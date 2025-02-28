SHADE RACING 2025年スーパー耐久* マシンカラーリング発表
株式会社シェイドレーシング(チーム名:SHADE RACING)は、ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE (以下：スーパー耐久シリーズ)に参戦する884号車 TOYOTA GR86及びST-Zクラスに参戦する885号車 TOYOTA GR Supra GT4 EVO2のマシンカラーリングを決定しました。
*ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ2025Empowered by BRIDGESTONE
参戦８年目となる今シーズンは昨年同様に鮮烈なシェイドブルーに加え、車体側面にシェイドレーシングのSマークを大胆にあしらい、よりサーキットでの”存在感”と”力強さ”をアップさせました。
今シーズンも２台ともに同じカラーリングで、さらなる高みを目指し挑戦します。
また、SHADE RACINGは、FUJIファクトリーでのメカニック・スタッフの募集を継続中です。
詳細につきましては、下記の <お問い合わせ先> までご連絡をお願いいたします。
・勤務先(シェイドレーシングFUJIファクトリー):静岡県駿東郡小山町大御神字中島617
＜お問い合わせ先＞ 株式会社シェイドレーシング
電話：052-747-4506 Mail: shade-racing@hayatele.co.jp
■情報参照先
スーパー耐久 公式webサイト：https://supertaikyu.com/
SHADE RACING 公式webサイト：https://www.shade-racing.com/
SHADE RACING 公式Instagram：https://www.instagram.com/shaderacing_official/?hl=ja
SHADE RACING 公式X(旧Twitter)：https://mobile.twitter.com/ShaderacingO
SHADE RACING 公式You Tube：https://www.youtube.com/channel/UCnpsV6R3gTBDm2hdLJm2DFQ?app=desktop
■884号車 シェイドレーシング GR86 カラーリング
■885号車 シェイドレーシング GR Supra GT4 EVO2 カラーリング