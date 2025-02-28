学生起業家を支援！AIBCが新たに30万円の助成金制度を開始

株式会社メサイア

株式会社メサイア（所在地：福岡県中央区天神2丁目3番10号 天神パインクレスト719号、代表取締役：吉井将弥）は、起業を志す高校生・大学生を対象に、最大30万円の助成金を提供する新たな支援制度「AIBC学生起業支援助成金制度」を2025年3月1日より開始します。本制度は、若手起業家が必要なビジネススキルを学び、実践的な起業準備を進めるための支援を目的としています。

【助成金制度の概要】

対象者：起業を志す高校生・大学生（国内在住）

助成内容：

「教育型コンテンツマスタープログラム（CBM）」の受講費用として最大30万円を助成

受講申し込み後、20万円を先行支給

対象プログラム：「教育型コンテンツマスタープログラム（CBM）」

申請方法：メールにて申請受付（mesaia.ltd@gmail.com）

受付期間：2025年3月1日より随時受付（定員に達し次第終了）

【助成金制度の特長】

実践的なビジネス教育

金銭的負担の軽減

起業家ネットワークの構築

【今後の展望】

AIBCは今後、助成金支援に加えて、学生起業家向けのビジネスコンテストの開催や、メンター制度の導入を予定しています。また、助成金の適用範囲を広げることで、より多くの若者が起業に挑戦できる環境を整えていきます。

【株式会社メサイアについて】

本社：〒810-0001 福岡県中央区天神2丁目3番10号 天神パインクレスト719号

代表者：代表取締役 吉井将弥

設立：2010年6月1日（平成22年）

URL：AIBC公式サイト

事業内容：AIビジネス関連事業、教育事業、デジタルコンテンツ制作・配信、起業支援

お問い合わせ先（一般向け）

Email:

Tel: 090-2961-9309

お問い合わせ先（メディア記者向け）

Email:

Tel: 090-2961-9309