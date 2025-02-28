【ｔｆｉｔ】限定品！パウダー新色&ブラシセット
株式会社ときわ商会（所在地：東京都墨田区立花、代表取締役社長：相澤隆史）から、ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー スペシャルセットが2025年3月に新発売します。
3色コンシーラーのカバー力と持続性がSNSで話題となり火が付いた、韓国発ｔｆｉｔブランド。この度、トランスルーセントセットフィニッシングパウダーに新色を加え、ブラシセットを企業限定で新発売いたします。
商品特長
◇超微粒子パウダー
10μmの粒子が毛穴や凹凸にまんべんなく密着することで、皮脂を吸着して油分を抑え、メイクアップの持続性を高めます。
◇お悩みに合わせたカラー展開
これまでのホワイトとスキンベージュの２色展開にグリーン、ラベンダー、ベビーピンクの３色を加え、5色展開となりました。
〈グリーン〉
☑赤みがかった肌をカバーし均一な肌に
☑小鼻や頬の赤みが気になる方に
〈ラベンダー〉
☑黄味がかった肌やくすみを抑え明るい肌に
☑夕方にかけてお肌がくすんでしまう方に
〈ベビーピンク〉
☑自然な透明感と血色感をプラス
☑華やかで生き生きとした印象になりたい方に
製品概要
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー スペシャルセット
（01ホワイト、02スキンベージュ、03グリーン、04ラベンダー、05ベビーピンク）
容量：7g
価格：1,760円 (税抜1,600円)
2025年3月よりロフト、PLAZA、ハンズ、@cosme、@cosme SHOPPING、shop inにて限定発売
その他ラインナップ
商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー ニュートラル
容量：15g（5g×3）
価格：1,650円（税抜1,500円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ カバーアッププロコンシーラー クール
容量：15g（5g×3）
価格：1,650円（税抜1,500円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ レイヤリングフィットグロウクッションEX C01ポースリン
容量：12g
価格：2,420円（税抜2,200円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ レイヤリングフィットグロウクッションEX W01バニラ
容量：12g
価格：2,420円（税抜2,200円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ レイヤリングフィットグロウクッションEX N1.5スウェード
容量：12g
価格：2,420円（税抜2,200円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ ルミネールスキップトーンアップクリーム
容量：100g
価格：1,870円（税抜1,700円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ デリケートシルクヴェールアートプライマー
容量：30mL
価格：1,870円（税抜1,700円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ ハイドレートバニッシュアートプライマー
容量：30mL
価格：1,870円（税抜1,700円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 01ホワイト
容量：7g
価格：1,760円（税抜1,600円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
商品名：ｔｆｉｔ トランスルーセントセットフィニッシングパウダー 02スキンベージュ
容量：7g
価格：1,760円（税抜1,600円）
バラエティショップ、一部ドラッグストア、公式オンラインストアを中心に販売
公式オンラインストア
Qoo10
https://www.qoo10.jp/shop/tfit
Amazon
https://www.amazon.co.jp/stores/TFITOfficial/page/F8533306-8809-4F97-8F3D-90FF241AF236
finefine
https://www.finefine.net/
※新規会員登録で200円分のポイントを進呈中！
トウキョウコスメ
https://shop.tokyo-cosme.com/
会社概要
株式会社ときわ商会は1950年創業の老舗総合卸商社として、東京都墨田区立花に本社を置く企業です。代表的な商品でもあるひんやりシャツシャワー、ビューティヴェール、アミノマスターをはじめ、オリゼ、ノンウィル等、日用品、化粧品、医薬部外品のメーカーとしても数々の商品を製造、販売しております。
株式会社ときわ商会
〒131-8526 東京都墨田区立花2-33-5
TEL：03-3613-5194
FAX：03-3613-5877
代表者：代表取締役社長 相澤隆史
事業内容：化粧品、日用品、家庭用品、総合卸商社、オリジナル商品の企画、開発
URL：https://www.tokiwashoukai.co.jp/