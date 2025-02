日本中がストリートカルチャーに染まる一年がついに開幕！　日本予選「Red Bull BC One City Cypher」 本日よりエントリー開始

レッドブル・ジャパン株式会社

レッドブルは 20 年以上の歴史を誇る、世界レベルの 1on1 ブレイキンバトル「Red Bull BC One (レッドブル・ビーシー・ワン)」の世界大会「Red Bull BC One World Final 2025」を 11月9日(日)東京・両国国技館で開催します。日本文化の聖地と言われる「両国国技館」に、各地域の予選を勝ち抜いた世界中のB-Boy/B-Girlが集結し、熱いバトルを繰り広げます。※観覧チケットは販売中です

世界大会への切符を掴むための日本予選「Red Bull BC One City Cypher」を2025年4月5日(土)より、札幌・東京・名古屋・大阪・福岡・那覇の全6都市にて開催します。全6都市での開催は、日本の地域予選において過去最多となり、沖縄での開催は今回が初となります。さらに、3月15日(土)には16歳以上の学生のみ出場可能な「Red Bull BC One University Cypher」も開催。

そして、各City Cypher、University Cypherを勝ち上がったB-Boy/B-Girl(各1名)は、8月16日(土)に開催される、日本決勝「Red Bull BC One Cypher Japan」に駒を進めることができます。

※各予選のエントリーを本日2月28日(金)17:00より受付いたします。

レッドブル・ダンサーの B-Boy Shigekix や B-Girl Ami をはじめ、日本の多くのダンサーが世界で活躍する中、新たなヒーローは誕生するのか!?歴史的瞬間をお見逃しなく!

日本がヒップホップカルチャーに染まる!B-Boy/B-Girlに“翼をさずける”イベントを多数開催!

◆今年3月「Red Bull BC One 2025」の幕分けを祝うオープニングイベントを開催決定(入場無料)

今大会のシーズン幕開けを祝して、3月8日(土)GARDEN新木場FACTORYにて、ヒップホップカルチャーの魅力を詰め込んだ1日限りのスペシャルパーティー「Red Bull BC One World Final Kick Off Jam Tokyo」(入場無料)を開催決定!

当日は、DJやビートメイカーによる音楽ライブが鳴り響き、ヒップホップカルチャーの自由な精神を象徴するグラフィティアート。そして、Shigekix、ISSIN、Haruto、LEEなど世界トップクラスのB-Boy & B-Girlたちが、熱狂の空間で白熱のバトルを繰り広げます!

● グラミー賞アーティスト"Stones Throw"のKnxwledge 受賞後初来日

● DLiP Records, DOGEAR Records ライブパフォーマンス

● Haruto と LEE によるブレイキン 1on1 Exhibition Battle

● 若手×ベテラン Red Bull BC One All Stars vs Young Gunz

● 東西プライドを懸けた Hip Hop Exhibition East vs West

● 参加者募集中! 限定80組の 4on4 Crew Battle

詳細は下記イベントページをご覧ください。

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/kick-off-jam-tokyo

「Red Bull BC One Kick Off Jam」を皮切りに、この1年間「Red Bull BC One」に関連する様々なイベントを日本各地で開催していきます。 ※詳細は後日発表いたします

◆世界各国のレッドブル・ダンサーが日本全国のブレイカーに翼をさずけるプロジェクト「Red Bull BC One All Star Tour」

今年3月開催の日本全国を巡る「Red Bull BC One All Star Tour」では、世界の舞台で活躍するレッドブルのB-Boy & B-Girlたちが、東京・神奈川・大阪・京都・岡山・青森で、ブレイキンのワークショップやバトルコンテンツを開催。日本各地にブレイキンの熱狂とカルチャーのスピリットを届けます! ツアーの模様は、「Red Bull BC One」公式Instagramで随時発信。ぜひフォローして、世界トップレベルのムーブをチェックしてください!

「Red Bull BC One」公式Instagram

https://www.instagram.com/redbullbcone/?locale=ja-JP&hl=en(https://www.instagram.com/redbullbcone/?locale=ja-JP&hl=en)

【Red Bull BC One World Final 2025 概要】

日時:2025年11月9日(日)

場所:両国国技館(東京都墨田区横網 1 丁目3-28)

主 催:レッドブル・ジャパン株式会社

オフィシャルグローバルパートナー: Reebok International Limited

<チケット販売について>

先行販売:~2025年8月31日(日)23:59まで

一般販売:2025年9月1日(月)10:00~

※一般販売開始日は、先行チケットが売り切れ次第早まる可能性があります。

■料金:

1階S席: 6,750円(先行)/7,500円(一般)

1階A席: 5,400円(先行)/6,000円(一般)

2階A席: 4,050円(先行)/4,500円(一般)

2階B席: 2,700円(先行)/3,000円(一般)

■チケット購入:

国内販売 https://eplus.jp/redbull-bcone/

海外販売 https://ib.eplus.jp/redbull-bcone

【Red Bull BC One Cypher Japan 2025 概要】

日時:2025年8月16日(土)

主催:レッドブル・ジャパン株式会社

国内優勝者を決める「Red Bull BC One Cypher Japan 2025」を開催。地方予選や学生予選の優勝者及び招待ダンサーのB-Boy 16名 / B-Girl 8名の計24名が対決し、優勝者(B-Boy/B-Girl 各1名)は、11月上旬に日本・東京で開催される「Last Chance Cypher」へ駒を進めます。

「Last Chance Cypher」を勝ち上がると、11 月 9日(日) の世界大会「Red Bull BC One World Final 2025」への出場権が獲得できます。

※開催場所、出演者情報、チケット販売については後日発表予定

【Red Bull BC One University Cypher/Red Bull BC One City Cypher 開催概要】

Red Bull BC One University Cypher

日時:3月15日(土)12:30~(開場11:30)

会場:川崎ルフロン(神奈川県川崎市川崎区日進町11-1)

Red Bull BC One Fukuoka Cypher(福岡予選)

日時:4月5日(土)12:00~(開場11:00)

会場:I’S SPORTS PARK(福岡県福岡市博多区港本町13-6)

Red Bull BC One Naha Cypher(那覇予選)

日時:4月12日(土)13:00~(開場12:00)

会場:波の上うみそら公園(沖縄県那覇市辻3丁目3-1)

Red Bull BC One Nagoya Cypher(名古屋予選)

日時:5月24日(土)12:30~(開場11:30)

会場: T2 NAGOYA (愛知県名古屋市中区栄3丁目12-19)

Red Bull BC One Osaka Cypher(大阪予選)

日時:6月14日(土)12:30~(開場11:30)

会場:CLUB JOULE(大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目11-7 南炭屋町ビル 2F)

Red Bull BC One Sapporo Cypher(札幌予選)

日時:6月21日(土)12:30~(開場11:30)

会場:PROVO(北海道札幌市中央区南6条東1丁目2)

Red Bull BC One Tokyo Cypher(東京予選)

日時:7月12日(土)12:30~(開場11:30)

会場:Zouk Tokyo(東京都中央区銀座7丁目2-18)

エントリーに関して

参加資格:

・イベント日時点で16歳以上

・現住所が日本国内にあり、合法的な日本滞在ビザを保有する

・2年以上日本に滞在経験がある

※「University Cypher」は、上記資格に加え、日本の学校(高校/専門学校/大学)に所属しており、学生証を有していることが条件となります。

参加費:1,000円

エントリー期間:各予選開始1時間前まで受付可能

※会場の定員数を超える応募が届いた場合、エントリーを締め切る可能性があります。ご了承ください。

※事前の申請なしで当日エントリーも可能です。その場合、参加費は2,000円となり、免責証書の記入が必要となります。予めご了承いただけますと幸いです。

申し込みURL :https://participate.redbull.com/ja/events/red-bull-bc-one-cypher-japan/2025

観戦:1,000円

※年齢制限はございません。

※University Cypher、Naha Cypherは観戦無料

備考:

オーディション形式: University Cypher、那覇・札幌・東京予選

CYPHER 形式(1時間半予定):大阪・名古屋・福岡予選

※ジャッジが B-Boy 16名、B-Girl 8名を PICK UP 、その後フルトーナメント

【Red Bull BC One とは】

Red Bull BC One は今年で開催22回目を迎えるレッドブルが開催する世界規模の1on1ブレイキンバトルです。レッドブルはブレイキンに20年以上の歴史と伝統があり、世界30ヶ国以上で予選とプログラムを行い、イベントやワークショップなどを通じて、世界最高峰の才能豊かなダンサーを輩出しています。毎年、何千ものB-Boy / B-Girl達がRed Bull BC Oneに挑戦し、選ばれしB-Boy/B-Girlのみが Red Bull BC One World Final の舞台に立ちます。

・Red Bull BC One公式ページ:https://www.redbull.com/jp-ja/event-series/bc-one

・Red Bull BC One Instagram公式アカウント:https://www.instagram.com/redbullbcone/

<Red Bull BC One オフィシャルグローバルパートナー>

Reebok International Limited

【Red Bull BC One City Cypher 2024 の様子】

Jason Halayko / Red Bull Content Pool