
4 長野県との連携
５ 取材について
[N1]リンク先
新潟県の豊かな自然に恵まれたサイクルリングコースを PR し、関西圏からサイクリストの 誘客を図るため、「CYCLE MODE RIDE OSAKA（サイクルモードライドオオサカ）2025」に 4 地域振興局が合同で PR ブースを出展します。
イベントについて詳しくはこちら :
https://www.cyclemode.net/ride/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA8fW9BhC8ARIsACwHqYrlCaFvPT0mQt9MD7YpFfPgP_Qe01YZjCzKukp-aLvdbBXrAGl27J0aAhZvEALw_wcB
2025年3月1日（土曜日）、2日（日曜日）9時30分～17時00分 ※雨天決行
2 会場
万博記念公園東の広場（大阪府吹田市千里万博公園1-1）
ブース番号：4-34新潟県[会場マップ[N1] ]
３ 出展内容
（1）新潟県の主要なサイクリングコースのPR
・久比岐自転車道（上越／糸魚川地域振興局）
・雪国魚沼Golden Cycle Route（南魚沼地域振興局）
・サドイチ（佐渡地域振興局）
（2）金塊つかみ体験、ひすい探し体験
4 長野県との連携
金塊つかみ・ひすい探し体験のほか、長野県※と連携し、ガラポンに挑戦できるスタンプラリーや「ご当地トークショー＆じゃんけん大会」を実施します。
※ 信越自然郷（北信地域振興局、飯山市）、北アルプス地域振興局、長野地域振興局、（一社）長野県観光機構
５ 取材について
取材を希望される場合は、現地に行く前に次のサイトで事前登録をお願いします。（https://www.cyclemode.net/ride/press/）
【問合せ先】
新潟県上越地域振興局 玉井、生田
（直通）025-526-9325
[N1]リンク先
https://www.cyclemode.net/pdf/2025_ride/map.pdf