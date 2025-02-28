学生起業家を支援！AIBCが新たに30万円の助成金制度を開始
株式会社メサイア（所在地：福岡県中央区天神2丁目3番10号 天神パインクレスト719号、代表取締役：吉井将弥）は、起業を志す高校生・大学生を対象に、最大30万円の助成金を提供する新たな支援制度「AIBC学生起業支援助成金制度」を2025年3月1日より開始します。本制度は、若手起業家が必要なビジネススキルを学び、実践的な起業準備を進めるための支援を目的としています。
【助成金制度の概要】
対象者：起業を志す高校生・大学生（国内在住）
助成内容：
「教育型コンテンツマスタープログラム（CBM）」の受講費用として最大30万円を助成
受講申し込み後、20万円を先行支給
対象プログラム：「教育型コンテンツマスタープログラム（CBM）」
申請方法：メールにて申請受付（mesaia.ltd@gmail.com）
受付期間：2025年3月1日より随時受付（定員に達し次第終了）
【助成金制度の特長】
実践的なビジネス教育
金銭的負担の軽減
起業家ネットワークの構築
【今後の展望】
AIBCは今後、助成金支援に加えて、学生起業家向けのビジネスコンテストの開催や、メンター制度の導入を予定しています。また、助成金の適用範囲を広げることで、より多くの若者が起業に挑戦できる環境を整えていきます。
【株式会社メサイアについて】
本社：〒810-0001 福岡県中央区天神2丁目3番10号 天神パインクレスト719号
代表者：代表取締役 吉井将弥
設立：2010年6月1日（平成22年）
URL：AIBC公式サイト
事業内容：AIビジネス関連事業、教育事業、デジタルコンテンツ制作・配信、起業支援
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