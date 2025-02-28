Åö¼Ò3DºÙË¦À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÃÎÅªºâ»º¸¢¼èÆÀ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

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[*]Science, 379(6628) news, 2023.
https://www.science.org/content/article/fda-no-longer-needs-require-animal-tests-human-drug-trials
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