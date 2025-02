【国産マウスピース矯正ブランド製造数No.1】Oh my teeth、2024年のマウスピース製造枚数「26.3万枚」で第1位

株式会社Oh my teeth

株式会社Oh my teeth(本社:東京都新宿区、代表取締役:西野誠、以下、Oh my teeth)は、GMO Research & AI, Inc.が実施した「国産の歯列矯正用マウスピースに関する調査」において、「Oh my teeth」が 2024年の年間製造枚数 No.1(26.3万枚) を記録したことを発表いたします。

■調査結果の主なポイント

- 2024年(2024年1月~12月)における歯列矯正用マウスピースの製造枚数第1位は、株式会社Oh my teethが提供するブランド「Oh my teeth」で、年間製造枚数は26.3万枚。- 2023年の7.9万枚から18万枚以上増加。

■調査概要

歯列矯正用マウスピースの年間製造枚数が「26.3万枚」へ

- 調査対象:国産歯列矯正用のマウスピース(ワイヤー矯正器具やインプラント矯正は対象外)- 調査項目:2024年製造枚数- 調査対象期間:2024年1月~12月- 調査機関:GMO Research & AI, Inc.- 調査方法:インターネットなどによるデスクリサーチ、担当者等へのヒアリング

この調査は2024年1月~12月を対象期間とし、日本国内で製造される歯列矯正用マウスピースを対象に実施されました。「Oh my teeth」は 業界2位のA社「15万枚」に11万枚以上の差をつけ、国内市場における圧倒的な製造数を誇っています。

なお、自社の2023年のマウスピース製造枚数は7.9万枚で、該当比では15万枚の大幅増となっています。

※当調査では海外産の歯列矯正用マウスピースおよび歯列矯正用のワイヤー器具やインプラント矯正などの矯正器具は対象外。

※マウスピース矯正とは?

透明なマウスピースを1日20時間以上装着し、段階に応じて交換しながら少しずつ歯を動かす矯正方法。

■ 今後の展望

Oh my teethでは、今後も より多くの方に手軽で効果的な歯列矯正を提供できるよう、サービスの向上 を進めてまいります。

Oh my teethは、2019年10月に設立した「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに生まれたオーラルテックベンチャーです。

テクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出しています。日頃支えてくださっている皆さまのおかげで、2024年10月、体験ユーザーは5万人を突破いたしました(2019年12月1日~2024年9月17日までの歯型スキャンへのご来院数の合計)。

Oh my teethは「テクノロジーで未来の歯科体験を生み出す」をミッションに、原則通院不要の歯科矯正サービスを運営するための基盤(予約、問診、決済、電子カルテ、マウスピース製造、LINE サポートなど)を開発し、提携クリニックに導入を進めています。

■株式会社Oh my teethについて

・社名:株式会社Oh my teeth

・代表者:代表取締役CEO 西野 誠

・本社所在地:東京都新宿区西新宿3丁目6-4 Circles西新宿 3F

・設立日:2019年10月18日

・資本金:5,902,100円

・業内容:マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

